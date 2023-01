Cómo sería el colegio al que los hijos de Shakira y Piqué irían en Miami

escuchar

El acuerdo entre Shakira y Gerard Piqué sobre la mudanza de la cantante a Miami está cerca de cumplirse, por lo que los preparativos para instalarse en la ciudad estadounidense continúan. A pesar de que no hay una fecha confirmada para el traslado definitivo, medios españoles apuntan a principios de este mes, dado que el regreso a clases en Estados Unidos será este 5 de enero. Por eso, poco a poco han salido a la luz los detalles sobre el colegio al que asistirían los hijos de la expareja.

De acuerdo con varios medios internacionales, el anuncio de la institución educativa es un hecho. Según reportó el medio El Nacional, de Cataluña, la intérprete de “Monotonía” tiene como objetivo que cumpla con características similares al American School of Barcelona, el exclusivo instituto donde estudiaban durante su estancia en España.

El costo de una primera matrícula en este colegio era de unos US$1247, además de un abono adicional de lo equivalente en euros a US$266. Debido a que los hijos de los famosos están en Elementary School, el precio anual es de alrededor de US$22.394,40 por cada uno. Es decir, más de US$44.000, que no incluyen el transporte, la comida ni el seguro.

El medio afirmó que una de las opciones que están a la altura de este instituto educativo es el mismo colegio al que acuden los hijos del cantante Alejandro Sanz, lo que podría volver a reunir a ambas estrellas en Miami. Sin embargo, no dio más detalles de la institución.

Shakira pasó unas vacaciones en Dubai junto a sus hijos Sasha y Milán @shakira/Instagram

Esta noticia elevó los rumores sobre una supuesta relación sentimental entre los cantantes desde su colaboración musical en “La Tortura”. No obstante, hace tiempo la colombiana declaró para Elle que no había algún romance cerca: “Somos solo yo, los niños, mi familia y mis amigos”.

Shakira no quiere que acosen a sus hijos

Una de las razones por las que Shakira no ha compartido al público los detalles sobre la mudanza podría deberse a la presión de los medios locales sobre su situación familiar. En sus declaraciones a corazón abierto para la revista, dijo que se encontraba en una etapa complicada, dado que salir al parque o a cualquier lugar se había vuelto una odisea ante los fotógrafos: “El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasivo para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total”, lamentó.

Shakira estaría buscando un colegio de la misma altura que el American School of Barcelona @shakira/Instagram

Además de los planes sobre el colegio, la cantante de 45 años también alistó algunos detalles sobre la infraestructura de la mansión de casi US$10 millones que será el nuevo refugio de la familia. Según la revista Hola de España, varios trabajadores fueron captados dentro de la casa mientras la cantante y sus dos hijos pasaban las fiestas de diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

La última “aparición” de Shakira en redes sociales fue para compartir un mensaje de Año Nuevo, donde habló de la situación actual que está pasando junto a su familia. En el texto, publicado en español y en inglés, escribió que este 2023 será un nuevo año para recuperarse de “las heridas” que dejaron los últimos meses. Los fans de la cantante no tardaron en especular sobre que se trataba de una indirecta para Gerard Piqué.

