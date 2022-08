Victoria Beckham, en pie de guerra con Nicola Peltz, su flamante nuera: los motivos

Celos, desplantes, falta de protagonismo y el miedo a perder a su hijo para siempre: Victoria Beckham le declaró la guerra a su flamante nuera, Nicola Peltz. Y si bien la relación entre la ex Posh Spice y la esposa de Brooklyn al principio fue buena, los conflictos comenzaron poco antes de la majestuosa boda y se intensificaron con el correr de los meses. “No se soportan y no se hablan, y la preparación del casamiento fue horrible”, aseguró una fuente cercana a la familia según publicó el portal Page Six.

Brooklyn, de 23 años, y Peltz, de 27 años, unieron sus vidas el pasado 9 de abril en Palm Beach, Florida, en la propiedad de 4000 metros cuadrados que posee la familia de la modelo. La también actriz de Hollywood es hija del inversor multimillonario neoyorquino Nelson Peltz y de la modelo Claudia Heffner. Antes del “sí, quiero”, la pareja firmó un acuerdo prenupcial para proteger sus activos -los de la familia de ella mucho más abultados que los de la familia de él- en caso de un futuro divorcio.

La foto con la que Victoria Beckham celebró el casamiento en redes sociales

El día D

Si bien antes de la boda trascendió que Victoria sería la diseñadora del vestido de la joven , nada de eso sucedió : la actriz lució un diseño de Alta Costura de Valentino. Incluso fue poco lo que la excantante pudo intervenir en el enlace de su primer hijo , y eso habría causado los primeros chispazos en la relación.

¿Por qué Victoria no tuvo injerencia en el gran festejo? Según Page Six, fue la misma novia quien no permitió que su futura suegra participara de la organización, por lo que el diálogo entre ellas se redujo a lo mínimo indispensable. Incluso, el día de la boda, los Beckham sintieron el destrato de Peltz. De acuerdo a una nota que publicó el diario inglés Mirror, los anfitriones parciales del enlace no fueron invitados a sentarse en la mesa principal junto a los novios. En cambio, el padre multimillonario de Nicola y su madre modelo sí compartieron el momento de la comida con la pareja.

David Beckham junto a sus hijos en la boda de Brooklyn Instagram @davidbeckham

A partir de ese momento, todo fue empeorando. Sin poder acostumbrarse al nuevo miembro de la familia, Victoria cree que la modelo se interpone entre ella y su hijo. Los Beckham incluso temen perder a Brooklyn. Es que Brooklyn se volvió muy cercano a sus suegros y pasa mucho tiempo en los Estados Unidos con su familia política.

Aquellos tiempos felices

Brooklyn y Peltz anunciaron su compromiso en Instagram en julio de 2020 después de siete meses de novios. Lo hicieron con una foto donde se ve al hijo de la pareja de la diseñadora y el futbolista haciendo la propuesta con un anillo de diamantes y esmeraldas, que estaría valuado en un cuarto de millón de dólares.

“Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si se quería casar conmigo, y dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del planeta. Prometo ser el mejor esposo, y algún día, el mejor papá. Te amo bebé”, escribió el joven en Instagram, en donde compartió una foto de ambos. “Soy muy afortunada de llamarte mío”, le contestó ella en un comentario.

La actriz y modelo no solo usó un vestido amarillo diseñado por Victoria para sus fotos de compromiso, sino que también llevó a la hija del ícono de la moda, Harper, de compras a la boutique de Victoria en Londres. “Tuve el mejor día de las niñas con mi hermana pequeña. @Victoriabeckham, tu tienda es un sueño”, escribió Peltz en una foto que compartió en su historia de Instagram, que fue tomada por Harper, de 9 años.