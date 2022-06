Elon Musk obliga a los empleados de Tesla a ir a la oficina y lanza una advertencia para quienes no lo cumplan

Elon Musk es un visionario y, a pesar de que constantemente se ve envuelto en polémicas, es algo que no se puede negar con su participación en múltiples empresas del giro tecnológico. Ahora tomó una postura que parece contraria a las de otras compañías que en la pandemia tuvieron un auge del trabajo remoto. Es que el hombre más rico del mundo no piensa tolerar más que sus empleados no estén en la oficina y anunció duras consecuencias para aquellos que se rehúsen a volver. Cabe destacar que la pandemia obligó a varios directivos a tomar medidas para proteger a su personal, lo que impulsó el uso de la tecnología para hacer trabajo en casa. Musk tiene otros planes: “El trabajo remoto ya no es aceptable”.

De acuerdo con la difusión de un mail filtrado, que estaba dirigido al personal ejecutivo de Tesla, Musk expresó que el trabajo remoto ya no es viable y que los empleados deben pasar al menos 40 horas a la semana en el puesto de trabajo o “abandonar la empresa”, pues el concepto de “oficina” debería ser en las instalaciones de la compañía y no en una sucursal remota.

Tesla tendrá una postura de tolerancia cero para quienes no regresen a la oficina (Foto AP/David Zalubowski)

Musk no negó el correo, pero tampoco lo confirmó. Alguien le preguntó en Twitter sobre su autenticidad y él escribió que todas las personas que no estuvieran de acuerdo con la política deberían fingir que trabajan en otro lugar.

Elon Musk no confirmó o negó el mail. Twitter

A pesar de que el empresario fue tajante, también señaló que estaría abierto en el caso de solicitudes especiales y “excepcionales”, que él decidiría de manera directa.

“Si hay trabajadores particularmente complicados y para quienes esto es imposible, revisaré y aprobaré esas excepciones directamente”, escribió y añadió: “Trabajar 40 horas en persona es menos de lo que pedimos a los trabajadores de las fábricas”.

Elon Musk pone su ejemplo durante la pandemia

Electrek añadió que, en un correo de seguimiento, Elon aprovechó para recordarle a los ejecutivos el ejemplo que dio al dormir en la fábrica de Tesla por algún tiempo y aseguró que eso fue lo que estuvo detrás de la supervivencia de la compañía.

“Cuanto más mayor seas, más visible debe ser tu presencia (…) Por supuesto, hay compañías que no requieren esto, pero ¿cuándo fue la última vez que enviaron un gran producto nuevo? Ha pasado un tiempo”, añadió.

En este segundo mensaje, dijo que si los trabajadores no se presentan a la oficina, “con los colegas reales”, se asumirá que renunciaron.

Elon Musk y su constante duelo con el trabajo remoto

La fábrica de Tesla en Berlín; Elon Musk vivió un tiempo en una fábrica para no mermar la productividad Patrick Pleul/DPA, vía Associated Press

Tesla ha tomado varias medidas que pueden considerarse extremas con los trabajadores. En abril, la compañía obligó a sus empleados de una fábrica en Shanghái a dormir en las instalaciones para reiniciar la producción de autos en un rebrote de Covid. La medida fue para mantener el virus fuera, sin mermar la productividad.

A cada uno se le dio un saco de dormir y un colchón, debían descansar en una zona designada del piso y contaban con espacio para duchas, entretenimiento y catering.

Twitter podría cambiar su icónica política

Elon Musk podría cambiar la icónica política del trabajo remoto en Twitter JIM WATSON - AFP

Antes de que el CEO de Tesla llegara a un acuerdo para adquirir Twitter, Keith Rabois, empresario de Silicon Valley, tuiteó una anécdota sobre las preferencias de su amigo. En Space Exploration Technologies Corp., Musk vio a un grupo de becarios que hacían largas filas por un café y lo consideró una baja a la productividad. De acuerdo con Rabois, su amigo amenazó con despedir a todos los becarios si volvía a ocurrir esta situación e instaló cámaras para verificar que se cumpliera su orden.

Por eso, pronóstico el empresario, las políticas de Twitter, una de las empresas más destacadas en permitir el trabajo a distancia permanente, podrían estar ante lo que calificó como “un duro despertar”, porque todo podría cambiar cuando él tome el mando.

Otra compañía que ha sido más flexible con el trabajo remoto es Apple, que prueba enfoques híbridos para que los empleados no tengan que acudir siempre a la oficina.