Como Up: La historia de la abuela que rechazó vender su casa a un centro comercial por un millón de dólares

El dinero no lo compra todo y eso lo supo muy bien Edith Macefield, una mujer de 84 años que alcanzó popularidad en 2006, cuando se negó a vender su casa a un centro comercial de Estados Unidos por un millón de dólares. La historia se volvió viral y hasta ahora sigue inspirando a los usuarios en las redes sociales, que además no pueden evitar comparar el caso con la trama de una conocida película de Disney.

La vivienda está ubicada en Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington y que alberga una gran industria tecnológica. En 1952, la casa había sido comprada por Alice Macefield para vivir con su hija Edith Macefield, según el Seattle Times, a un precio de 3750 dólares.

Fue en el año 2006 que la vivienda estuvo en los ojos del mundo. Alice se negó a recibir un millón de dólares para que una constructora de edificios levante un centro comercial en su lugar. Fue la única habitante del vecindario, de acuerdo a medios internacionales, que rechazó la oferta.

Debido a esta decisión, los constructores tuvieron que trabajar en los alrededores de la vivienda. Lo paradójico fue, según recuerda Lad Bible, que la anciana hizo amistad con Barry Martin, gerente de construcción que trabajó en el desarrollo de la obra. El hombre la llevó al hospital, a restaurantes, entre otras cosas.

Edith Macefield y su amigo Barry Martin en las afueras de la casa de Seattle Fox

Falleció dos años después

Edith Macefield falleció dos años después, víctima de un cáncer, y dejó al cuidado de la casa a su amigo Barry Martin, quien terminó vendiéndola a 310.000 dólares porque se encontraba sin trabajo durante una recesión económica.

En declaraciones a Strange Inheritance de Fox, reveló que su amiga en realidad no se había opuesto al centro comercial, sino que solo quería quedarse. “Mucha gente pensó que ella estaba en contra del desarrollo, pero ese no era el caso en absoluto. Era más un caso de que ella no quería pasar por el ejercicio de tener que mudarse”, indicó.

Edith Macefield vivió gran parte de su vida en esta casa Edith Macefield House

¿La casa fue inspiración para la película Up: una aventura de altura?

Varios medios afirmaron en los años anteriores que la famosa vivienda había servido como base a los directores de Up, pero lo cierto es que la producción de la película empezó en 2004, así que sería un caso de la ficción a la realidad que podría inspirar nuevas historias.

Sin embargo, Disney eligió usar la casa de Edith para promocionar la película, y colocaron globos de distintos colores en la propiedad, tal como se aprecia en la escena del viudo Carl Fredricksen.

La casa sigue estando en el mismo lugar

Pese a que pasaron más de 10 años del deceso de la octogenaria, la casa no ha sido derrumbada y continúa en Seattle, rodeada de edificios. “Casi que no puedo moverme. Pero nunca renunciaré a la alegría que mi madre y yo encontramos aquí”, había dicho antes de morir la mujer.

Las personas que pasan hoy en día por la calle donde está ubicada la casa aprovechan para tomarse fotografías con los globos que adornan la vivienda.