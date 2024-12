El inesperado problema que tienen el modelo Cybertruck de Elon Musk cuando nieva: “Es un diseño terrible”

Con la llegada del invierno boreal a Estados Unidos, Los propietarios de los nuevos Cybertrucks de Tesla comenzaron a descubrir un inesperado inconveniente en el diseño de este vehículo. Es que el parachoques delantero parece ser un imán para la nieve y el hielo, lo que provoca que los faros se tapen con facilidad durante condiciones climáticas con bajas temperaturas.

Joe Fay, dueño de un Cybertruck, compartió un video en TikTok en el que mostró cómo este problema afecta a los faros de su auto. Según explicó en el clip, las ópticas, que en circunstancias normales son “increíblemente brillantes”, se bloquean completamente por la acumulación de nieve.

Además, calificó el diseño del parachoques como una “gran estantería” que impide que los faros funcionen correctamente cuando más se necesitan: durante la nieve y el hielo. “Me sorprende que Tesla no haya pensado en esto cuando diseñaron el vehículo”, comentó.

“Si lo pensaron, es un diseño terrible”, añadió, mientras anticipaba lo difícil que sería conducir en una tormenta de nieve con las ópticas bloqueadas por completo. A pesar de la frustración, aclaró que durante los pocos kilómetros que recorrió con nieve ligera, no notó problemas significativos. Sin embargo, advirtió que con más acumulación de nieve, la situación podría empeorar.

El impacto de la nieve en los faros de Tesla: una queja compartida

No solo Fay experimentó este problema. En un foro dedicado a los propietarios de Cybertruck, otro usuario describió cómo la nieve bloqueó los faros de su vehículo con una especie de “pared de hielo” que obstruyó la luz delantera del auto.

Usuarios en foros de Cybertruck comparten sus experiencias con el bloqueo de los faros por la acumulación de hielo y nieve Cybertruck Owners Club

“Esto no se puede quitar sin un martillo, mi raspador no pudo”, señaló el propietario, quien expresó su decepción por no poder contar con un vehículo eficiente en la nieve, como había esperado. Otros usuarios también se unieron a la conversación, preguntándose si Tesla ofrecería una solución, como una barra de luces adicional que pudiera conectarse al compartimento delantero de la camioneta.

Posibles soluciones y la respuesta de la comunidad

Por otro lado, a pesar de las quejas, algunos propietarios fueron más optimistas. Incluso el mismo Fay, quien, tras recibir más de un millón de vistas en su video, subió una actualización en la que afirmaba que volvió a conducir y que no tuvo problemas a pesar de la obstrucción parcial de los faros. No obstante, reconoció que si las ópticas quedaran completamente bloqueadas, la situación sería diferente y podría convertirse en un peligro.

Por otro lado, algunos usuarios de los foros de Cybertruck señalaron que este problema no es exclusivo del Cybertruck. “Cualquier vehículo con faros LED empotrados tiene este problema, incluso aquellos con muchos más kilómetros recorridos”, comentó un miembro del Cybertruck Owners Club.

El peculiar diseño del Cybertruck de Tesla

El Tesla Cybertruck de Elon Musk generó controversia no solo por su estética angular y futurista, sino también por sus innovaciones dentro del vehículo. Un aspecto que ha llamado la atención de los propietarios es la ausencia de una palanca de cambios tradicional.

En lugar de ello, todo se controla a través de una pantalla táctil. Esto sorprendió a muchos, ya que la interfaz digital reemplaza casi todos los controles físicos convencionales. Además, el vehículo prescinde de una llave. Por el contrario, el acceso es a través de una tarjeta, similar a las de los hoteles.

Otro aspecto que llamó la atención de los usuarios es la capacidad del Cybertruck para adaptarse a diferentes terrenos, gracias a su suspensión ajustable que puede elevar la camioneta hasta 43 centímetros del suelo. Esto lo convierte en un vehículo versátil para quienes necesiten una camioneta con características adaptables a diversas superficies.