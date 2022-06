Una tiktoker se indignó porque le pidieron cambiarse de ropa para entrar a Disney World

Nicole de los Reyes, una usuaria de TikTok, se hizo viral luego de compartir con sus seguidores que sufrió un incómodo momento en Disney World, ubicado en Orlando, Florida. Su atuendo fue el problema: el personal del lugar le pidió cambiarse de ropa por romper el código de vestimenta, según su relato, y ella de inmediato grabó un video para demostrar su molestia con el parque. Gracias a esto, recibió todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de la red social.

A través de la cuenta @nicole.delosreyes, la joven mostró que vestía unos pantalones negros y una blusa corta de encaje, que se utiliza atada por el frente y a la altura del abdomen. Al parecer, su croptop era demasiado flojo, según los lineamientos del parque: “Me dijeron que saliera o que consiguiera una playera, así que ahora voy por una playera”, explicó Nicole mientras caminaba de prisa por las instalaciones de Epcot.

Tiktoker se indigna porque no la dejaron entrar a Disney por su ropa

No es la primera vez que esto sucede, pues miles de usuarios han compartido sus experiencias sobre el personal del resort y las negativas a cierto tipo de vestimenta. Incluso, especificaron que cuando no se lleva la ropa adecuada, el propio Disney World regala una playera para que la persona pueda ingresar. Y justo eso fue lo que muchos tiktokeros le dijeron a la estadounidense, al señalarla de no haber pedido la playera sin costo para evitar tener que salir y cambiarse de ropa.

“No lo hice a propósito. No me importa una maldita playera gratis, solo desperdicié un lindo atuendo”, escribió en su publicación, luego de recibir miles de comentarios. Añadió que no le interesaba obtener la prenda, sino que quería conservar la imagen que había elegido para divertirse en las inmediaciones del emblemático parque.

Nicole regresó a su habitación de hotel para cambiar de outfit y su reacción se volvió viral: “Me gusta la blusa y yo le gusto a la blusa, pero a Disney no y yo no tengo un problema con eso, las personas tienen sus opiniones y las personas tienen sus políticas”, añadió en otro video.

La indignación de una tiktoker a la que le pidieron cambiarse de ropa

Los códigos de vestimenta, ¿por seguridad?

La tiktoker expresó que las altas temperaturas en Orlando la obligaban a buscar ropa fresca, para que su estadía en la ciudad fuera más amena y pudiera vacacionar cómodamente. Por ello, compartió varios videos de los atuendos que eligió para recorrer los parques de Disney, que priorizaban además su gusto por la moda.

En ese sentido, lamentó que el parque no la haya dejado usar la ropa con la que ella se sentía cómoda, libre y a gusto con su cuerpo. Sin embargo, una persona le hizo un comentario en su video viral para aclarar la situación y darle un contexto de las prohibiciones, ya que según su experiencia, el código de vestimenta es por la propia seguridad de los usuarios de Disney.

Detalló que la ropa suelta no está permitida para evitar que se atore en cualquiera de las atracciones, ocasionando una tragedia: “No permiten prendas superiores unidas por lazos/cuerdas porque podrían soltarse o quedar atrapadas en algo en las atracciones”, detalló la usuaria.