Spanberger vs. Trump por el costo del conflicto con Irán: “US$1000 por hogar de EE.UU.”

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, vinculó el conflicto entre Estados Unidos e Irán con un incremento en los gastos de las familias estadounidenses y apuntó contra Donald Trump. Sus declaraciones se basan en un análisis económico que distribuye el impacto en combustible, alimentos, impuestos, crédito y transporte aéreo.

La crítica de Spanberger a Trump por los costos derivados de la guerra con Irán

A través de las redes sociales, Spanberger cargó contra Trump y afirmó que la guerra con Irán afecta al presupuesto de millones de familias. La mandataria estatal cuestionó la estrategia adoptada por la administración federal.

La gobernadora de Virginia responsabiliza a la administración Trump por el incremento de los costos X @GovernorVA

“La guerra imprudente del presidente en el Medio Oriente ha costado hasta ahora a los estadounidenses un promedio asombroso de US$1000 por hogar", dijo en su cuenta de X.

En esa misma línea, señaló que su gobierno busca mejorar la situación en Virginia: “Mientras Trump aumenta los costos para los virginianos, estoy trabajando diligentemente para reducir los costos de la energía, hacer que la vivienda sea más asequible y construir una economía que funcione para todos”.

La gobernadora utilizó estos argumentos para plantear un contraste entre el gasto destinado al conflicto exterior y las necesidades económicas internas.

Cómo se compone el cálculo de US$1000 por hogar que difundió Spanberger

La estimación citada por Spanberger proviene del economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, quien consideró que el costo promedio incluso podría superar esa cifra. El análisis distribuye el impacto en distintos rubros que afectan el consumo cotidiano y las finanzas familiares.

El análisis, compartido a través de la cuenta de LinkedIn de Zandi, divide estos US$1000 en cinco categorías principales:

Gasolina : en cuatro meses, un hogar promedio ya gastó US$300 adicionales en combustible.

: en cuatro meses, un hogar promedio ya gastó en combustible. Gastos militares e impuestos : mantener la guerra implica un gasto militar. Incluso con el cese al fuego, el costo adicional es de casi US$50 millones diarios, lo que suma un total de US$250 por hogar .

: mantener la guerra implica un gasto militar. Incluso con el cese al fuego, el costo adicional es de casi US$50 millones diarios, lo que suma un total de . Comestibles : los precios de la gasolina y el diésel subieron, lo que encarece el transporte de productos desde granjas y puertos hasta las tiendas. Esto suma aproximadamente US$200 al gasto familiar.

: los precios de la gasolina y el diésel subieron, lo que encarece el transporte de productos desde granjas y puertos hasta las tiendas. Esto suma aproximadamente al gasto familiar. Hipotecas y crédito : el aumento de las tasas de interés derivado de la guerra hizo que comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca sea más difícil para la mayoría de las familias, con un costo estimado de US$150 por hogar .

: el aumento de las tasas de interés derivado de la guerra hizo que comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca sea más difícil para la mayoría de las familias, con un costo estimado de . Pasajes aéreos: el aumento en el costo del combustible para aviones fue transferido por las aerolíneas a los viajeros, lo que representó un gasto extra de US$100.

“Según mis cálculos, ese es el costo efectivo de la guerra con Irán para el hogar estadounidense promedio, hasta el momento”, dijo Zandi. El economista aclaró además que el cálculo no contempla otros efectos indirectos que podrían extender el impacto económico.

Entre ellos mencionó posibles aumentos en los fertilizantes, mayores costos logísticos, incrementos en los seguros para el transporte marítimo y eventuales consecuencias sobre la producción tecnológica vinculadas al suministro de helio.

Otras estimaciones indican que el gasto extra en gasolina fue mayor en EE.UU.

Existen cálculos alternativos que presentan cifras diferentes respecto al impacto económico del conflicto. Según lo retomado por CBS News, investigadores de la Universidad de Brown estimaron que el gasto adicional en gasolina y diésel ronda los US$486 por hogar, mientras que el Instituto de Política Económica y Tributaria ubicó ese costo en aproximadamente US$427 por familia.

Según la demócrata, este conflicto bélico en la administración Trump generó un gasto excesivo que se traduce en una pérdida promedio de US$1000 por hogar estadounidense AP

En las últimas semanas, los precios del combustible mostraron una moderación respecto de los máximos registrados durante la escalada del conflicto. Analistas del sector energético consideran que la evolución del mercado dependerá de la continuidad de la tregua y del desarrollo de las negociaciones entre Washington y Teherán.

“La estabilización de los precios de la energía probablemente dependerá del éxito de la administración en negociar el fin del conflicto“, señaló la especializa en temas económicos Lydia Saad en una una encuesta nacional realizada en junio por Gallup.

El análisis también reflejó que el aumento del precio de la gasolina tuvo consecuencias en la vida cotidiana de los consumidores. El sondeo indicó que el 67% de los consultados manifestó dificultades económicas por el alza del combustible, mientras que el 57% aseguró haber reducido el uso del automóvil y el 46% modificó sus planes de vacaciones debido al incremento de los costos.