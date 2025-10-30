Trump se reunió con Xi Jinping, elogió al presidente chino y adelantó que tendrán otra reunión en abril

BUSAN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este miércoles con su par de China, Xi Jinping, en el marco de una reunión en Corea del Sur para alcanzar una tregua que detenga una guerra comercial que sacudió la economía mundial. Tras un encuentro en el que ambos intercambiaron elogios, el mandatario norteamericano se retiró del país asiático sin dar declaraciones. Se trata de la primera vez que se ven cara a cara en seis años.

Una vez finalizada la reunión, los líderes se despidieron pero ninguno hizo declaraciones sobre algún avance para detener la enconada guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales. Trump se dirigió directamente al avión presidencial Air Force One, desde donde saludó y levantando su puño, tras el encuentro cara a cara en la ciudad surcoreana de Busan, el cual duró menos de dos horas.

Durante la reunión, los mandatarios intercambiaron elogios. Por un lado, Trump definió a Xi Jinping como un “negociador muy duro” mientras se daban la mano y el presidente chino sostuvo que ambos China y Estados Unidos “deben ser socios y amigos”, y que pueden “asumir conjuntamente” su “responsabilidad como países importantes y trabajar juntos para lograr cosas más grandes y concretas”.

Tras la reunión, Donald Trump se subió al Air Force One y volvió a Estados Unidos ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Ambos líderes se sentaron uno en frente del otro y estuvieron acompañados por altos funcionarios de sus administraciones, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su homólogo chino, Wang Yi. De esta manera, se espera que Trump y Xi eviten con su encuentro una nueva escaldada de su pugna comercial, que ha sacudido por meses los mercados y entorpecido las cadenas de suministro.

Trump calificó el encuentro como “un gran éxito” y adelantó que en abril va a viajar a China para continuar con las conversaciones y que, posteriormente, Xi Jinping irá a Estados Unidos. “Llevamos muchas cosas a conclusión”, expresó.

En un movimiento inesperado, Trump anunció menos de una hora antes del encuentro en su plataforma Truth Social que instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar armas nucleares “en igualdad de condiciones”. El mandatario añadió que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un “distante tercer lugar” detrás de Estados Unidos y Rusia, “pero que en cinco años estará a la par”.

El vehículo que transporta al presidente chino Xi Jinping sale de una instalación después de reunirse con el presidente Donald Trump en el Aeropuerto Internacional Gimhae Jinping en Busan, Corea del Sur Mark Schiefelbein� - AP�

Su par ruso, Vladimir Putin, había anunciado en la víspera que Moscú probó con éxito un dron submarino con capacidad nuclear y propulsión nuclear, desafiando las advertencias de Washington.

Según el Boletín de Científicos Atómicos, la última prueba nuclear de China fue en 1996 y la de Estados Unidos en 1992.

#Xi COMMENDS #Trump on peace deals:



‘Mr. President, you care a lot about world #PEACE’



‘I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the #GazaCeasefire agreement’ pic.twitter.com/cxf46PWelK — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 30, 2025

Ambos líderes llegaron a Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

Trump afirmó el miércoles, de camino al país asiático, que en la reunión muchos problemas serían resueltos. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se mostró más cauteloso y dijo que Xi y el republicano mantendrían “una comunicación profunda” sobre “temas estratégicos”.

Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano al salir después de sus conversaciones en la base aérea de Gimhae ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

El presidente estadounidense, a su vez, indicó que el eventual acuerdo bilateral incluiría la reducción del 20% de los aranceles sobre los productos chinos relacionados con el fentanilo, un poderoso opioide que ha causado la muerte de decenas de miles de estadounidenses. Sin embargo, tras la reunión, aseguró que los reducirá del 57% al 47%.

Otra cuestión importante son las restricciones a las exportaciones de tierras raras anunciadas por Pekín este mes, que llevó a Trump a poner en duda la cumbre con Xi. Al respecto, el presidente norteamericano sostuvo que se llegó a un acuerdo.

Trump, además, aseguró que China se comprometió a ayudar en la guerra en Ucrania: ”El tema se planteó de forma muy contundente. Hablamos de eso durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo", dijo el mandatario estadounidense a los periodistas en el avión presidencial Air Force One.

Con información de AFP.