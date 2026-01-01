El “pueblo fantasma” de Montana, que se remonta la fiebre del oro en EE.UU. y parece detenido en el tiempo

Montana alberga uno de los testimonios más fascinantes de la fiebre del oro: un antiguo asentamiento minero que se ganó la reputación de ser el más rudo y violento de todo el viejo Oeste. Aunque en su apogeo fue la capital del territorio y hogar de miles de buscadores de fortuna, el agotamiento de sus recursos naturales lo condenó al abandono total. Actualmente, este pueblo fantasma es un destino turístico que permite a los visitantes caminar entre estructuras originales perfectamente conservadas.

El pueblo “más duro del oeste” que se puede conocer en EE.UU.

Se trata del pueblo de Bannack, que, durante la fiebre del oro de 1860, se convirtió en un nido de ambición y violencia que le valió la fama de ser el rincón más duro de la frontera, consigno Visit the USA.

En Bannack se pueden hacer exploraciones libres o visitas guiadas (Instagram/@travelchannel)

El trayecto hacia Virginia City era un punto crítico donde los asaltantes acechaban sin piedad a los viajeros; hoy, la leyenda cuenta que las almas de aquellos que perdieron la vida en el camino aún custodian las 60 construcciones que permanecen en pie en este pueblo fantasma. El pueblo se preservó en su estado original.

Cuál es la historia del pueblo Bannack

Todo comenzó en 1862, cuando el hallazgo de pepitas en Grasshopper Creek desató una ola migratoria que, para el año siguiente, ya sumaba más de tres mil residentes, que incluía desde mineros y comerciantes hasta oportunistas, detalló Southwest Montana Tourism.

Durante su fugaz esplendor, Bannack fue un nido de violencia donde los duelos a muerte y las ejecuciones eran moneda corriente. En el centro de este caos emergió la figura del sheriff Henry Plummer, de quien se sospechaba que era líder de una banda criminal que asoló el suroeste de Montana durante meses.

La escuela en Bannack, Montana fue construida en 1874 y la estructura se mantiene intacta (Instagram/@bec24ran)

La pesadilla terminó cuando los líderes locales, hartos del terror, formaron un Comité de Vigilancia para tomar la justicia por su mano, y terminaron con la vida de Plummer y otros veintiún presuntos delincuentes.

Para 1864, Bannack comenzó a decaer, y perdió importancia primero ante Virginia City y luego ante Helena, lo que dio paso al pueblo fantasma que es hoy en día. El estado de Montana se hizo cargo de la ciudad y comenzó a administrarla como parque estatal.

Atracciones que se puede encontrar en Bannack

Aunque Bannack está lleno de edificios vacíos y madera desgastada, el pueblo murió del todo. Está lleno de vida gracias a los turistas, visitantes y las personas que trabajan para mantener vivo su espíritu, informó Southwest Montana Tourism.

Tras declararse parque estatal y Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo XX, Bannack abre sus puertas para exploraciones libres o visitas guiadas.

El parque se encuentra a 5807 pies (1770 metros) de altitud y tiene una extensión aproximada de 740 hectáreas. Las zonas para acampar cuentan con 28 sitios y también se puede alquilar un tipi. El refugio y zona de picnic Yankee Flats se puede alquilar para grupos grandes. El límite es de 14 días y se aplican tarifas.

El Parque Estatal Bannack está abierto todo el año (Instagram/@time4chow)

El Centro de Visitantes está abierto todos los días desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. Se puede patinar sobre hielo en invierno (si el tiempo lo permite) y las tarifas diarias son las siguientes, según Visit Montana:

Autocine: US$8

Caminata/excursión: US$4

Casa de calentamiento de invierno: US$5

Además, para una experiencia inmersiva, la cita ideal es durante los ‘Días de Bannack’ en la tercera semana de julio. En esta festividad, ofrece paseos en carreta, duelos de pistolas en la calle principal, música tradicional y talleres de artesanía pionera.

El Parque Estatal Bannack está abierto todo el año, con un horario de invierno de 8.00 a 17.00 hs, y de verano de 8.00 a 21.00 hs. Durante el verano, el Centro de Visitantes abre los siete días de la semana de 10.00 a 18.00 hs, según Legends of America.