Los objetos que puedes llevar en el equipaje de mano y no sabías: desde agujas de coser hasta un encededor

La mayoría de viajeros seguramente conoce cuáles son los objetos principales que no se debe llevar en el equipaje de mano: cuchillos, piezas afiladas o explosivos, incluso los envases grandes con líquidos están vetados. Sin embargo, también hay algunas cosas que sí se pueden transportar en la cabina y muchos desconocen. Es muy probable que la gente se haya abstenido de llevar ciertos artículos en sus maletas para intentar evitar problemas en los controles de seguridad, pero resulta que todo este tiempo pudieron trasladarlos sin mayor problema.

De acuerdo con Daily Star, en el caso de los viajeros de Reino Unido se les permite llevar algunos objetos afilados e incluso utilizarlos dentro de la cabina. Pueden ir en la maleta:

Agujas para coser.

Pequeñas tijeras con una hoja de menos de 6 centímetros.

Cortaúñas.

Pinzas y hojas de afeitar de cartucho fijo.

Fósforos de seguridad.

Encendedor de cigarrillos dentro de su límite de líquidos.

Planchas para el cabello.

Cigarrillos electrónicos.

Paracaídas.

Tacos de billar.

No obstante, entre las restricciones se distingue que todos los artículos electrónicos deben estar cargados al momento de la revisión, ya que si no se encienden cuando se le pide al viajero pude que no se le permita llevarlos a la aeronave. Además, no se puede fumar en el vuelo incluso si se llevan cigarrillos.

Hay algunos objetos que sí son permitidos en los aviones

Otro dato curioso revelado al medio citado por la azafata Arina Bloom es que se pueden llevar frascos de líquidos superiores a los 100 mililitros, siempre y cuando estén congelados: “Incluso si se derrite un poco en el camino al aeropuerto, no debería ser un problema si se almacena correctamente”, mencionó.

Los objetos permitidos en EE.UU. que no sabías

En contraste con las aerolíneas europeas, también hay algunos artículos que los controles de seguridad de las aerolíneas estadounidenses sí permiten, pero cada una de ellas tiene sus propias condiciones. Este es un listado de todo lo que se puede ingresar al avión según el portal web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés).

Colchón de aire con bomba incorporada.

Máquina de maquillaje con aerógrafo. Los objetos con baterías de litio van en equipaje de mano.

Bebidas alcohólicas menores de 140 grados. Van dentro del límite de presentaciones menores a 100 mililitros.

Encendedores de arco, encendedores de plasma, encendedores electrónicos, encendedores electrónicos.

Comida para bebé.

Globos (sin inflar).

Pelotas de fútbol o baloncesto.

Especímenes biológicos, no infecciosos.

Licuadoras solo si se les quita la cuchilla.

Abrebotellas.

Tenazas para el cabello.

Encendedores desechables.

Agua embotellada. Va dentro del litro permitido en presentaciones de 100 mililitros.

Estufas de campamento, solo si no tienen combustible.

Cigarros.

Ganchos.

Viajar en avión tiene algunas restricciones, pero también muchas libertades iStock

Hay que tener en cuenta que a pesar de que lo anterior está generalmente permitido, siempre se está sujeto a una revisión adicional y podría ser que los trabajadores del aeropuerto nieguen el acceso. Además, en caso de tener dudas para el próximo vuelo, hay que llamar a la aerolínea para recibir información exacta. Las condiciones cambian también si se trata de un vuelo nacional o uno internacional.