escuchar

Al menos 115 cuerpos fueron encontrados en una funeraria especializada en entierros “verdes” o naturales, ubicada en Penrose, en el condado de Fremont, Colorado, en Estados Unidos, por lo que ahora está bajo investigación por manejo inadecuado. La escena fue descrita como “horrible” por las autoridades locales, quienes se coordinan con otras agencias para determinar si se cometió algún acto ilícito.

En una conferencia de prensa realizada este viernes, el sheriff del condado de Fremont, Allen Cooper, señaló que trabajan en el área de la funeraria Return to Nature, ubicada en el 31 Werner Road, misma que tiene más de 760 metros. “Sin proporcionar demasiados detalles para evitar victimizar aún más a estas familias, el aire de la funeraria donde se almacenaron los cuerpos era horrible”, comentó.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff, la noche del pasado 3 de octubre, los agentes del condado de Fremont fueron enviados al lugar luego de recibir alertas de un incidente sospechoso, ya que los vecinos sintieron un olor fétido. Los oficiales regresaron al día siguiente con una orden de registro y descubrieron más de 100 cuerpos que los forenses determinaron como almacenados de forma incorrecta.

La escena era "horrible", según declaró el sheriff del condado de Fremont Jerilee Bennett/AP

Declaran emergencia por desastre local ante el hallazgo de 115 cuerpos

El forense del condado de Fremont, Randy Keller, señaló en la misma rueda de prensa que se ha declarado una emergencia por desastre local, debido a las circunstancias del hallazgo y la investigación, lo que pone recursos estatales a disposición: “Este será un proceso muy, muy largo. Con la cantidad de cuerpos que tenemos en esta instalación y el proceso de identificación que debe completarse, esto podría llevar varios meses”.

Por su parte, la especialista en asuntos públicos del FBI, Vikki Migoya, expresó que por el momento no hay detenidos y “no está claro si se ha cometido un delito”. A su vez, Cooper sumó que los investigadores se pusieron en contacto con los propietarios de la funeraria, quienes cooperan con la investigación.

Un fuerte olor alertó a los vecinos de la zona KVOA

“Se podían ver bolsas de basura afuera de la entrada del edificio de la compañía, con dos vehículos policiales estacionados frente. Una cinta policial amarilla acordonó la zona y un olor pútrido impregnaba el aire”, describió la agencia AP al hablar del exterior del lugar. Además, un auto fúnebre estaba en la parte trasera del edificio, en un estacionamiento cubierto de maleza.

Keller se negó a entrar en más detalles sobre cómo se almacenaron los cuerpos y destacó que aún no está claro si estaban destinados a ser enterrados o cremados. Asimismo, explicó que los seres queridos serán tratados con el máximo cuidado y respeto: “Nuestros corazones están con todos los afectados por esta tragedia y trabajaremos para brindarles a esas familias las respuestas que merecen”.

La oficina del sheriff del condado de Fremont solicita que los familiares de los difuntos que utilizaron la funeraria Return to Nature envíen un correo electrónico a 23-1941@fremontso.com para dejar un número de teléfono. También pueden comunicarse por la línea de Fremont Emergency Management al (719)-276-7421.

Qué es un entierro “verde” o natural

Según información de la página oficial de Return to Nature Funeral Home , en los entierros “verdes” o naturales no se usa líquido de embalsamamiento y se utiliza un ataúd biodegradable o “nada en absoluto”. La compañía ofrecía anteriormente servicios de cremación, pero dejó de hacerlo en julio de 2023, de acuerdo con el sitio web. Este proceso “ayuda a la conservación de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de carbono y la preservación del hábitat, sin productos químicos de embalsamamiento agresivos, metálicos, plásticos o elementos no naturales”.

Según la ley de Colorado, los entierros ecológicos son legales, pero dentro de las 24 horas el cuerpo debe ser embalsamado o colocado en un ambiente de temperatura controlada. Es decir, bajo refrigeración o hielo seco.

En los entierros “verdes” o naturales no se utiliza líquido de embalsamamiento y se usa un ataúd biodegradable Instagram @returntonaturecolorado