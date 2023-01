El triste motivo por el que Shakira posterga su mudanza a Florida

escuchar

La intención de Shakira era dejar todos sus problemas atrás y empezar 2023 en su nueva casa de Miami. Desde hace meses, trascendió el deseo de la cantante de dejar Barcelona, donde vivió casi 12 años junto a su expareja, Gerard Piqué. Sin embargo, ahora tendría que cambiar sus planes de mudanza debido a un triste motivo.

La cantante colombiana tenía previsto llegar a esa ciudad de Florida en la primera semana de enero. Su idea era que sus hijos, Milán, de nueve años, y Sasha, de siete, iniciaran la escuela después de las vacaciones navideñas. No obstante, se interpuso un factor difícil de ignorar.

De acuerdo con Lorena Vázquez y Laura Fa, que llevan adelante el podcast Mamarazzis, la intérprete de “Monotonía” no podrá dejar las tierras europeas debido al delicado estado de salud de su papá, William Mebarak. Médicos especialistas del hospital Teknon, en Barcelona, le habrían recomendado no hacer viajes largos. Ante este imprevisto, la artista se quedaría en la ciudad española por tiempo indefinido.

Shakira y su papá, William Mebarak @shakira/Instagram

No obstante, en el medio citado también se aludió a que la mudanza podría aplazarse para dos probables fechas: la primera en marzo, justo cuando hay vacaciones en el calendario escolar estadounidense, y la segunda en junio, cuando Milán y Sasha terminarían la cursada del año. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ninguna de estas versiones.

Cabe resaltar que William Mebarak no está hospitalizado actualmente, sino que recibe atención médica domiciliaria las 24 horas.

¿Qué tiene el papá de Shakira?

A mediados del año pasado se dio a conocer que el padre de la colombiana tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en un hospital de Barcelona. En ese entonces, la cantante hizo una tierna publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró su total apoyo a su familia.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída; esta vez, sabemos que lo volverás a hacer”, escribió en su post. Además, agregó algunas imágenes de William con sus dos hijos.

Las dificultades de su mudanza

Tras anunciar la separación, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en el cual se estableció que la colombiana podía mudarse a Estados Unidos con sus dos hijos. El exfutbolista podría visitar a sus hijos durante las vacaciones.

Shakira sigue sumando problemas para mudarse a Miami junto a sus dos hijos INSTAGRAM / @shakira

Desde entonces, los preparativos para cambiar de residencia se complicaron para la estrella latina. Medios locales aseguraron que Sasha y Milán se rehusaban a abandonar su tierra natal. Los pequeños habrían estado tristes por tener que dejar a sus amigos, su escuela y a su padre.

Nuevos proyectos

A pesar de que la agenda habría tomado otro camino, la cantautora ya tomó acciones. Según Mamarazzis, estaría por comenzar las grabaciones de su próximo single en tierras catalanas. Parte de su equipo de producción, como maquilladores, coreógrafos y bailarines, ya están en la ciudad en espera del rodaje del videoclip.

LA NACION