El DHS no frenó el TPS para salvadoreños, pero miles de inmigrantes siguen en un limbo sin respuesta por el EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no anunció la cancelación del TPS para los salvadoreños tras el vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026. Los inmigrantes amparados en Estados Unidos conservan la protección y el permiso para trabajar, pero siguen sin precisiones sobre cómo documentar esa continuidad con sus tarjetas vencidas.

Cómo sigue el TPS para migrantes de El Salvador

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés) informa en su página oficial que hará un anuncio sobre la continuidad del TPS para salvadoreños “en el momento oportuno”. Hasta entonces, los migrantes nacidos en El Salvador bajo el Estatus de Protección Temporal mantienen sus protecciones , incluida la autorización de empleo .

, por sus siglas en inglés) informa en su página oficial que hará un anuncio sobre la continuidad del “en el momento oportuno”. Hasta entonces, los migrantes nacidos en El Salvador bajo el Estatus de Protección Temporal , incluida la . Sin embargo, la misma página todavía muestra el 9 de septiembre de 2026 como fecha final del período de TPS. El aviso no establece una nueva fecha de vencimiento ni explica cómo acreditar la autorización laboral después de ese día.

de 2026 como del período de TPS. El aviso ni explica cómo acreditar la autorización laboral después de ese día. Esa diferencia resulta central: la continuidad anunciada por Uscis no equivale a la emisión de un nuevo Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) ni actualiza por sí sola la fecha impresa en una tarjeta.

El futuro del TPS para miles de ciudadanos salvadoreños en Estados Unidos permanece en una incertidumbre administrativa Imagen creada con IA

Salvadoreños en EE.UU. siguen en un limbo por el permiso de trabajo

Las instrucciones publicadas por Uscis contemplan tarjetas de las categorías A12 o C19 acompañadas de una notificación de extensión . Para los supuestos detallados, esa documentación acredita identidad y autorización laboral hasta el 9 de septiembre de 2026 , no un plazo posterior.

acompañadas de una . Para los supuestos detallados, esa documentación acredita identidad y autorización laboral , no un plazo posterior. La página distingue esas notificaciones de la extensión automática anterior, que alcanzaba hasta el 9 de marzo de 2026. Por eso, ambas fechas deben leerse dentro de sus condiciones específicas y no como una nueva fecha general para todos los beneficiarios.

para todos los beneficiarios. El problema pendiente no es únicamente conservar el derecho a trabajar: también es contar con instrucciones administrativas claras para demostrarlo cuando el documento físico o su extensión anterior ya vencieron.

El Uscis anunció que mantiene vigente el TPS para El Salvador hasta nuevo aviso Imagen creada con IA

El futuro de 200.000 salvadoreños y la pérdida de empleos en EE.UU.

La Alianza Nacional del TPS pidió al gobierno de Donald Trump que aclare el futuro de unos 200.000 salvadoreños . Su reclamo incluye cuánto durarán las protecciones y cuáles serán los próximos pasos oficiales.

al gobierno de Donald Trump que . Su reclamo incluye y cuáles serán los próximos pasos oficiales. José Palma, coordinador de la organización y beneficiario salvadoreño, denunció en ese comunicado pérdidas de empleos y dificultades para conducir en varios estados. También advirtió sobre posibles problemas de vivienda, como consecuencias de la incertidumbre que atraviesan las familias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.