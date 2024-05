La relación con EE.UU.: en Washington, Mondino respondió preguntas sobre la economía y renovó un reclamo del gobierno de Alberto Fernández

Escuchar

WASHINGTON.- La canciller Diana Mondino respondió inquietudes sobre la inflación, el “cepo”, los impuestos y el futuro del programa económico de Javier Milei en sus reuniones con empresarios y altos funcionarios del gobierno de Joe Biden en su primer día en Washington. Mondino llevó además a la Casa Blanca un planteo que había puesto sobre la mesa la administración de Alberto Fernández: la eliminación de los sobrecargos que la Argentina le paga al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mondino y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse –quien viajó por separado a Washington luego de dar su primer informe de gestión ante el Congreso–, se reunieron en la Casa Blanca con el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien hizo “muchas preguntas”, señaló Mondino, sobre el sendero de reducción de la inflación, la recapitalización del Banco Central, y las políticas sociales que está desplegando la Casa Rosada para contener el golpe del fuerte ajuste fiscal sobre los más vulnerables, un tema que recurrentemente plantean tanto el gobierno de Biden como también el Fondo.

“Estaba tan sorprendido, como muchas otras personas del Fondo Monetario, de que hubiéramos sobrecumplido todas las metas, que eso no es habitual en ningún país”, dijo Mondino a la prensa en un breve intercambio en el Instituto Cato, el think tank libertario de Washington. “Sí mencionamos el tema de los sobrecargos, que la Argentina paga una tasa de interés muy alta, que no somos el único país del mundo, hay muchísimos países que lo están pagando, a ver si tenía alguna posibilidad. Él ya no está vinculado en esto, pero reconocen perfectamente que es un tema muy serio”, afirmó.

Nicolás Posse expone en el Senado de la Nación antes de viajar a EE.UU.. Fabián Marelli - LA NACION

El reclamo argentino por los sobrecargos fue elevado por el gobierno de Alberto Fernández en medio de la negociación de la Argentina con el Fondo durante la pandemia del coronavirus. La Argentina llevó el pedido al G20 y también al board del FMI, donde naufragó porque algunos de los principales accionistas, entre ellos, Estados Unidos, lo rechazaron al considerar que la sobretasa que pagan los países que toman deudas muy elevadas –como es el caso de la Argentina– ayuda a preservar los recursos del organismo multilateral .

Estrechar lazos

Mondino y Posse aterrizaron este jueves en vuelos separados en Washington para una visita de dos días que permitirá estrechar los lazos con el poder político norteamericano y el establishment corporativo en momentos en los que el gobierno de Milei intenta arraigar los primeros logros de su plan económico para terminar de estabilizar la economía y colocarla en un sendero de crecimiento sostenible, un camino elusivo que la administración libertaria intenta encontrar.

La economía fue protagonista de la agenda durante todo el día. Antes de su reunión con Sullivan en la Casa Blanca, Mondino arrancó el día con un almuerzo en el Centro Internacional Meridian, con ejecutivos de una larga lista de empresas de primera línea: Amazon, Airbnb, Bank of America, Beacon, Chevron, Cargill, Caterpillar, DCI Group, Energy Transfer, Fedex, Ferring, Fiserv, Glencore, HP, Ilumina, Kimberly-Clark, Mars, MasterCard, Meta, McLarty Paramount, Pfizer, PTC, S&P Global, Salesforce, Squire, Te Connectivity, Coca-Cola y United Airlines. Por la tarde, Mondino fue además a un cóctel organizado por el Citibank.

Luis Caputo y Pablo Quirno en Washington el mes pasado, en medio de la negociación con el FMI. Rafael Mathus Ruiz - LA NACION

En ese encuentro con empresarios también hubo preguntas sobre el programa económico, según pudo reconstruir LA NACION. En concreto, los hombres y mujeres de negocios quisieron tener más detalles sobre los tiempos que maneja el Gobierno para abrir el “cepo” y eliminar el impuesto PAIS –uno de los instrumentos que le permitió al gobierno nacional cerrar el déficit, un dato que puede estirar la longevidad del tributo– , el proceso de anexión a la OCDE, y el nuevo régimen de promoción para grandes inversiones previsto en la Ley Bases, el “RIGI”. Hubo, también, elogios por el cambio de rumbo que impuso el Gobierno.

Un encuentro con Dodd

Mondino tuvo que retirarse un poco antes de lo previsto porque en la embajada argentina tenía una reunión con Chris Dodd, el asesor Especial de Biden para las Américas y unas de las personas que mejor conoce el pensamiento del presidente norteamericano. Dodd dijo en una entrevista reciente con LA NACION que Milei “merece tener la oportunidad de hacer que sus ideas funcionen”. El encuentro estaba fuera de la agenda original de la visita. Dodd tiene en sus manos la tarea de avanzar la integración regional a través de la Asociación para las Américas, una iniciativa lanzada por el presidente Joe Biden en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, a mediados de 2022, en la cual Milei ha mostrado interés.

Además de sus reuniones con empresarios y funcionarios del gobierno de Biden, Mondino y Posse estuvieron en el Congreso donde se reunieron con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata Ben Cardin, y el número dos, el senador republicano James Risch. En esa reunión también estuvo el senador demócrata Tim Kaine, quien preside el subcomité para el Hemisferio Occidental.

Mondino y Posse seguirán su agenda de reuniones este viernes con la bilateral con el secretario de Estado, Antony Blinken, en el Departamento de Estado, el último hilo de la visita para estrechar relaciones con el gobierno norteamericano.