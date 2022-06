Elon Musk cuestiona a la Justicia de Estados Unidos por ocultar la lista de clientes de Jeffrey Epstein

Una nueva publicación en Twitter de Elon Musk se viralizó, pero no por hablar del futuro de la economía o del mundo de las criptomonedas, sino que usó su canal para cuestionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la prensa por su memoria en el caso del magnate Jeffrey Epstein. Muy a su estilo, con un meme titulado “Cosas que nunca veré en mi vida”, que tenía ilustraciones de un dragón escupiendo fuego, un unicornio y un dinosaurio, escribió “lista de clientes de Epstein-Maxwell.” Este nuevo dardo del magnate al gobierno norteamericano llega después de haberse cruzado con Joe Biden, luego de que el presidente lo enviara “a la Luna” por su mal pronóstico sobre la economía.

La lista de cosas que Musk no verá en su vida Twitter/Elon Musk

Musk hizo la publicación para criticar por qué el Departamento de Justicia no reveló la lista de clientes de Epstein. “¿No les parece extraño?”, agregó. En otro tuit, dijo: “A veces pienso que mi lista de enemigos es demasiado corta, así que...”.

Elon Musk revivió el tema de Epstein Elon Musk/Twitter

¿Qué pasó con Jeffrey Epstein?

En 2019, Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual, pero se declaró inocente. La acusación decía que abusaba de niñas de solo 14 años y les pagaba por los actos, bajo la apariencia de “masajes”. Los delitos habrían ocurrido entre 2002 y 2005, en sus viviendas de Palm Beach, Florida y Manhattan.

En un giro del caso, antes de que pudiera realizarse el juicio, el financista se quitó la vida en la cárcel, tras pasar semanas tratando de convencer a los guardias de que no lo haría.

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan el 10 de agosto de 2019, donde esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores y conspiración.

Una foto de Musk

Como a los usuarios no se les va nada, uno compartió en Twitter una foto de Musk y Ghislaine Maxwell, con la sugerencia de que “encontraron” a un cliente de Epstein. Él fue tajante con su respuesta. “Ah, sí, Maxwell me fotografió en una fiesta de los Oscar de @VanityFair; deberías de preguntarles por qué la invitaron (…) Las mismas personas que publican esta foto no dicen nada sobre personas prominentes que en realidad fueron a su isla una docena de veces. Esto también es muy extraño”, agregó.

Elon y Maxwell posan en una fiesta de los Vanity Fair Twitter

¿Qué pasó con Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell era una figura de la alta sociedad británica, exasistente y expareja del financista estadounidense Jeffrey Epstein. Se habría encargado de preparar a las menores para que las abusaran. La mujer, de 60 años, fue hallada culpable en cinco de seis cargos que llevarían a una sentencia de hasta 40 años, lo que significa que pasaría el resto de su vida tras las rejas, porque en total podría ser condenada hasta a 65 años de cárcel.

Una foto descriptiva del juicio de Ghislaine Maxwell

El cargo más grave, el de tráfico sexual, se relaciona con el testimonio que dio Carolyn, una mujer que dijo que le pagaron por sexo entre 2001 y 2004. En su primera visita, solo tenía 14 años.

Cuatro mujeres testificaron en el juicio y todas dijeron ser abusadas por Epstein antes de cumplir los 18 años y que Maxwell les pidió que lo hicieran y que facilitó el abuso o participó en los encuentros.

Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 tras aterrizar en Nueva Jersey en su jet privado. Antes esquivó la condena por acusaciones similares tras un acuerdo secreto en 2008, por el que aceptó declararse culpable por el cargo de una menor.

Jeffrey Epstein consideraba a Ghislaine Maxwell su "mejor amiga" GETTY IMAGES

Los fiscales describieron a Epstein y a Maxwell como “socios en el crimen”. El multimillonario se relacionaba con un selecto grupo de los más ricos y poderosos del mundo, como Donald Trump y Bill Clinton, y el príncipe Andrés del Reino Unido.