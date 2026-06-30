El mapa oficial del avance de la ola de calor en EE.UU. y a cuánto llegarán las temperaturas

Una intensa ola de calor continuará expandiéndose este martes por gran parte de Estados Unidos, donde millones de personas enfrentarán temperaturas extremas durante varios días. En paralelo, tormentas severas amenazan al norte y noreste del país norteamericano con granizo, ráfagas destructivas e inundaciones repentinas.

Ola de calor en EE.UU.: el NWS prevé índices de hasta 115°F en el centro y el este

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un fuerte sistema de alta presión favorecerá temperaturas máximas durante las tardes en los 90°F (32°C a 37°C) y los 100°F (38°C) bajos en numerosas regiones.

Satélite De La NOAA Hoy

La elevada humedad incrementará aún más la sensación térmica, que alcanzará valores de entre 105°F y 115°F (41°C y 46°C) sobre sectores del Medio Oeste y el Valle del Misisipi hasta el jueves.

Además, las temperaturas nocturnas permanecerán mayormente en los 70°F (21°C a 26°C), y esto ofrecerá muy poco alivio durante la madrugada.

El organismo advirtió que esta combinación aumentará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con padecimientos preexistentes y quienes no dispongan de sistemas adecuados de refrigeración.

Ola de calor en EE.UU.: más de 230 millones enfrentarán temperaturas superiores a 90°F

De acuerdo con Fox Weather, la primera gran ola de calor del verano boreal seguirá fortaleciéndose y se extenderá progresivamente hacia la costa este durante los próximos días.

El medio especializado indicó que más de 230 millones de personas registrarán temperaturas superiores a 90°F (32°C) a lo largo de la semana, mientras que más de 41 millones experimentarán temperaturas de 100°F (38°C) o más en algún momento entre mediados de semana y el fin de semana del 4 de julio.

Las temperaturas más elevadas alcanzarán inicialmente ciudades como St. Louis, Chicago y Detroit, donde los registros máximos llegarán durante el miércoles.

Más adelante, el calor extremo avanzará hacia el Atlántico Medio y el Noreste, donde ciudades como Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York podrían registrar varios días consecutivos con temperaturas cercanas o superiores a 100°F (38°C).

Tormentas severas en EE.UU.: granizo, vientos dañinos e inundaciones amenazan varias regiones

Según el NWS, una extensa vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá el desplazamiento de un frente frío desde las Grandes Llanuras del Norte hacia la región de los Grandes Lagos entre este martes y el miércoles. Ese sistema interactuará con una masa de aire muy cálida e inestable, lo que generará varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas.

Ante el desplazamiento de un frente frío desde las Grandes Llanuras hacia los Grandes Lagos, el Centro de Predicción de Tormentas alertó sobre la formación de tormentas capaces de generar granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas NWS

Durante la jornada del martes, las tormentas se desarrollarán desde las Grandes Llanuras centrales hasta el Alto Medio Oeste, con condiciones favorables para fenómenos meteorológicos severos.

El organismo anticipó que algunas células podrán generar granizo de gran tamaño, ráfagas de viento destructivas y precipitaciones intensas capaces de provocar inundaciones repentinas en sectores puntuales.

Más adelante, entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles, la amenaza se desplazará hacia partes de la región de los Grandes Lagos y el Noreste, a medida que un frente cálido avance hacia el norte.

Posteriormente, las tormentas continuarán sobre buena parte de las Grandes Llanuras centrales y los Grandes Lagos, mientras que un frente casi estacionario favorecerá lluvias y tormentas aisladas sobre el oeste montañoso y el norte de las Montañas Rocosas.

Riesgo leve del SPC: Wisconsin, Michigan, Nueva York y Vermont bajo amenaza de tormentas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantendrá un nivel de riesgo leve de tormentas severas para varias zonas del país norteamericano durante este martes.

Las áreas con mayor probabilidad de registrar fenómenos intensos serán:

Norte de Wisconsin .

. Península Superior de Michigan .

. Sectores de Nueva York .

. Partes de Vermont .

. Porciones de las Grandes Llanuras centrales y del sur.

De acuerdo con el SPC, sobre Wisconsin y la Península Superior de Michigan se combinarán una atmósfera muy húmeda, fuerte inestabilidad y vientos favorables en distintos niveles de la atmósfera. Ese escenario permitirá el desarrollo inicial de superceldas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas dañinas e incluso algún tornado aislado.

En regiones como el norte de Wisconsin y la Península Superior de Michigan, la combinación de una atmósfera húmeda y gran inestabilidad crea las condiciones propicias para el desarrollo de superceldas SPC

En el Noreste, el organismo prevé que durante la tarde se desarrollen tormentas con suficiente organización para producir ráfagas severas. Algunas superceldas aisladas también podrán generar uno o dos tornados antes de evolucionar hacia complejos de tormentas más amplios.

Mientras tanto, en las Grandes Llanuras centrales y del sur también se formarán tormentas durante la tarde y la noche. Inicialmente podrán producir granizo grande y vientos fuertes, pero conforme las células se agrupen aumentará la posibilidad de registrar ráfagas de entre 70 y 80 millas por hora (113 y 129 km/h).

Inundaciones repentinas en el sur de EE.UU.: el NWS advierte por lluvias intensas

El NWS también advirtió que un frente de desplazamiento lento ubicado sobre el sureste favorecerá numerosas tormentas durante las horas más cálidas del día. Estas precipitaciones podrán dejar acumulados importantes en cortos períodos de tiempo, lo que elevará el riesgo de inundaciones repentinas localizadas.

Una situación similar se desarrollará sobre el este de Nuevo México y el oeste de Texas, donde el ingreso constante de humedad permitirá la formación de tormentas dispersas. Aunque no se espera una cobertura generalizada, algunas de ellas podrán descargar lluvias muy intensas, especialmente sobre zonas montañosas y corredores urbanos.