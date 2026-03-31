Una mujer pasó 5 meses presa por un error de la IA: perdió su casa de Tennessee, su auto y su perro

Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, fue detenida luego de una identificación errónea relacionada con el uso de reconocimiento facial con inteligencia artificial. Aunque ella asegura que jamás estuvo en la escena, pasó más de cinco meses en prisión antes de que las autoridades decidieran desestimar los cargos.

El caso de la mujer encarcelada por un error de la IA

El software de IA analizó imágenes de cámaras de seguridad para buscar sospechosos de un robo en Dakota del Norte.

De acuerdo con CNN, el sistema arrojó una coincidencia positiva con la identidad de la ciudadana Angela Lipps, de 50 años, a pesar de la falta de pruebas físicas.

Angela Lipps se encontraba en otro lugar al momento del robo GoFundMe

Los familiares de la afectada presentaron pruebas de su ubicación real al momento de los hechos delictivos.

Sin embargo, el sistema de reconocimiento facial fue parte de la investigación que terminó en la orden de arresto.

Cinco meses detenida por error: el testimonio de los allegados de la mujer de Tennessee

La policía detuvo a Lipps el 14 de julio de 2025 y la mantuvo bajo custodia en Tennessee, según narró en su campaña de GoFundMe.

En diciembre, los cargos se desestimaron sin perjuicio. Según sus abogados, existen correos electrónicos que demuestran que la notificación de su arresto se realizó de manera temprana.

La policía de Fargo afirmó que desconoce los motivos exactos de la larga estancia en la cárcel. Por su parte, los defensores legales de la afectada denunciaron una falta de investigación adecuada.

“El trauma, la pérdida de libertad y el daño a su reputación no se pueden reparar fácilmente”, declaró a CNN la defensa de la mujer. “Me alegro de que haya terminado”, agregó Lipps. “Nunca volveré a Dakota del Norte”.

La mujer detenida asegura que perdió su casa y todas sus pertenencias tras la confusión en su arresto

“Mientras estuve en la cárcel, lo perdí todo”, contó la afectada en la reseña de GoFundMe. La mujer denunció que su tiempo detenida provocó que su familia no pudiera sostener sus gastos diarios.

Según su testimonio, la mujer perdió su casa de alquiler, sus ingresos de Seguridad Social, seguro médico, perro y coche.

“Ahora vivo con vecinos en el parque de casas rodantes. No tengo auto, ni dinero, ni forma de empezar de cero por mi cuenta”, concluyó.

Debate sobre el uso de algoritmos en la justicia penal de EE.UU.

Este caso reabre la polémica sobre la implementación de herramientas de vigilancia masiva, según CNN.

Diversas organizaciones exigen una regulación estricta para el uso de la inteligencia artificial en investigaciones.

La empresa proveedora del servicio tecnológico defiende la utilidad de su herramienta en la lucha contra el crimen. Sin embargo, los abogados de la víctima señalan que la libertad personal no debe depender de un código.

Angela Lipps, la mujer detenida por error, junto a su familia GoFundMe

La mujer afectada planea iniciar acciones legales contra el departamento de policía por daños y perjuicios.