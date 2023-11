escuchar

El gobernador de Florida y aspirante a la nominación republicana en las elecciones de Estados Unidos en 2024, Ron DeSantis, se enfrentará este jueves con su homólogo en California, el demócrata Gavin Newsom, quien no se postula para presidente. Ambos participarán en un debate en vivo moderado por Sean Hannity, de Fox News, que comenzará a las 21 hs del este. Los simpatizantes de ambos políticos ya comenzaron a manifestarse. Por el lado del republicano, fue su esposa, Casey DeSantis, quien lanzó un mensaje en sus redes sociales.

Casey DeSantis se describe en su biografía de Instagram como “primera dama de Florida, esposa de Ron DeSantis, orgullosa madre de Madison, Mason y Mamie”, así como luchadora por el “gran regreso americano”. En su publicación más reciente, compartió una imagen en la que se observa a Newsom y DeSantis de perfil, con la descripción: “¡Esta noche! Libertad vs. Fracaso: ¡El debate por el futuro de nuestro país! ¡Vamos, Ron DeSantis! ¡Trae el fuego!”.

Casey, la esposa de Ron DeSantis lanzó un lapidario mensaje Instagram @caseydesantis

El encuentro está anunciado por Fox News como: “DeSantis vs. Newsom: The Great Red vs. Blue State Debate” (El gran debate rojo contra el estado azul), en referencia a los partidos políticos que ambos representan. Por lo que, con su posteo, la primera dama de Florida quiso enfatizar que las políticas en Florida son sinónimo de “libertad”.

En los meses pasados, el rol de Casey dentro de la campaña de su esposo cobró más relevancia, cuando diferentes medios incluso la nombraron como “co-gobernadora” y “pieza fundamental en su éxito político”. A su vez, los reporteros estadounidenses la describieron como “el factor X” e incluso la que “sabe lo que es mejor para Ron”, según retomó The Washington Post.

Jill Casey DeSantis​, la primera dama de Florida, es expresentadora de televisión Facebook Casey DeSantis

Aunque el reconocimiento es actual, la carrera política que han llevado juntos se remonta a años atrás. En 2011, la actual primera dama floridense repartía las copias del libro de su marido en sus diferentes apariciones. En 2012, trabajaba en Jacksonville como presentadora, mientras que los fines de semana participaba en la primera campaña para el Congreso de DeSantis. En 2018, dejó la televisión para estar con él en su primera postulación como gobernador. Ahora, como evidencian tanto sus posteos como sus encuentros, quiere seguir siendo parte de la fórmula rumbo a las elecciones de 2024.

Casey DeSantis está casada con el gobernador de Florida desde 2009 Facebook Casey DeSantis

¿Por qué debaten DeSantis y Newsom?

Si bien puede parecer extraño que un precandidato presidencial debata con un gobernador, el origen está en los enfrentamientos que han tenido durante años. Curiosamente, en los estados que ambos dirigen hay parques temáticos de Disney, una empresa que el republicano ha criticado y calificado como “Woke”. En tanto que tuvieron respuestas opuestas a desafíos como la pandemia de Covid, así como ante disputas públicas en educación, inmigración y hasta su política económica. Por lo tanto, se espera que el debate de este jueves realce mucho más sus diferencias.

En septiembre del año pasado, fue Newsom quien abordó la idea de un debate con DeSantis por primera vez, en una entrevista. Luego, Hannity retomó la iniciativa en julio de este año, cuando entrevistó al gobernador demócrata. En agosto, el gobernador de Florida confirmó su participación. “Hagámoslo, solo dime cuándo y dónde”, le respondió a Hannity.

Los gobernadores de California y de Florida se enfrentarán en un debate Facebook @CAgovernor / @GovRonDeSantis

Aunque Newsom ha manifestado públicamente que no quiere ser una competencia dentro del Partido Demócrata en la reelección del actual mandatario, Joe Biden, en los últimos meses DeSantis ha sugerido que podría terminar reemplazando al presidente en la boleta del próximo año.