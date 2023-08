El país al que EE.UU. le restringió los viajes sin visado por problemas de seguridad

escuchar

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos anunció este martes que los ciudadanos de Hungría tendrán una nueva restricción para poder entrar a territorio norteamericano. A pesar de que por casi dos décadas el país formó parte del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), que se emite a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), las autoridades estadounidenses consideraron que era momento de implementar esta medida por seguridad.

Los nacionales de 40 países que están ligados al ESTA pueden ingresar a EE.UU. sin la necesidad de una visa. Solo tienen que pasar los filtros de seguridad para que un agente migratorio les permita entrar hasta por 90 días por motivos de turismo o negocios. El permiso tiene una validez de dos años en la mayoría de los casos. Sin embargo, para los húngaros ahora solo durará un año. Además, cada ciudadano podrá ingresar solo una vez con dicho documento, en caso de querer viajar nuevamente, deberá tramitar uno nuevo.

Los ciudadanos húngaros no podrán utilizar el ESTA igual que los del resto de países afiliados

El motivo es porque el gobierno de dicho país consideró que los pasaportes de Hungría no son confiables. Por lo tanto, no sería seguro que sus titulares viajen hasta la nación norteamericana tantas veces, según información de AP. La razón por la que no serían aptos estos documentos es porque las identidades de los titulares a los que se les expidió en los últimos nueve años no fueron “suficientemente verificadas”.

El mismo funcionario, quien prefirió mantener el anonimato ante la agencia citada, detalló que el gobierno de EE.UU. intentó trabajar con el de Hungría para resolver los “problemas de seguridad”. No obstante, al no conseguir una respuesta positiva durante varios años, tuvo que hacer cambios por su propia cuenta.

Las características del permiso ESTA

El VWP es parte de un convenio entre varios países que les da a sus ciudadanos la oportunidad de viajar a cualquiera de ellos sin tramitar una visa. El único requisito que deben cumplir es la aprobación mediante el ESTA, que “determinará, casi de inmediato en muchos casos, si una persona es elegible para viajar, y si dicho viaje representa algún riesgo para la seguridad o fuerzas del orden público”, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

También se deben tener algunos certificados en orden, principalmente un pasaporte vigente en versión electrónica, dado que este tiene un chip incorporado que se puede escanear para hacer coincidir la identidad de una persona. El documento es crucial para el trámite.

Para viajar a EE.UU. sin visa se requiere ser nacional de uno de los 40 países adscritos al ESTA Unsplash

¿Cuáles son los países adscritos al ESTA?

Los interesados en tramitar este permiso deben ser ciudadanos de los países admitidos, no importa si se trata de una doble nacionalidad:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido también está en la lista, pero para sus nacionales hay algunas restricciones. Deben “tener el derecho irrestricto de residencia permanente en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man”.

