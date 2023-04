El lugar secreto en Estados Unidos donde Shakira pasaría Semana Santa con sus hijos antes de instalarse en Miami

escuchar

Shakira y sus hijos arribaron a Estados Unidos el fin de semana pasado, con el objetivo de instalarse en Miami. Sin embargo, parece que antes pasarán unas relajantes vacaciones de Semana Santa en una de sus playas favoritas. Ahora que la colombiana está sola junto a sus dos pequeños, no ha dudado en llevarlos a diferentes partes del mundo para disfrutar entre los tres. Por eso, no debe sorprender que haya preparado una distracción final antes de que inicien las clases en su nuevo colegio.

Si bien no hay nada confirmado respecto a la ubicación de la colombiana, se tienen varias opciones del lugar en el que podría encontrarse. En Estados Unidos hay una gran variedad de destinos turísticos, que incluyen algunas de las playas más destacadas para surfear. Tanto Shakira como su hijo menor, Sasha, disfrutan de subirse a la tabla y de jugar entre las olas, incluso han recibido clases personalizadas.

Según deslizó HOLA!, su próximo destino vacacional para Semana Santa podría ser San Diego, California. Este fue uno de sus refugios recientes luego de su mediática separación de Gerard Piqué. En julio de 2022, la cantante incluso asistió a un partido de béisbol de Los Dodgers.

Shakira fue a un partido de béisbol con sus hijos en Los Ángeles @shakira

Cerca de allí también se encuentra otro destino turístico que atrae a decenas de famosos: Los Cabos, en México. El año pasado, la colombiana fue junto a Milan y Sasha para alejarse de la rutina diaria y de la prensa que la esperaba todos los días afuera de su casa. Allí se la vio disfrutar junto a sus pequeños, así que podría haber replicado la fórmula para pasar las vacaciones del spring break.

Una Shakira sin maquillaje se divierte en la playa con sus dos hijos Sasha y Milan en Cabo San Lucas, México Backgrid/The Grosby Group

Finalmente, el medio citado apuntó a que otra de las opciones para construir nuevas memorias en familia es en Las Bahamas, donde tiene una lujosa propiedad, por lo que no sería raro que decidiera disfrutar antes de llegar a su residencia permanente en el barrio North Bay Road Drive de Miami.

Shakira dejó Barcelona el fin de semana

El pasado domingo, la artista dio públicamente el anuncio de que dejaría España después de más de una década de haber vivido allí junto a su familia. Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, agradeció las muestras de apoyo que obtuvo en Barcelona en todos estos años y le dio la bienvenida a una nueva etapa en su vida.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes es solo un hasta luego, y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, escribió la estrella latina.

Shakira se despidió de Barcelona y emprende rumbo hacia Miami (Fuente: Instagram/@shakira)

LA NACION