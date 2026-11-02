Qué puede pasar con el Senado de Estados Unidos, la gran batalla de las elecciones de medio término

WASHINGTON.– Independientemente de qué partido gane el martes en las elecciones legislativas en Estados Unidos, es probable que la mayoría en el Senado sea muy ajustada.

Las elecciones de mitad de mandato podrían arrojar una mayoría estrecha para cualquiera de los dos partidos, o incluso un empate 50-50, lo que podría dar lugar a un cambio de afiliación partidista que alteraría el equilibrio de poder. Existe una posibilidad —aunque remota— de un escenario que no se ha visto en décadas: que un senador independiente se niegue a alinearse con ninguno de los dos partidos, dejando el control en el aire. Asimismo, cabe la posibilidad de que una o más impugnaciones electorales mantengan escaños vacantes durante semanas o meses, lo que dejaría la mayoría en una situación de incertidumbre.

Personas hacen fila para votar en Anchorage, Alaska, el 2 de noviembre CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Cualquiera de estos resultados tiene el potencial de transformar el funcionamiento del Senado, así como su capacidad para aprobar leyes y confirmar a los candidatos propuestos por el presidente Donald Trump. Estos efectos se intensificarían si los demócratas lograran hacerse con el control de la Cámara de Representantes, tal como sugieren las encuestas. Esto les permitiría enviar proyectos de ley al Senado para forzar una confrontación con los republicanos o plantear disputas con el presidente por el uso del veto.

Estas son algunos posibles resultados para el Senado y sus consecuencias:

Una mayoría ajustada

Según encuestas y diversos informes, los demócratas parecen estar en condiciones de ganar escaños en el Senado, donde actualmente cuentan con 47 frente a los 53 de los republicanos. Pocos estrategas de ambos partidos prevén que el Partido Republicano amplíe su mayoría; no obstante, los demócratas podrían sumar uno o dos escaños más, aunque los republicanos seguirían manteniendo el control.

Un margen más estrecho complicaría la labor de los líderes republicanos y otorgaría mayor capacidad de influencia a aquellos dispuestos a distanciarse de su partido y de Donald Trump. Entre ellos figuran las senadoras Lisa Murkowski, de Alaska —quien ha sido objeto de ataques reiterados por parte de Trump—, y Susan Collins, de Maine, siempre que esta logre ganar su propia contienda por la reelección.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, uno de los blancos de Trump Mark Schiefelbein - AP

Históricamente, un Senado con una composición igualada o muy dividida ha presionado a los legisladores que podrían cambiar de bando, incitándolos a dar el paso y alterar la mayoría.

Si los republicanos terminaran con 49 escaños, es casi seguro que intentarían convencer al senador John Fetterman, de Pensilvania —un demócrata que ha manifestado su frustración tanto con su partido como con el propio Senado—, para que cambie de filas y les devuelva la mayoría. Sin embargo, Fetterman ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de hacerlo.

Un empate y el rol de Vance

Si ambos partidos obtienen 50 escaños, los republicanos conservarían el control gracias a la facultad del vicepresidente JD Vance —en su calidad de presidente del Senado— para dirimir empates. No obstante, al igual que ocurrió en situaciones anteriores de paridad (en 2001 y 2021), lo previsible es que ambos partidos negocien un acuerdo para compartir el poder, que probablemente incluiría una representación equitativa en los comités, así como una distribución igualitaria de personal y espacio.

El líder republicano seguiría controlando la agenda legislativa, pero la oposición de un solo senador de su propia bancada podría frustrar sus planes; además, ninguno de los dos partidos tendría margen para deserciones o ausencias de sus miembros.

El vicepresidente JD Vance podría quedarse con la llave del desempate Tom Brenner - FR117851 AP

JD Vance, quien se perfila como uno de los principales candidatos republicanos a la presidencia para 2028, se vería atado al Senado ante la necesidad de estar presente para desempatar las votaciones. Si este escenario llegara a materializarse, es probable que los demócratas intenten convencer a la senadora republicana por Alaska, Murkowski, para que cambie de bando o se declare independiente. No sería una tarea fácil, dado que, como republicana, ella ocupa cargos de gran relevancia en diversos comités.

Sin embargo, ya han ocurrido cambios de este tipo anteriormente. En 2001, Jim Jeffords, entonces senador republicano por Vermont, pasó a ser independiente y comenzó a alinearse con los demócratas, otorgándoles así la mayoría.

Un escenario inédito

Al menos tres candidatos independientes al Senado han declarado que, de resultar elegidos, no se alinearían con ninguno de los dos partidos. Aunque ninguno parte como favorito, el control de la cámara podría quedar en el aire si uno o más de ellos lograran ganar y el resto de los escaños estuviera repartido equitativamente entre ambos partidos.

Los dos senadores independientes actuales se alinean con los demócratas. Sin embargo, tres candidatos que concurren como independientes este año —Todd Achilles en Idaho, Seth Bodnar en Montana y Dan Osborn en Nebraska— afirman que no apoyarían al líder designado por ninguno de los dos partidos. Sostienen que esta postura obligaría a los líderes republicanos y demócratas a negociar con ellos tanto la legislación como la asignación de puestos en los comités, otorgándoles una influencia considerable en un Senado con una división muy ajustada.

Donald Trump y su mujer, Melania Trump, en un evento de Halloween J. Scott Applewhite - AP

El Senado no se ha enfrentado a una situación así desde 1952, cuando el senador Wayne Morse, republicano por Oregon, se declaró independiente y llegó a colocar una silla plegable en el pasillo central de la cámara. Se le denegaron puestos en los comités y, finalmente, terminó uniéndose al Partido Demócrata.

La presencia de independientes sin adscripción partidista supondría un escenario inédito para el Senado moderno.

Escaños vacantes

Dada la importancia de lo que está en juego, podrían producirse impugnaciones sobre la toma de posesión de los presuntos ganadores de las elecciones, aunque este tipo de disputas han sido poco frecuentes en el Senado en tiempos recientes.

Los republicanos ya parecen estar preparándose para impugnar la posible elección de Mary Peltola, la candidata demócrata en Alaska. Esto se debe a informaciones de The New York Times que señalan que su campaña reclutó a un candidato con un nombre similar al del senador republicano en ejercicio, Dan Sullivan, con el fin de diluir su apoyo y favorecer la candidatura de Peltola. Una disputa prolongada podría dejar el escaño vacante y mantener en suspenso el equilibrio de poder en el Senado.

El senador republicano Dan Sullivan (izq.) y el candidato independiente Dan Sullivan (der.) Mark Thiessen; Becky Bohrer - AP

Los demócratas afirman llevar meses preparándose para este tipo de controversias electorales, ante las promesas del expresidente Trump de cuestionar los resultados de los comicios. Trump ya ha declarado que Peltola, quien fue miembro de la Cámara de Representantes, debería ser retirada de la papeleta electoral.

El senador demócrata por Minnesota, Al Franken, no prestó juramento hasta más de ocho meses después de su elección en 2008, tras un largo proceso de recuento y una batalla judicial. La última disputa en el Senado sobre la incorporación de un miembro tuvo lugar en 2009, cuando los demócratas amenazaron con impedir el ingreso de Roland Burris, demócrata por Illinois. Burris había sido designado por Rod Blagojevich, entonces gobernador de Illinois, quien se encontraba bajo investigación federal por su gestión de la vacante en el Senado que dejó Barack Obama tras su elección a la presidencia. Finalmente, se permitió a Burris ocupar su escaño.