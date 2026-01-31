Tiene 91 años y trabaja 12 horas al día: la increíble historia de Elsie Eiler, la única habitante de un pequeño pueblo de EE.UU.

Al norte de Nebraska existe una localidad que batió el récord Guinness por tener la menor población de Estados Unidos. Se trata de Monowi, un pequeño pueblo rural con una sola habitante. Allí vive Elsie Eiler, instalada en el lugar desde su juventud. Con el paso de los años, esta mujer de 91 años quedó a cargo de todas las funciones del pueblo.

Monowi: la historia del pueblo de EE.UU. con una sola habitante

Según el perfil publicado por el Guinness World Records, Eiler llegó a Monowi cuando era joven. Creció ahí junto a cinco hermanos, en una comunidad agrícola de 134,4 acres (alrededor de 54,4 hectáreas).

Tras la muerte de su esposo, Eiler quedó como única residente permanente Captura del canal de Youtube The Live Out Loud Family

En ese mismo pueblo conoció a su esposo Rudy, en una escuela rural de una sola aula. La pareja se mudó a otra localidad durante un breve período, pero luego regresó a su pueblo natal para establecerse de forma definitiva.

Con los años, los comercios cerraron y muchos vecinos se marcharon. La falta de oportunidades laborales y la salida de los jóvenes aceleraron el vaciamiento de la comunidad, hasta dejarla casi sin pobladores.

Cómo es el día a día de la única habitante de Monowi

Rudy murió en 2004. A partir de ese momento, Eiler quedó como la única habitante permanente del pueblo. Sin embargo, su rutina no se volvió solitaria. La mujer trabaja unas 12 horas por día, seis días a la semana. Durante ese tiempo, atiende la taberna en la cual recibe a granjeros de la zona, vecinos de pueblos cercanos y viajeros que llegan por curiosidad.

El bar se convirtió en punto de encuentro para personas de los pueblos vecinos y viajeros Captura del canal de Youtube The Live Out Loud Family

En el testimonio audiovisual, Eiler contó que se levanta todos los días a las 6.30 hs. Abre el local alrededor de las 8.30 hs, porque los clientes “ya están esperando el café”. Solo cierra los lunes. Ese día hace compras y trámites. Explicó que el 99% de los productos llegan en camiones. Ella solo sale a buscar pan, verduras y otros alimentos frescos.

Cuando el bar se llena, Eiler pide ayuda a los clientes. Relató que en una ocasión dejó la barra a cargo de un visitante mientras ella cocinaba. Dijo que esa actitud le permite sostener jornadas largas y resolver situaciones imprevistas.

Este punto de encuentro también funciona como registro del paso de visitantes. Eiler conserva diez libros de visitas. Allí hay firmas de los 50 estados y de más de 60 países. Aseguró que el movimiento constante le da sentido a su permanencia. “Me gusta la gente”, explicó acerca de por qué decidió quedarse en el pueblo.

Eiler es alcaldesa, tesorera, secretaria y recaudadora de Monowi Captura del canal de Youtube The Live Out Loud Family

La familia de Eiler fue propietaria de la taberna desde 1971. En una entrevista concedida a The New York Times en 2022, la mujer explicó: “El bar es el pueblo y yo soy el pueblo. Estamos tan entrelazados que no se puede imaginar el uno sin el otro”.

Eiler contó que su hijo quería hacerse cargo del bar, pero murió. Sus nietas ayudan en ocasiones detrás de la barra. Según relató, mantener el lugar resulta costoso y reconoció que pensar en el futuro le genera tristeza. “No sé qué va a pasar, pero me gustaría que siguiera existiendo”, expresó en diálogo con Guinness World Records.

Monowi: la mujer que es alcaldesa, tesorera y secretaria del pueblo

En Monowi, Eiler concentra todas las tareas públicas. Es alcaldesa, secretaria municipal, tesorera y recaudadora. También administra el presupuesto local y presenta cada año la documentación exigida por el condado y el estado para que el pueblo exista de manera formal.

La mujer también administra la biblioteca creada con los libros de su esposo Captura del canal de Youtube The Live Out Loud Family

En una entrevista con el canal de YouTube The Live Out Loud Family, explicó que existen muchos mitos sobre ese rol y aclaró: “La licencia para vender alcohol llega desde Lincoln como a cualquiera. Viene a nombre de la secretaria municipal y después el secretario se la entrega a la dueña del bar”.

Además, Eiler administra la biblioteca del pueblo. La creó en 2005 con unos 5000 libros que pertenecían a su esposo. El edificio es uno de los tres que siguen activos en la localidad, junto con la taberna y su casa.