El rincón de Tennessee donde creció Dolly Parton: vivía en una cabaña sin agua ni electricidad

Dolly Parton, célebre cantante de música country, creció en una familia de escasos recursos, junto con sus 11 hermanos en Locust Ridge, Tennessee. Alcanzó reconocimiento internacional gracias a su carrera musical y dejó un extenso legado en la cultura popular. La noticia de su muerte se conoció este martes 25 de agosto. La artista tenía 80 años.

Cómo fue la infancia de Dolly Parton en Tennessee y la cabaña donde creció

Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, una zona al sureste de Sevierville, al pie de las Grandes Montañas Humeantes. Creció en una pequeña cabaña de madera junto a sus padres y hermanos.

El mensaje de la familia de Dolly Parton tras la muerte de la artista

De acuerdo con un informe de Business Insider, la vivienda no tenía electricidad ni agua corriente. Para proteger el interior contra el frío extremo, las paredes tenían una cobertura de papel de periódico y adornos de arte religioso.

El porche delantero de la casa fue uno de sus primeros escenarios durante la infancia. A pesar de la austeridad del hogar, Parton mantuvo siempre un grato recuerdo de esa época en las montañas. Su fe cristiana y su entorno campesino moldearon su personalidad y su posterior trabajo musical.

En sus inicios, Dolly Parton creció junto a sus 11 hermanos en una cabaña de Tennessee con pocos recursos LEON NEAL - AFP

De Tennessee a la fama mundial: los hitos de la carrera de Dolly Parton

En sus inicios, su tío Bill Owens le brindó apoyo para dar los primeros pasos en la industria de la música. Posteriormente, según lo indica su sitio web oficial, pasó por varios momentos clave en su carrera:

Actuó en el programa The Cas Walker Farm and Home Hour en la ciudad de Knoxville

en la ciudad de Knoxville Poco tiempo después, integró el elenco del espacio televisivo The Porter Wagoner Show

Al graduarse de la escuela secundaria del condado de Sevier en 1964, se trasladó a Nashville para consolidar su trayectoria artística

para consolidar su trayectoria artística En 1973 lanzó la canción “My Tennessee Mountain Home”, tema donde evocó la tranquilidad de su hogar natal

Dolly Parton canta "Mama" - @dollyparton

Durante 2004, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le otorgó el galardón de Leyenda Viva

Dos años más tarde, en 2006, la artista recibió las distinciones de Kennedy Center Honors

En 2011, la Recording Academy le otorgó el premio Grammy Lifetime Achievement Award por su trayectoria

Para mediados de 2026, acumuló un total de 82 nuevas certificaciones de ventas globales por sus éxitos

Murió Dolly Parton a los 80 años: el anuncio de su familia y el último pedido de la cantante

El sobrino de la artista, Bryan Seaver, anunció el fallecimiento de Dolly Parton a sus 80 años, este martes 25 de agosto de 2026. En una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la intérprete, el familiar dedicó unas emotivas palabras a su memoria.

En el mensaje, la describió con admiración ante sus seguidores globales: “Icono global y humanitaria. Dolly Parton, conocida en el mundo como una querida cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y autora, falleció en paz hoy en Nashville, Tennessee”.

El mensaje de despedida del sobrino de Dolly Parton en Instagram Captura de pantalla Instagram Dolly Parton

Su muerte dejó una importante huella en el ámbito de la música y la cultura internacional. Diversas figuras públicas enviaron sus condolencias a la familia tras la confirmación de la noticia.

Por petición de Dolly, la familia realizará un pequeño servicio privado para su familia inmediata. Sus seguidores podrán rendirle tributo mediante mensajes en redes sociales o donaciones a su fundación.

Trump despidió a Dolly Parton y anunció banderas a media asta

El presidente Donald Trump también reaccionó a la muerte de la cantante y la calificó como “una verdadera pérdida para millones de personas”. “Nunca hubo nadie como ella y nunca lo habrá”, escribió en una publicación en Truth Social.

El mensaje de despedida de Donald Trump a Dolly Parton Truth Social @realDonaldTrump

Además, el mandatario anunció que, en honor a la artista, la bandera estadounidense permanecerá a media asta en todo el país norteamericano durante una semana, a partir de las 18 hs (hora de Este) de este martes 25 de agosto. “Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama”, concluyó.