El juego de comedor por menos de US$200 en Ikea, ideal para la cena de Thanksgiving en EE.UU.

Se acerca la celebración de Thanksgiving y muchas tiendas ofrecen promociones para esta fecha. Una de ellas es Ikea, que sorprende a sus compradores con un juego de comedor por menos de US$200. Además, cuenta con un catálogo completo de mesas elegantes para dos, cuatro y hasta seis personas.

Cuál es el juego de comedor que sale menos de US$200 en Ikea

El conjunto de comedor tradicional que ofrece Ikea es el HAUGA de 2 plazas, que cuesta solo US$189,99. Esta pieza es ideal para comedores pequeños o cocinas con comedor. Combina a la perfección el almacenaje para una solución con estilo y funcionalidad, según El Diario NY.

Ikea ofrece en su página algunos juegos de comedor a precios accesibles para Acción de Gracias (Ikea)

Entre los detalles del artículo, los clientes encontrarán una mesa con tablero de partículas, chapa de abedul, tinte, laca acrílica transparente tintada, lámina de papel y laca transparente. Los materiales de las sillas incluyen pino macizo, tinte y laca acrílica transparente. Ambas piezas están teñidas y tienen una mano de barniz para mejorar su resistencia al desgaste diario.

El conjunto se recomienda para interiores y cuenta con las siguientes medidas:

Longitud de la mesa: 29,18 pulgadas (74 centímetros)

29,18 pulgadas (74 centímetros) Ancho de la mesa: 29,18 pulgadas (74 centímetros)

29,18 pulgadas (74 centímetros) Altura de la mesa: 29 pulgadas y media (75 centímetros)

29 pulgadas y media (75 centímetros) Ancho de la silla: 15,34 pulgadas (40 centímetros)

15,34 pulgadas (40 centímetros) Profundidad de la silla: 16 pulgadas y media (41 centímetros)

16 pulgadas y media (41 centímetros) Altura de la silla: 34,14 (87 centímetros)

Este juego de comedor es para dos personas y resulta cómodo y duradero (Ikea)

Qué otras promociones tienen Ikea en juegos de comedor

Ikea ofrece en su página web mesas en todas las formas (redondas, cuadradas y rectangulares) para armonizar con cualquier estilo de decoración. Los diseños son ideales para la celebración de Thanksgiving, ya que los comensales podrán disfrutar del pavo recién horneado de forma confortable y elegante.

Entre las ofertas destacadas de la cadena se encuentran las siguientes:

Mesa y cuatro sillas de pino con tinte antiguo : la madera de pino maciza es un material natural que envejece con elegancia y adquiere con el tiempo un carácter único. Todo el juego de comedor viene empaquetado en una sola caja y se puede adquirir por solo US$259,99.

la madera de pino maciza es un material natural que envejece con elegancia y adquiere con el tiempo un carácter único. Todo el juego de comedor viene empaquetado en una sola caja y se puede adquirir por solo Mesa y 4 sillas HAUGA/STEFAN : viene en colores gris/marrón o gris/negro y sale US$289,99. Este conjunto es perfecto para cocinas o salones pequeños, y tanto la mesa como las sillas son de madera maciza.

: viene en colores gris/marrón o gris/negro y sale Este conjunto es perfecto para cocinas o salones pequeños, y tanto la mesa como las sillas son de madera maciza. Mesa y 4 sillas VIHALS : en color blanco/verde y tiene un precio de US$309,99. Estilo moderno y versátil, que se adapta a distintos espacios gracias a su diseño funcional, colores suaves y materiales duraderos.

: en color blanco/verde y tiene un precio de Estilo moderno y versátil, que se adapta a distintos espacios gracias a su diseño funcional, colores suaves y materiales duraderos. Mesa y 4 sillas DANDERYD / SKOGSTA : se presenta en color negro/acacia y cuesta US$459,99. Ofrece elegancia y resistencia. Las patas de acero tubular garantizan durabilidad y es una opción robusta y sofisticada para uso diario.

se presenta en color negro/acacia y cuesta Ofrece elegancia y resistencia. Las patas de acero tubular garantizan durabilidad y es una opción robusta y sofisticada para uso diario. Mesa y 6 sillas PINNTORP: en color marrón claro/blanco a un precio de US$569,99. Combina una estructura sólida con una pátina de madera elegante. Ideal para comidas, reuniones o actividades en el hogar.

Ikea promociona juegos de comedor para la cena de Thanksgiving por menos de US$200 (Ikea) IKEA

Tiendas con ofertas de juegos de comedor para Día de Gracias

Walmart ofrece en su página web varios modelos de juegos de comedor a buen precio. Algunos de ellos son:

Juego de mesa de comedor Lamerge para cuatro personas: hecho de material de alta calidad, tacto real, resistente y duradero. Diseño moderno y material resistente. Está con descuento y sale US$139,99.

hecho de material de alta calidad, tacto real, resistente y duradero. Diseño moderno y material resistente. Está con descuento y sale Juego de comedor Mainstays: incluye una mesa y cuatro sillas. Hecho en madera de caucho sólido y maciza. Se consigue por US$198.

Target es otra de las tiendas que posee buenas promociones en su sitio web. Entre los juegos de comedor más destacados, se encuentran: