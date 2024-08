El importante cambio en el equipaje de mano que arranca el 1° de septiembre e impacta en los aeropuertos de EE.UU.

Escuchar

Los pasajeros que pretendan viajar desde Estados Unidos hacia el viejo continente deben saber que se dispuso una nueva regulación sobre el equipaje de mano. La Comisión Europea aprobó el 29 de julio un reglamento que restringe temporalmente las cantidades de líquidos permitidas en los bolsos que llevan los pasajeros dentro del avión, a partir del 1° de septiembre. Antes de esta medida, en algunos lugares se permitía que lleven envases de más de 100 mililitros, pero ahora dieron marcha atrás y ese número será el máximo.

La Unión Europea ahora obliga a que los contenedores líquidos dentro del equipaje de mano sean iguales o menores a 100 mililitros Jaromir Chalabala - Shutterstock

Cambios en el equipaje de mano en la Unión Europea

La nueva restricción marca que los pasajeros no podrán llevar en su equipaje de mano un contenedor líquido con mayor capacidad a los 100 ml. Esta restricción se aplicará a todos los aeropuertos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que utilizan los nuevos sistemas de detección de explosivos para equipaje de mano (Edscb, por sus siglas en inglés). Estos son conocidos como “escáneres C3″

Traducido de otra manera, a partir del 1° de septiembre, los pasajeros no podrán llevar en su equipaje de mano líquidos, geles o aerosoles si exceden el tamaño. Prácticamente, ninguna presentación de un producto viene en una medida menor, desde perfumes hasta repelentes. La única excepción se hará en los alimentos para bebés y los medicamentos.

Según la Unión Europea, la parte positiva es que no habrá un límite para la cantidad de envases iguales o menores a 100 ml. Es decir, un pasajero puede dividir un perfume en tantos frascos como quieran, siempre y cuando tengan esa medida.

No obstante, el cambio no afecta a los aeropuertos que aún utilizan equipos de seguridad más antiguos, debido a que en estos ya existía ese tope. Además, en esos lugares aún rige la norma que indica que un pasajero puede llevar hasta un litro en total entre todos los envases y los tiene que tener todos en una misma bolsa. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se viaja desde Estados Unidos a Europa y, dentro del viaje continente, se use el transporte aéreo para cambiar de país.

La restricción se introdujo porque en la UE tienen que mejorar las configuraciones de los nuevos escáneres. Además, es una medida que busca la armonía entre todas las normas internas que hay en los aeropuertos del continente. En tanto cuánto durará, aseguraron que era una idea provisoria y no tiene fecha límite.

Reacciones a la nueva medida en los aeropuertos

Desde el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) arremetieron contra la medida. Según su director general, Olivier Jankovec: “La seguridad no es negociable, es una de las principales prioridades de los aeropuertos europeos. Por ello, todos los aeropuertos cumplirán plenamente con la nueva restricción”. “Sin embargo, el hecho es que los aeropuertos que han adoptado esta nueva tecnología de forma temprana están siendo duramente penalizados tanto a nivel operativo como financiero”, aseguró.

Según Jankovec, algunos aeropuertos, “habían tomado la decisión de invertir e implementar escáneres C3 de buena fe, basándose en que la UE había dado luz verde a este equipo sin ninguna restricción”. Desde su óptica: “La decisión de imponer ahora restricciones significativas a su uso pone en duda la confianza que la industria puede depositar en el actual sistema de certificación de la UE para equipos de seguridad de la aviación”.

Desde ACI indicaron: “Por el momento, los aeropuertos de un número limitado de países, como Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos y Suecia, han instalado escáneres C3, pero otros aeropuertos de muchos otros países han realizado inversiones”.

