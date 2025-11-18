EAD: los únicos documentos que aceptará el Uscis en 2025 para renovar el permiso de trabajo en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) detalla que las personas a las que se les esté por vencer el Documento de Autorización de Empleo (EAD) deben solicitar una renovación y presentar un nuevo Formulario I-765.

Paso a paso: cómo renovar el EAD y los documentos que aceptará el Uscis

Según el Uscis, si a un migrante se le está por vencer -o ya lo hizo- el plazo de su EAD y sigue siendo aplicable para la autorización, lo que debe hacer es enviar nuevamente el Formulario I-765. Además, tendrá que hacerse cargo de las tarifas, siempre y cuando no se le haya aprobado la exención del pago por cumplir con los requisitos.

El EAD permite trabajar legalmente en Estados Unidos Freepik - Freepik

La entidad gubernamental recomienda que la solicitud de renovación sea enviada lo antes posible, preferentemente al menos 180 días antes de la fecha en la que venza el permiso de trabajo. Esto le permitirá a la agencia verificar con más tiempo el caso y al usuario evitar posibles interrupciones en su beneficio.

Cabe recordar que, para aprobar el Formulario I-765, el ente migratorio pide ciertos documentos importantes, como:

Una copia del Formulario I-94 , Registro de Entrada/Salida (anverso y reverso), una impresión de su Formulario I-94 electrónico, el pasaporte u otro documento de viaje.

, Registro de Entrada/Salida (anverso y reverso), una impresión de su Formulario I-94 electrónico, el pasaporte u otro documento de viaje. Una copia del último EAD .

del último . Dos fotografías idénticas tipo pasaporte.

tipo pasaporte. Formulario G-28 (si está representado por un abogado o representante acreditado).

Al mismo tiempo, el sitio web asegura que no es necesario solicitar un EAD para quienes sean residentes permanentes legales, ya que la green card también actúa como una autorización de empleo. Tampoco aplica para quienes posean estatus de no inmigrante que les permita brindar sus servicios para un empleador específico.

El EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Qué es el Formulario I-94, necesario para obtener el EAD en EE.UU.

De acuerdo con el Uscis, el Formulario I-94 es uno de los documentos necesarios para completar el Formulario I-765, que brinda el EAD. Se trata de un registro de entrada y salida que necesitan completar los extranjeros que son admitidos en el país norteamericano, ajustan su estatus o extienden su estadía.

“Todas las personas necesitan un Formulario I-94, excepto los ciudadanos estadounidenses, los residentes extranjeros que regresan, los extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito”, explica la autoridad. Y agrega: “A los visitantes por vía aérea o marítima se les expedirá un Formulario I-94 durante el proceso de admisión en un puerto de entrada”.

Para obtener un EAD, se debe presentar el Formulario I-765 ante el Uscis Freepik

Documentos necesarios para reemplazar un EAD, según el Uscis

La entidad migratoria dice que para reemplazar un EAD por robo, pérdida o destrucción también se debe enviar un nuevo Formulario I-765, al igual que en el caso de la renovación.

Además, en caso de que el pedido del nuevo documento sea necesario por un error en la información que contenga la tarjeta, hay dos opciones: si fue por una falla de la agencia o del beneficiario.

Documentos necesarios para reemplazar un EAD, según el Uscis Freepik

En el primer caso, la autoridad se encargará de la corrección correspondiente sin costo adicional y no será necesario presentar un nuevo Formulario I-765. Sin embargo, en el segundo sí se requerirá el I-765, una tasa de presentación, cualquier documento especificado en las instrucciones del formulario y la tarjeta que contiene el error.