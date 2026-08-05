Quién es William Lawrence: el Mamdani de Michigan, aliado de Bernie Sanders, que ganó las primarias demócratas

La victoria de William Lawrence en las primarias demócratas del Distrito 7 de Michigan se convirtió en uno de los resultados más observados de la jornada electoral en Estados Unidos. El dirigente progresista, comparado por muchos con Zohran Mamdani y respaldado por Bernie Sanders, ahora deberá enfrentar al republicano Tom Barrett.

William Lawrence ganó en las primarias demócratas de Michigan

Según informó CNN, Lawrence ganó una competitiva primaria demócrata de tres candidatos en el Distrito 7. En el análisis político, Michigan es considerado un territorio clave para las elecciones generales de noviembre.

Sanders Apoyó La Campaña De Lawrence En Michigan

El dirigente, conocido por ser cofundador del Sunrise Movement, consiguió avanzar gracias a que los dos aspirantes más cercanos al establishment demócrata dividieron el voto moderado. Sus rivales fueron Bridget Brink, exembajadora de EE.UU. en Ucrania, y el exintegrante de los Navy SEAL Matt Maasdam.

Ambos concentraron el respaldo de sectores tradicionales del partido, pero ninguno consiguió consolidar una ventaja suficiente. Esa fragmentación abrió el camino para que Lawrence se quedara con la nominación demócrata.

La victoria representa una apuesta importante para el Partido Demócrata. El Distrito 7 de Michigan es uno de los más competitivos que podrían definir el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes.

Ahora, el candidato progresista deberá medirse con el congresista republicano Tom Barrett, en una contienda que varios dirigentes nacionales consideran estratégica, según destacó CNN.

El respaldo de Bernie Sanders a Lawrence en Michigan

La candidatura de Lawrence estuvo respaldada por Sanders, uno de los referentes históricos del progresismo estadounidense. También recibió el apoyo del candidato al Senado Abdul El-Sayed, con quien compartió actos de campaña durante las primarias.

De acuerdo con la Forward, Lawrence construyó su campaña alrededor de un mensaje que combinó propuestas ambientales con posiciones críticas sobre política exterior. Como cofundador del Sunrise Movement, organización dedicada a promover políticas contra el cambio climático, ya era una figura conocida dentro de los movimientos progresistas antes de ingresar de lleno a la política electoral.

Tras ganar la nominación, el candidato demócrata deberá enfrentar en noviembre al republicano Tom Barrett por un escaño clave en la Cámara de Representantes X de William Lawrence

Tras confirmarse su triunfo, el candidato celebró el resultado en redes sociales con un mensaje dirigido a sus simpatizantes. “No podría estar más orgulloso del movimiento que construimos en el centro de Michigan. Estamos construyendo un movimiento integrado por verdaderos habitantes de Michigan de distintas posiciones políticas, no por consultores de Washington”, expresó.

Mamdani, Lawrence y el crecimiento del ala progresista

El triunfo de Lawrence reforzó la percepción de que el ala progresista gana espacio dentro del Partido Demócrata. Su perfil político es comparable con el de Zohran Mamdani, debido a su cercanía con Sanders, su discurso orientado al activismo y su capacidad para movilizar a sectores jóvenes del electorado.

Lawrence logró la victoria gracias a que sus dos principales rivales, identificados con el establishment, dividieron el voto moderado X de William Lawrence

De acuerdo con Fox News, la interna demócrata en Michigan reflejó una disputa cada vez más marcada entre los candidatos respaldados por el establishment y aquellos apoyados por organizaciones progresistas. En ese escenario, la nominación de Lawrence fue considerada uno de los principales triunfos del sector de izquierda durante la jornada electoral.

El medio señaló que el enfrentamiento ideológico también se vio en otras competencias del estado, especialmente en la primaria para el Senado entre Abdul El-Sayed y Haley Stevens, una carrera extremadamente ajustada.

Las controversias que rodearon a Lawrence en Michigan

La campaña de Lawrence no estuvo exenta de cuestionamientos. Según CNN, el candidato fue criticado por el Congressional Black Caucus y también por el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, después de que resurgieran declaraciones realizadas durante un podcast en 2024.

Lawrence logró su victoria contra la exembajadora Bridget Brink y el ex Navy SEAL Matt Maasdam X de William Lawrence

En esas expresiones había afirmado que dirigentes políticos negros “desactivaban a la izquierda blanca”. La publicación de esos comentarios generó una fuerte reacción dentro del partido y sembró dudas entre algunos dirigentes acerca de su capacidad para competir en las elecciones generales.

Forward agregó que Lawrence posteriormente explicó que aquellas declaraciones estaban vinculadas a su enojo por la situación en Gaza, aunque la polémica acompañó su campaña durante buena parte del proceso electoral.