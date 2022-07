El emotivo mensaje de Shakira por la salud de su padre: “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída”

Shakira vive uno de los momentos más difíciles. En medio de su separación de Gerard Piqué, el padre de la cantante atraviesa un delicado estado de salud, que lo mantiene internado en España, luego de una intervención quirúrgica de emergencia. En medio del complicado presente, la cantante lanzó un mensaje de esperanza en Instagram, velando por la pronta recuperación de quien es su condicional apoyo y fan número uno.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, escribió la cantante de “Te felicito”. Hablando en plural, hizo mención al sentimiento que sus hijos también comparten por William. Junto a estas palabras, compartió dos imágenes de los niños abrazando a su abuelo, al dejar en evidencia la gran unión familiar que existe entre ellos.

La publicación de Shakira sobre la salud de su padre (Foto Instagram @shakira)

Si bien la artista mantiene un gran hermetismo con lo que respecta a su vida personal, este mensaje llega con la noticia que invadió a los medios internacionales en la que se indica que William Mebarak Chadid, en las últimas horas, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Las primeras informaciones indican que el hombre de 90 años tenía coágulos de sangre en el cerebro, lo que lo mantenían en una gran riesgo, por lo que los profesionales decidieron extriparlos.

Por el momento, la cantante no brindó detalles de la situación ni confirmó la información que circula, pero con las palabras que dedicó en Instagram dejó en claro que la salud de su padre es delicada, aunque mantiene intacta las esperanzas de una pronta recuperación. El desencadenante de esta situación habría sido una fuerte caída del hombre, que le provocó heridas en su rostro y habría derivado en la formación de estos coágulos.

La cantante compartió fotos de su padre junto a Sasha y Milan (Foto Instagram @shakira)

El 4 de junio fue la propia Shakira que contó que su padre había sufrido una caída. Contrario a su posición de mantener en resguardo de los medios su vida familiar, la cantante realizó un comunicado en Twitter para contar esta situación, ya que los rumores indicaban que era ella quien sufría de un malestar de salud, debido a que, en ese entonces, estaba separándose de su marido. Los rumores en torno a la expareja invadían las noticias en aquel entonces, por lo que solo decidió romper el silencio para realizar esta aclaración.

Shakira desmintió rumores sobre su salud (Captura Twitter @shakira)

“Recientemente, he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28, cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante”, explicó en redes sociales, junto a una imagen donde el rostro de William tenía diversos moretones, como producto del accidente hogareño. Días más tarde, comunicó que su padre ya estaba de alta y mostró algunos de los ejercicios que debía hacer el hombre para realizar una estimulación cognitiva tras el traumatismo que sufrió.

Shakira junto a su padre

Desde el comienzo de su carrera, Shakira se mostró muy apegada con su padre y madre. Ambos se encuentran instalados con ella en España, y ella misma se ocupa de los cuidados que ambos requieren, propio de sus edades.