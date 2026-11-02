Las últimas encuestas antes de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. entusiasman a los demócratas y preocupan a Trump

WASHINGTON.- ¿Podría haber un “tsunami azul” en las elecciones de este martes? Cuando faltan pocas horas para el “Día D” en Estados Unidos que redefinirá el segundo tramo del mandato del presidente Donald Trump, los demócratas se entusiasman cada vez más con la posibilidad de recuperar el control total del Capitolio, a la luz de las últimas encuestas que les dan ventajas en disputas claves para el Senado norteamericano.

El último sondeo elaborado por el diario The New York Times y el Siena Research Institute muestra que los candidatos demócratas superan en las preferencias a sus rivales republicanos en Michigan, Maine, Ohio, Texas y Kansas, cuentan con una ligera ventaja en Alaska, mientras que en Iowa se encuentran prácticamente empatados.

El presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Chillicothe, Ohio. Mark Schiefelbein - AP

Mientras todos los sondeos dan por descontado que la oposición recuperará el control de la Cámara de Representantes (renueva las 435 bancas), los especialistas y los propios partidos tienen puesto el foco en esas contiendas para el Senado (hay en juego 35 de los 100 asientos) que podrían producir un giro decisivo en la política norteamericana por los próximos dos años.

La encuesta de The New York Times/Siena reveló que los demócratas mantienen una ventaja considerable dos bastiones republicanos: Texas, donde no se ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1988, y Kansas, bajo dominio rojo en esa cámara desde 1932. En caso de consumarse esos resultados, serían un revés de altísimo impacto para Trump.

El director ejecutivo del Siena Research Institute, Don Levy, señaló que los resultados del último estudio sugieren que los demócratas, que necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, podrían hacerse con el control de la Cámara alta. No obstante, advirtió que varias contiendas se mantienen dentro de los márgenes de error.

El legislador estatal demócrata James Talarico aventaja al fiscal general republicano Ken Paxton en la disputa en Texas por un escaño al Senado. Instagram/@jamestalarico

“Si bien una ola azul y el control demócrata del Senado son, según nuestras encuestas, una posibilidad real, sigue siendo factible que cualquiera de los dos partidos obtenga la mayoría en esa cámara”, explicó.

Para estos comicios, los republicanos parten de una mayoría de 53 a 47, si se cuentan dentro del bloque demócrata a los dos senadores independientes que suelen votar con ese partido. La mayoría es decisiva porque el Senado confirma nombramientos presidenciales, incluidos jueces federales y miembros del gabinete, además de intervenir en la aprobación de leyes y tratados.

“¿Una ventaja demócrata considerable en Texas? ¿En Kansas? Resultados como estos habrían sido inimaginables hace apenas unos meses. En la era de polarización actual, no existen precedentes de que un partido obtenga tan buenos resultados en tantos estados que, por lo general, se consideran victorias seguras para el bando contrario", analizó Nate Silver, reconocido como un gurú electoral en Estados Unidos.

En Texas, el legislador estatal demócrata James Talarico aventaja al fiscal general republicano Ken Paxton, con 50% de la intención de voto frente a 43% de su rival. En Kansas, el demócrata Adam Hamilton lidera con el 49%, frente al 44% del senador republicano Roger Marshall, mostró el trabajo de The New York Times/Siena.

El Presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Lubbock, Texas, junto al candidato republicano al Senado Ken Paxton. Photo by Mandel NGAN / AFP

“Por otro lado, durante la era Trump ha habido precedentes de encuestas que sobreestiman la fuerza de los demócratas, por lo que resulta razonable preguntarse si, una vez más, los sondeos podrían estar haciéndolo nuevamente. Es una posibilidad real”, amplió Silver, al dejar la puerta abierta para una sorpresa republicana.

“Los partidarios del presidente son, por lo general, menos propensos a responder a las encuestas, lo que conlleva el riesgo —siempre presente— de que los sondeos fallen”, añadió el especialista.

En Michigan, el candidato demócrata Abdul El-Sayed registra la mayor ventaja de las siete contiendas al Senado referidas en la encuesta de The New York Times/Siena, al superar al republicano Mike Rogers con 53% de las preferencias frente a un 42%. El promedio de sondeos de RealClearPolitics achica esa diferencia a 5,3 puntos.

El candidato demócrata para un asiento al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed. Paul Sancya - AP

La disputa por el escaño en Michigan fue sacudida en las últimas horas por el respaldo que la congresista Haley Stevens, quien perdiera las primarias demócratas frente a El-Sayed, la dio a Rogers, una sorpresiva deserción que expuso las divisiones internas del partido entre sectores progresistas y el establishment en la recta final de la campaña.

En tanto, el estudio de The New York Times/Siena, publicado el domingo, también reveló que el exsenador demócrata Sherrod Brown aventaja al senador republicano Jon Husted en Ohio (49%-44%), mientras que Troy Jackson supera a la senadora republicana Susan Collins en Maine (51%-45%).

El candidato demócrata al Senado por Ohio Sherrod Brown. Sue Ogrocki - AP

En Alaska, la exrepresentante demócrata Mary Peltola aventaja al senador republicano Dan Sullivan (48%-46%), y en Iowa, corazón agrícola en el Medio Oeste de Estados Unidos, la contienda está aún más reñida: el demócrata Josh Turek se sitúa solo un punto por delante de la representante republicana Ashley Hinson (48%-47%).

¿Más aún? Solo el 38% de los votantes probables en esos siete estados decisivos aprueba el desempeño de Trump en esta gestión, a pesar de que el líder republicano se impuso en cinco de ellos con márgenes de dos dígitos en las elecciones presidenciales de 2024.

En la misma línea, las últimas encuestas de la cadena CNN también mostraron a los candidatos demócratas con ventajas en las contiendas claves para el Senado en Michigan, Texas, Maine y Kansas.

DDHQ FORECAST UPDATE (11/2): Senate



Democrats now have a 65% probability of winning the Senate in our forecast.



Democrats lead in six states: Alaska. Kansas, Maine, North Carolina, Ohio, and Texas. They need to flip four states to win control of the Senate. pic.twitter.com/MMsK6Xqgja — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 2, 2026

De acuerdo con el más reciente estudio del modelo de pronósticos Decision Desk HQ, el Partido Demócrata tiene un 65% de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, siete puntos que que hace siete días. En el caso de la Cámara de Representantes, le otorgó a la oposición un 84% de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás. Según ese pronóstico, los demócratas ganarían 241 escaños (se necesitan 218 para una mayoría).

DDHQ FORECAST UPDATE (11/2): House



Democrats now have an 84% probability of winning control of the House, their highest point of the cycle.



Our forecast expects Democrats to win 241 seats. 218 seats are needed for a majority. pic.twitter.com/un0tbMXwNy — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 2, 2026

En tanto, una encuesta reciente de Reuters/Ipsos otorgó a los demócratas una ventaja de 11 puntos —47% frente al 36%— en la intención de voto genérica para el Congreso, mientras que el índice de aprobación de Trump se situó en 32%, uno de los más bajos en su segunda administración.

El gobernador de California, Gavin Newsom, un acérrimo opositor a las políticas de Trump, se mostró confiado en que el partido cuenta con el impulso necesario para recuperar una o las dos cámaras del Congreso.

El gobernador de California, Gavin Newsom, en un evento de campaña. @gavinnewsom

“Esto va a ser un tsunami azul”, predijo Newsom días atrás en el programa Jimmy Kimmel Live!. “No estoy afirmando algo que no esté respaldado por pruebas. Ahí está la votación anticipada: las cifras son extraordinarias. La energía es desbordante. La gente entiende lo que está en juego”, señaló.

El gobernador consideró que la pulseada por el Senado sigue abierta, pero que la de la Cámara de Representantes “es un hecho consumado” y volverá a estar bajo control demócrata.

El presidente Donald Trump, en la Base Andrews, Maryland. KENT NISHIMURA - AFP

Esta tarde, Trump presentará su alegato final para captar votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato el emblemático estanque reflectante (reflecting pool) ante el Monumento a Lincoln, en Washington, que ha sido objeto de una controversia por las obras de refacción.

Según informaron fuentes de la Casa Blanca a medios norteamericanos, el discurso de Trump se centrará en la agenda que el presidente y los legisladores republicanos han impulsado desde el comienzo de su segundo mandato, en enero del año pasado.