El impacto global: Los que festejan y los que sufren la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones de EE.UU.

PARÍS.- Un “ola azul” para el diario francés Libération, un “tsunami” para el inglés Daily Mail: la debacle republicana en las elecciones de mitad de mandato hizo temblar todas las capitales del planeta. Alivio cauteloso entre los aliados golpeados, júbilo en Teherán y un silencio incómodo entre los amigos de Donald Trump que insisten (¿con razón?) en que el rey está desnudo, pero no destronado.

Tras la jornada del 3 de noviembre, Estados Unidos despertó con un Congreso teñido de azul. Los demócratas han recuperado la Cámara de Representantes y el Senado, arrebatando de paso bastiones republicanos que se consideraban inexpugnables. En Texas, el gobernador Greg Abbott fue derrotado por la demócrata Gina Hinojosa; en Michigan, Abdul El-Sayed, crítico de la ayuda militar a Israel, se hizo con un escaño en el Senado. Por su parte, Donald Trump aceptó el veredicto, aunque se niega a asumir su responsabilidad: “Yo no estaba en la boleta, ¡si hubiera estado, habríamos ganado por goleada!”, escribió en Truth Social, antes de asegurar al New York Times que está “absolutamente dispuesto a aceptar estos resultados”.

Pero sus amigos tienen razón: el presidente no fue destronado. Le quedan dos años de mandato, su derecho de veto y el control de la política exterior. Pero el rey está desnudo. Y en las cancillerías, todo el mundo está sacando la calculadora.

El presidente estadounidense Donald Trump mira al primer ministro español Pedro Sánchez durante la sesión de trabajo de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, 8 de julio de 2026 Ansgar Haase - dpa DPA

En Europa se respira, pero nadie baja la guardia. Y fue en Madrid donde el alivio se sintió con más fuerza.

“Contra el odio. Contra el machismo. Contra la negación climática y contra los privilegios de las élites”, se entusiasmó el primer ministro Pedro Sánchez, quien ve en esto un presagio para sus propias elecciones legislativas del 29 de noviembre. La ola de extrema derecha “ya ha pasado en Brasil. Ya ha pasado en Estados Unidos. Y pronto pasará en España… Ya no crece: se está desmoronando”, aseguró.

En Noruega, el primer ministro social-demócrata, Jonas Gahr Støre, celebró “una potente señal política” de cambio de rumbo, mientras que su ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, afirmó que los estadounidenses “están hartos del MAGA”.

En otros lugares, la actitud es de silencio contemplativo. En Londres, el primer ministro, Andy Burnham, prefirió hablar del poder adquisitivo, que no podrá mejorar “mientras no se resuelva el conflicto en Medio Oriente”, dijo. En Berlín, el ministro de Defensa Boris Pistorius felicitó a los demócratas por una “victoria histórica”, mientras que el entorno del canciller, Friedrich Merz, instó a Trump a “actuar con más sensatez”. En París, el ministro de Economía Roland Lescure calificó el triunfo demócrata de “innegable”, esperando algún gesto respecto al precio del combustible.

En Bruselas, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose, vio los resultados como una oportunidad para Ucrania y la transición ecológica, aunque sin ilusiones: Europa debe “mantenerse sobre sus propios pies”, declaró. La jefa de la diplomacia austriaca, Beate Meinl-Reisinger, resumió el sentimiento general: la seguridad de Europa “no debe depender de cómo voten los habitantes de Kansas o Iowa”. Incluso en Praga, el primer ministro populista, Andrej Babiš, a pesar de su cercanía con Trump, se mostró sorprendido: “Hasta el bastión republicano de Texas ha caído”, lamentó, antes de exhortar al presidente estadounidense a poner fin a la guerra en Ucrania.

“Los votantes tienen la costumbre de equilibrar el poder”, afirmó el politólogo y eurodiputado finlandés Mika Aaltola en X, “y ahora el presidente tiene las manos más atadas tanto en política nacional como exterior. Europa es mucho más fuerte” gracias a la “ola azul”, concluyó.

Kiev, por su parte, guardó silencio. Pero para Volodimir Zelensky, un Congreso demócrata es un seguro de vida: podrá proteger la ayuda a Ucrania frente a las tentaciones de la Casa Blanca de llegar a un compromiso con Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, observa durante una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En Groenlandia tampoco hubo comentarios oficiales. Sin embargo, para el gobierno de Jens-Frederik Nielsen, que vivió en enero la amenaza de una anexión norteamericana, esto supone un respiro: un Congreso hostil hace que cualquier aventura ártica de Washington sea más improbable que nunca.

Incluso las derechas radicales están tomando distancia: “Hay que respetar el veredicto de las urnas”, admitió el presidente de la Reunión Nacional (RN), Jordan Bardella, quien atribuyó la derrota a la guerra contra Irán, mientras que la alemana Alice Weidel, de Alternativa para Alemania (AfD), habló de una “promesa incumplida” de no intervencionismo “que se ha vuelto contra los republicanos”.

El Kremlin muestra una falsa serenidad de fachada. El portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, espera que Donald Trump “continúe con sus esfuerzos de paz”, independientemente de los resultados de ayer. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, advirtió que la postura de los demócratas hacia Rusia es “extremadamente negativa” y que nada cambiará en la política de Moscú respecto a Ucrania. La Rossiiskaïa Gazeta, el órgano oficial, predice que la indignación de Trump acabará recayendo sobre Europa. Para Vladímir Putin, los resultados de las elecciones son sin duda una muy mala noticia: su interlocutor predilecto en Washington tendrá que lidiar, de ahora en adelante, con un Congreso que bloqueará las eventuales sanciones a Kiev, cerrando así la ventana de oportunidad para un acuerdo hecho a su medida.

En Medio Oriente, la votación se interpretó como un referéndum sobre la guerra con Irán. “Los estadounidenses han dicho NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos ese mensaje”, publicó en X el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, antes de advertir a Washington que, si ignora a su pueblo, aprenderá que “nuestro NO viene acompañado de una pesadilla”. Por su parte, el líder supremo Mojtaba Khamenei advirtió a quienes esperan un cambio de actitud por parte de Estados Unidos que se equivocan “gravemente”.

Un hombre iraní pasa junto a un cartel que representa al líder supremo iraní Mojtaba Khamenei en la plaza Valiasr de Teherán el 15 de junio de 2026. ATTA KENARE - AFP

En Israel, el golpe fue tremendo. “Ha caído el último bastión proisraelí”, titula el diario Israel Hayom. El revés es aún más duro dado que Donald Trump había anunciado, el mismo día de la votación, el fin de la ayuda militar de 4000 millones de dólares anuales para diciembre, arremetiendo contra el candidato Abdul El-Sayed, convertido ayer en Michigan en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

“¿Por qué deberíamos soportar los ataques de locos como El-Sayed cuando ellos no los necesitan?”, declaró. (Reformulada, la frase querría decir: “¿Por qué deberíamos ser atacados por chiflados como El-Sayed —es decir por los musulmanes— por culpa de esa ayuda, cuando Israel ni siquiera la necesita?”).

Benjamín Netanyahu guarda silencio, pero la oposición no se quedó callada. Los resultados demuestran “lo tóxico que es Netanyahu, tanto para los demócratas como para los republicanos”, asegura Yariv Golan, ex general convertido en principal figura de la izquierda israelí.

También (esos resultados) “eliminan cualquier posibilidad de un gobierno de coalición encabezado por Netanyahu”, añadió el ex primer ministro y escritor Yair Lapid.

Para la analista Mairav Zonstein, el primer ministro, en cierto modo, “ha perdido dos elecciones en una semana”, mientras que el presidente Herzog podría, según el diario Yedioth Ahronoth, confiarle a Gadi Eisenkot la misión de formar gobierno.

El presidente Donald Trump escucha al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mientras habla en el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Alex Brandon - AP

En el Golfo no hubo reacciones oficiales por el momento. Pero, para las monarquías, asediadas por los misiles hutíes y a merced del bloqueo del estrecho de Ormuz, un Trump limitado por el Congreso será un protector cada vez menos confiable.

También en Asia la prudencia es la norma. Pekín se ciñe a su línea oficial: las elecciones son “un asunto interno de los Estados Unidos”, recordó la portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, quien abogó por una relación “estratégica y constructiva” basada en el respeto mutuo. No obstante, tras el lenguaje diplomático, el presidente chino Xi Jinping puede estar muy satisfecho: un presidente estadounidense paralizado en casa tiene menos margen para librar la guerra comercial y tecnológica que le ha declarado a China. En Tokio, el portavoz del gobierno, Minoru Kihara, aseguró que la alianza con Washington sigue siendo “la piedra angular” de la política de seguridad de Japón, “independientemente del resultado”, mientras vigila de cerca los mercados financieros.

En Taiwán, el ministerio de Relaciones Exteriores recordó que su política estadounidense “siempre se ha guiado por principios no partidistas” y prometió profundizar la cooperación en materia de seguridad, comercio y tecnología. Una forma de recordar que la isla cuenta con amigos en ambos lados del Capitolio. En la India, el Times of India resumió el ambiente con un titular: “El bajón de las elecciones de medio término para Trump”. Para Narendra Modi, cuyas relaciones con Washington se han visto sacudidas por los aranceles estadounidenses, un Congreso demócrata podría ofrecer un interlocutor más predecible, aunque sin cambiar las reglas del juego comercial a corto plazo.

Pero el sacudón debe haberse hecho sentir mucho más en el patio trasero de Estados Unidos, que Donald Trump quería remodelar a su imagen y semejanza. En Brasilia, Lula da Silva, reelegido el 25 de octubre frente al candidato de extrema derecha Flavio Bolsonaro, ha optado por no hacer comentarios. Sin embargo, su gobierno apuesta por un “reequilibrio de fuerzas”, según CNN Brasil: un Lula fortalecido frente a un Trump debilitado, que un Congreso demócrata podría constreñir en materia de aranceles y política latinoamericana. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a verlo como “un sentimiento del pueblo estadounidense”, al tiempo que celebró la victoria de dos gobernadores de origen mexicano, Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas: “Es una gran alegría”, se congratuló.

Javier Milei y Donald Trump en el foro economico de Davos 2026 Benedikt von Loebell

En Buenos Aires, en cambio, el silencio pesa. Javier Milei, que había apostado todo a su amistad con Trump, beneficiándose del apoyo financiero estadounidense, no había reaccionado este miércoles. Para él, la derrota republicana significa que cualquier nueva ayuda pasará ahora por el filtro de unos demócratas que ya han pedido cuentas al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Al norte, el Canadá de Mark Carney, blanco de aranceles y de burlas por ser el “estado número 51”, se abstuvo de hacer cualquier comentario oficial. El Toronto Star habla de una auténtica “bofetada” para Trump. Ottawa gana así aliados en el Congreso para sus negociaciones comerciales con Washington.

Desde Madrid hasta Johannesburgo, donde el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa promete “una nueva era en las relaciones mundiales”, el alivio es real, pero está teñido de desconfianza.

“Gobernar en Estados Unidos será casi imposible en los próximos años”, predice el ministro belga de Defensa, Theo Francken. Por su parte, el eurodiputado Bernd Lange, que habla de un “golpe devastador para Trump”, advierte que un presidente debilitado podría resultar aún más impredecible de lo que fue hasta ahora.

“[Trump] lidera las fuerzas militares. Tiene el control sobre los aranceles y los tratados comerciales. Posee el poder de influencia política. Incluso si los demócratas logran controlar ambas cámaras, él puede vetar las leyes”, declaró Phil Gordon, exasesor de seguridad nacional de la exvicepresidenta Kamala Harris al Brussels Playbook.

Entre los antiguos aliados del presidente, la ironía es la norma: “Al parecer, mis láseres espaciales de injerencia electoral no funcionaron esta vez”, se burló Elon Musk en X. Y a propósito de Musk, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, volvió a publicar este miércoles un tuit de junio, donde con sarcasmo le decía al multimillonario aliado de Trump: “Mira, big man. La política es más difícil de lo que piensas”.

Sikoski tiene doblemente razón. Porque, aunque el Congreso tenga ahora el control del presupuesto, la Casa Blanca mantiene el mando sobre la diplomacia, los aranceles y el ejército. Un león herido sigue siendo un león, y el mundo lo sabe: durante dos años, habrá que lidiar con un presidente limitado en casa, pero que habrá conservado la libertad de intervenir (o atacar) en otros lugares del globo.