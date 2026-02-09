Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo del Super Bowl

Durante el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, el artista puertorriqueño le entregó su premio Grammy a un niño. Aunque muchos especularon que se trataba de Liam Conejo Ramos, el menor detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, en realidad era un actor de ascendencia argentina. En las redes sociales del joven, su familia agradeció al cantante.

Lincoln Fox: quién es el niño que recibió el “Grammy” de Bad Bunny en el Super Bowl

El pequeño que tuvo la posibilidad de participar en el show de medio tiempo es un actor de nombre Lincoln Fox, según consignó USA Today. En la descripción de su cuenta, Fox indica que tiene cinco años y que es “mitad argentino” y “mitad egipcio”.

Alrededor del noveno minuto de la presentación de Bad Bunny, se observó la escena que presentaba una pareja junto a su hijo sentados en un sillón mientras miraban la televisión. En la pantalla, se veían las imágenes del puertorriqueño después de ganar un Grammy.

El video que compartió el niño tras recibir el Grammy de Bad Bunny en el Super Bowl

Inmediatamente después, el cantante apareció junto al televisor con el premio en la mano y se agachó para entregárselo al niño. El infante, con una sonrisa en su rostro, lo recibió ante una ovación del público.

Tras unos segundos de su imagen en un plano corto, el show continuó. Tras concluir la presentación del Super Bowl 2026, la cuenta de Instagram del menor compartió imágenes de su participación.

Fiel al estilo de las presentaciones que se suelen llevar a cabo en el descanso de la final de la NFL, el show se movió rápidamente entre distintas canciones y escenarios, con un detallado trabajo de bailarines y actores en cada momento.

Bad Bunny eligió mostrar la cultura del trabajo con agricultores

“¡Recordaré este día por siempre! Bad Bunny, fue un verdadero honor“, reza el texto que acompaña a una publicación de Lincoln Fox junto a un video. La grabación capturó la pantalla del Levi’s Stadium en el momento en el que apareció en escena.

¿Mensaje al ICE? Las teorías sobre el niño del show de Bad Bunny

Dado el contexto en el que el cantante puertorriqueño apuntó en múltiples ocasiones contra el ICE y las acciones del gobierno de Donald Trump, muchos lo tomaron como un mensaje.

En redes sociales, distintos usuarios comentaron la publicación de Fox en Instagram y aseguraron que se trató de un homenaje a Liam Conejo Ramos, el niño detenido por autoridades federales en Minnesota.

Sin embargo, y a pesar de que no fue aclarado por el artista, la interpretación más difundida, que fue retomada por USA Today, sostiene que el pequeño actor representaba a una versión más joven de Bad Bunny. Esta visión explica la aparición del niño como un mensaje de motivación.

Muchos espectadores tomaron la presentación del niño en el show de Bad Bunny como un homenaje a Liam Conejo Ramos, detenido por el ICE Ali Daniels - Ali Daniels

Todas las canciones que cantó Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl

Según se pudo ver en las imágenes de la transmisión televisiva, que quedó replicado en un video de YouTube de la NFL, este fue el listado completo: