Elecciones en EE.UU.: Alberto Zaltzberg, el argentino que busca convertirse en alcalde de una zona icónica de Miami

WASHINGTON.- Alberto Zaltzberg llegó al sur del estado de Florida hace 23 años, cuando la Argentina aún transitaba la salida de la traumática crisis de los años 2001 y 2002. Junto a su entonces novia argentina -su actual esposa y madre de sus dos hijos-, este experto en marketing digital y broker inmobiliario pasó primero por dos zonas de Miami hasta que, 15 años atrás, se instaló en su lugar definitivo, al menos hasta ahora: Aventura, una exclusiva localidad ubicada en el norte del condado de Miami-Dade.

Ahora, tras haberse presentado sin éxito en dos elecciones para convertirse en comisionado, en las elecciones de medio término de este martes en Estados Unidos va en busca de destronar al alcalde Howard Weinberg para tomar las riendas de esta ciudad especialmente conocida para los miles de argentinos que visitan el sur de Florida. Sobre todo por el Aventura Mall, el quinto centro comercial más grande de Estados Unidos y el mayor de todo el estado del sol. Fue inaugurado en 1983 y ampliado en distintas etapas a partir de 1996.

El Aventura Mall es el quinto centro comercial más grande de Estados Unidos y el mayor de todo el estado de Florida.

A sus 51 años, este porteño que vivía en el barrio de Villa del Parque, afiliado al Partido Republicano, promovió su candidatura íntegramente por redes sociales y con el uso de Inteligencia Artificial (“me tiene cautivado y me dio un impulso tremendo”, confiesa) con un eslogan que inevitablemente lleva a pensar en el presidente Donald Trump y su movimiento MAGA: “Make Aventura Great Again”.

Sin embargo, en un diálogo con LA NACION, Zaltzberg pone reparos en algunas de las políticas llevadas adelante por la segunda administración del líder republicano, quien este martes enfrenta un test crucial en las urnas que podrían redefinir el futuro de su mandato.

“Me identifico como un inmigrante y sé lo que representa haber dejado tu país atrás y venir acá y pelearla. Con lo cual, no está bueno que se ataque a ningún tipo de inmigrante. Eso que quede claro. Pero, por otro lado, este país le da la bienvenida al que quiera hacer las cosas bien. Eso lo garantizo. Y, lamentablemente, hay muchos que emigran y hacen las cosas mal de entrada”, dice a LA NACION Zaltzberg, que mantiene sus vínculos con la Argentina.

“Soy un tipo que pelea por las cosas ordenadas, hechas bajo la ley. Entonces, ahí hay un debate”, añade. “Las medidas que toma Trump las hace por una fuerte creencia de que es lo correcto. Igual, creo que podría evitar ciertas confrontaciones”, señala, aunque prefiere evitar hacer una evaluación más amplia de la gestión del magnate.

El presidente Donald Trump, en Dubuque, Iowa. ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque Zaltzberg está afiliado como republicano, las elecciones para alcalde de Aventura son no partidarias. La ciudad, que tiene unos 40.000 habitantes, emplea un sistema de gobierno de concejo-administrador, compuesto por un alcalde y seis comisionados, quienes en conjunto integran la Comisión Municipal.

En caso de éxito, Zaltzberg se convertiría en el primer alcalde de origen latino de Aventura, considerada una de las ciudades más ricas de Florida, sobre todo por su mercado inmobiliario de alta gama. También tiene el campo de golf del Turnberry Isle Country Club, uno de los más exclusivos del sur del estado, y marinas en sus vecindarios residenciales y planificados.

Zaltzberg asegura que en caso de derrotar a Weinberg, quien busca su reelección, se enfocará en dos ejes: comunicación y acercarse a los vecinos. “Hoy el gobierno de Aventura, usando una frase argentina, está muy lejos del ciudadano a pie. Esa es la verdad”, afirma.

“Niños seguros, familias tranquilas, futuro mejor”, dice unas de las imágenes de campaña en su cuenta de Facebook.

Al ser consultado sobre qué haría durante su primer día en el cargo para aliviar al bolsillo de los ciudadanos de Aventura, Zaltzberg señaló que es necesario revisar el gasto y las políticas de la ciudad. “Debemos analizar todos los temas y escuchar a la gente sobre qué podemos recortar o cambiar”, dijo.

Más allá de que lleva casi un cuarto de siglo instalado en Estados Unidos, este porteño confiesa que se le “pianta un lagrimón” cuando se le pregunta por su vínculo con la Argentina.

“Yo tengo mi corazoncito en la Argentina. Allá el tiempo iba más lento. Acá es una vorágine distinta. Extraño eso y un poco la idiosincracia”, dice, y sorprende con algo más. “Extraño las panaderías de los barrios, son una delicatessen”.

Respecto a Javier Milei, quien tiene en Trump a su principal aliado internacional, Zaltzberg valoró su “tenacidad” (“me parece fantástica”, dijo), pero que “el personaje se comió a la persona”.

“Los funcionarios que se han ido del Gobierno me parece una pena, porque tenía gente excelente y se está aislando”, señaló, aunque a la vez destacó el debate que el Presidente instaló en la Argentina sobre cómo se financian muchos servicios que brinda el Estado. “Eso me parece fantástico. Esto se revierte con continuidad”, agregó.