Los fans latinoamericanos de Shakira le saltaron a la yugular a Piqué luego de que los llamara “robots”

escuchar

Gerard Piqué continúa en el ojo público y no solo por sus eventos profesionales, sino también por su vida privada. En una reciente entrevista, arremetió contra los fans de Shakira, a quienes catalogó como “robots” por la gran cantidad de comentarios ofensivos que le envían. El exfutbolista aseguró que no le importaba lo que la gente dijera de su ruptura, ni de su nueva relación con Clara Chía Martí, algo que no fue bien visto por los usuarios de redes sociales. De inmediato, lo volvieron tendencia y objeto de críticas.

En el programa Jijantes, con Gerard Romero, el presidente de la Kings League habló sobre lo “decepcionado” que estaba del internet y de la sociedad en general. En medio de una conversación acerca de los mensajes de odio que pueden recibir los famosos, quiso adentrarse en la situación que ha vivido a partir de su separación de la colombiana: “En mi caso, mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.

Piqué habla sobre las críticas que ha recibido de fans de Shakira

Sin embargo, ni la intérprete de “Te felicito” ni sus fanáticos se quedaron callados. Al mismo tiempo que dejaba Barcelona para instalarse en Miami, la colombiana publicó en Twitter el mensaje: “Orgullosa de ser latinoamericana”. Muchos lo interpretaron como una respuesta a los dichos de Piqué. Por su parte, los usuarios no dudaron en arremeter en contra del exdefensor del FC Barcelona por haberlos llamado “robots”. Miles de personas dieron sus opiniones en diferentes redes sociales.

Fueron los fanáticos quienes supusieron que. con su twit, Shakira le respondió a Piqué

Desde su perspectiva, sus comentarios sobre Latinoamérica fueron xenófobos, al tiempo que criticaron sus comentarios en favor a Clara Chía, a quien el exfutbolista defendió por las reacciones que recibió luego de la “Music Session 53″ de Shakira con Bizarrap.

Hasta los memes se hicieron presentes

Los fans defendieron a Shakira de Piqué

La reflexión de Piqué

A pesar de recibir todos los días miles de críticas, el también empresario aclaró que esto no era algo que le interesara ni que le afectara en la cotidianidad. “No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, aseguró.

Además, aseguró que este es un método funcional para mantenerse estable, porque así no se preocupa por nada más que sus seres queridos. “Mentalmente, esto es muy sano, porque si le das importancia a cada comentario, estás muerto... Tienes que salir ahí y decir ‘me la pela lo que digáis’ y ya está. Ahí es cuando se mueren de rabia, porque dicen ‘haga lo que haga, no puedo con él’. En el momento en el que os preocupáis, ellos han ganado”, afirmó.

Piqué habló y los fans de Shakira reaccionaron con furia @3gerardpique y @shakira/ Twitter

En ese sentido, exhortó a la comunidad virtual a vivir sin pensar en la opinión de otros: “Tú no puedes controlar lo que la gente haga... tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida”. En tanto, también consideró que los usuarios de internet deberían dejar de meterse en la vida de las demás personas. “Que la gente haga lo que le dé la gana, dejad de molestar. Que si está bien o está mal, tíos, que cada uno viva su vida. Si no te molesta, ¿por qué te tienes que meter? Eso va para mí y lo mismo con todo el mundo, que cada uno haga lo que le dé la gana. Hemos venido aquí para vivir”, constató de manera contundente.

Asimismo, dijo que evitar hacer comentarios acerca de la vida de otros podría tener cambios positivos en la humanidad. Por eso, reprochó que Shakira haya hecho una canción junto a Bizarrap, en la que habla de manera evidente sobre él y su nueva pareja. “No quiero entrar porque es un tema personal. El tema de tirar beef está muy bien, que es la moda, pero luego no piensas en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal... luego no pensamos en la otra persona... ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que nos demos cuenta de que nos hemos pasado?”, concluyó Piqué.

LA NACION