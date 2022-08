La historia de amor de Jennifer Lopez y Marc Anthony: de los escenarios a la llegada de los mellizos y el abrupto final

Durante muchos años, Marc Anthony y Jennifer López formaron una de las parejas más estables en el mundo de las celebridades. Los cantantes se conocieron hace más de tres décadas, cuando cada uno comenzaba una carrera profesional que luego llegaría a la cima que hoy conocemos. Trabajaron juntos por primera vez en 1999 cuando grabaron “No me ames”, uno de los temas más románticos del repertorio de La Diva del Bronx.

Jennifer Lynn Lopez y Marco Antonio Muñiz Rivera, sus nombres reales, se cruzaron en 1998 en el backstage de The Capeman, el espectáculo de Broadway del cantante Paul Simon, el cual Marc protagonizó. En aquel momento, no hubo chispa, y poco después ella inició una relación con Ben Affleck, mientras que él estaba casado con la puertorriqueña Dayanara Torres, ex Miss Universo.

Su divorcio con Marc Anthony, fue para Jennifer Lopez un impulso para volver a sacar a flote su carrera; así lo dejó ver en su documental Halftime

Sin embargo, en 2004, tras una presunta infidelidad, Marc y Dayanara anunciaron su separación definitiva luego de cuatro años de matrimonio y dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz Torres. El primero, nacido en febrero de 2001, y el segundo, en agosto de 2003.

Jennifer también se separó de Ben en 2004, cuando ya no solo habían anunciado su compromiso, sino que además tenían planes de boda que en aquel momento suspendieron “porque tenían a la prensa sensacionalista sobre ellos constantemente”.

"No me ames", el primer video en conjunto de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Ambos solteros, el 5 de junio de 2004, JLo y Marc se casaron en una ceremonia que sorprendió a todos, ya que él se había divorciado tan solo cuatro días antes. La celebración tuvo lugar en la mansión de la cantante en Beverly Hills. De acuerdo con People, la boda fue incluso una sorpresa para los miembros de la familia, a quienes se les dijo que fueran a una “fiesta de la tarde” en su casa.

Un año más tarde, aparecieron por primera vez como pareja en la alfombra roja de la 47ª entrega anual de los premios Grammy, donde interpretaron el tema “Escapémonos”. Ese fue el principio de un sinfín de colaboraciones que les proporcionó mucho éxito a ambos.

En 2006, la pareja coprotagonizó la película El cantante, y durante una entrevista con MTV, Jennifer explicó que trabajar con Marc fue algo que no tuvo mucha planificación, pero que “evolucionó de forma orgánica”.

La llegada de Emme Maribel y Maximilian David

Ese mismo año, también se fueron juntos de gira. En 2007, durante la última fecha, que tuvo lugar en el American Airlines Arena de Miami, López anunció que esperaban su primer hijo juntos.

Así, en febrero de 2008 nacieron los mellizos Emme Maribel y Maximilian David. Luego de cuatro años de matrimonio, los nuevos padres renovaron sus votos mientras estaban en Las Vegas en el Forum Tower Penthouse del Caesars Palace.

JLo junto a Emme y Maxi Instagram @JLO

Dos años más tarde, le volvieron a preguntar a JLo acerca de su relación con Anthony y expresó que “todo era genial en su matrimonio”. No obstante, aquella opinión que le dio a E! sería radicalmente opuesta a sus palabras poco tiempo después, cuando expresó que “tuvo mucho que soportar durante siete años”.

Sin embargo, es innegable que durante todo el tiempo que estuvieron juntos mostraron un frente sumamente unido. En 2010, anunciaron que lanzarían en conjunto un proyecto en los grandes almacenes Kohl’s y 12 meses después debutaron con una línea de ropa y accesorios para hombres y mujeres.

Jennifer Lopez y Marc Anthony han demostrado su madurez al interactuar de manera conjunta con sus hijos

El fin llegó en julio de 2011, cuando publicaron un comunicado en el que anunciaron que habían tomado la decisión de separarse. “Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa. Es un momento doloroso para todos los involucrados y apreciamos el respeto a nuestra privacidad”, se leyó en parte del texto.

De inmediato, comenzaron a circular los rumores de infidelidad por parte del cantante, quien lo negó en una entrevista a ABC News. “Fue una decisión de ambas partes... No fue impactante. Estas cosas pasan”, expresó en aquella oportunidad.

Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron el momento más memorable de los Grammy Latino 2016 AP - LA NACION

En octubre de 2011, meses después de la separación, Jennifer y Marc trabajaron juntos en su programa de talentos de Univision, Q’Viva! The Chosen, un reality para cantantes latinos. Tres años después, People informó que el divorcio había finalizado y que la pareja compartiría la custodia de los mellizos

Más adelante, durante una entrevista con la revista W, Lopez expresó: “Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No era el sueño que esperaba y hubiera sido más fácil avivar las llamas del resentimiento, la decepción y la ira. Pero Marc es el padre de mis hijos y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, con mucho, el trabajo más duro que hago”.

El beso de Jennifer Lopez y Marc Anthony durante la entrega de los Latin Grammy 2016

Cada uno continuó con su vida. Él se casó con la modelo Shannon de Lima, y ella tuvo una relación de cuatro años con el bailarín Casper Smart. Además de esto, en 2016 hubo rumores de reconciliación.

Durante los Latin Grammy de ese año, se besaron en el escenario ante la mirada de Shannon, y horas después se anunció el divorcio entre el cantante y la modelo. Aunque pareció ser que los dos eventos no estuvieron relacionados. Actualmente, los artistas mantiene una muy buena relación y comparten en conjunto con sus hijos, pero con parejas distintas.