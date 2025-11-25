El juego de comedor por menos de US$200 en Ikea, ideal para la cena de Thanksgiving en EE.UU.
La cadena ofrece una opción práctica, elegante funcional y a buen precio para la reunión de Acción de Gracias
Se acerca la celebración de Thanksgiving y muchas tiendas ofrecen promociones para esta fecha. Una de ellas es Ikea, que sorprende a sus compradores con un juego de comedor por menos de US$200. Además, cuenta con un catálogo completo de mesas elegantes para dos, cuatro y hasta seis personas.
Cuál es el juego de comedor que sale menos de US$200 en Ikea
El conjunto de comedor tradicional que ofrece Ikea es el HAUGA de 2 plazas, que cuesta solo US$189,99. Esta pieza es ideal para comedores pequeños o cocinas con comedor. Combina a la perfección el almacenaje para una solución con estilo y funcionalidad, según El Diario NY.
Entre los detalles del artículo, los clientes encontrarán una mesa con tablero de partículas, chapa de abedul, tinte, laca acrílica transparente tintada, lámina de papel y laca transparente. Los materiales de las sillas incluyen pino macizo, tinte y laca acrílica transparente. Ambas piezas están teñidas y tienen una mano de barniz para mejorar su resistencia al desgaste diario.
El conjunto se recomienda para interiores y cuenta con las siguientes medidas:
- Longitud de la mesa: 29,18 pulgadas (74 centímetros)
- Ancho de la mesa: 29,18 pulgadas (74 centímetros)
- Altura de la mesa: 29 pulgadas y media (75 centímetros)
- Ancho de la silla: 15,34 pulgadas (40 centímetros)
- Profundidad de la silla: 16 pulgadas y media (41 centímetros)
- Altura de la silla: 34,14 (87 centímetros)
Qué otras promociones tienen Ikea en juegos de comedor
Ikea ofrece en su página web mesas en todas las formas (redondas, cuadradas y rectangulares) para armonizar con cualquier estilo de decoración. Los diseños son ideales para la celebración de Thanksgiving, ya que los comensales podrán disfrutar del pavo recién horneado de forma confortable y elegante.
Entre las ofertas destacadas de la cadena se encuentran las siguientes:
- Mesa y cuatro sillas de pino con tinte antiguo: la madera de pino maciza es un material natural que envejece con elegancia y adquiere con el tiempo un carácter único. Todo el juego de comedor viene empaquetado en una sola caja y se puede adquirir por solo US$259,99.
- Mesa y 4 sillas HAUGA/STEFAN: viene en colores gris/marrón o gris/negro y sale US$289,99. Este conjunto es perfecto para cocinas o salones pequeños, y tanto la mesa como las sillas son de madera maciza.
- Mesa y 4 sillas VIHALS: en color blanco/verde y tiene un precio de US$309,99. Estilo moderno y versátil, que se adapta a distintos espacios gracias a su diseño funcional, colores suaves y materiales duraderos.
- Mesa y 4 sillas DANDERYD / SKOGSTA: se presenta en color negro/acacia y cuesta US$459,99. Ofrece elegancia y resistencia. Las patas de acero tubular garantizan durabilidad y es una opción robusta y sofisticada para uso diario.
- Mesa y 6 sillas PINNTORP: en color marrón claro/blanco a un precio de US$569,99. Combina una estructura sólida con una pátina de madera elegante. Ideal para comidas, reuniones o actividades en el hogar.
Tiendas con ofertas de juegos de comedor para Día de Gracias
Walmart ofrece en su página web varios modelos de juegos de comedor a buen precio. Algunos de ellos son:
- Juego de mesa de comedor Lamerge para cuatro personas: hecho de material de alta calidad, tacto real, resistente y duradero. Diseño moderno y material resistente. Está con descuento y sale US$139,99.
- Juego de comedor Mainstays: incluye una mesa y cuatro sillas. Hecho en madera de caucho sólido y maciza. Se consigue por US$198.
Target es otra de las tiendas que posee buenas promociones en su sitio web. Entre los juegos de comedor más destacados, se encuentran:
- Juego de comedor Metropolitan: para cuatro personas con mesa y sillas en madera de caucho, espuma y tela de microfibra. Tiene 30% de descuento y sale US$142,79.
- Juego de comedor Hooseng: con mesa y sillas tapizadas, tablero de imitación mármol y estructura metálica. Para cuatro personas a US$219,99.
