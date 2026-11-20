WASHINGTON.- En una medida que busca mejorar la competencia con China en la veloz carrera por el desarrollo de la la inteligencia artificial (IA), Donald Trump anunció este viernes que su administración sancionará a las empresas que construyan centros de datos en otros países, al tiempo que volvió a resaltar el encuentro que mantuvo con los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen.

“No vamos a permitir que los centros de datos se instalen en otros países, porque China se quedaría con todos ellos, y no vamos a consentir que eso ocurra”, señaló Trump en una extensa conferencia de prensa en la Casa Blanca tras regresar de su gira por Asia, en la que concretó una histórica cumbre trilateral. “Además, impondremos sanciones muy severas a las empresas que intenten hacerlo”, advirtió.

El presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. KEN CEDENO - AFP

Trump afirmó que su gobierno “luchará con mucha fuerza” para incentivar a las empresas a construir centros de datos en Estados Unidos, y que aquellas que los establezcan en otros países se enfrentarán a “un impuesto enorme”.

La oposición a la instalación de los centros de datos en Estados Unidos fue uno de los temas que se metió en la campaña para los comicios de mitad de mandato de este mes, en las que los republicanos sufrieron una debacle electoral a manos de los candidatos demócratas.

Desde principios de año, los estadounidenses han adoptado una postura más negativa respecto a los posibles efectos medioambientales y económicos de los centros de datos. Según una encuesta del Pew Research Center, la mayoría afirma que se sentiría incómodo si un nuevo centro de datos comenzara a operar en su zona (la mitad sostuvo que son, en gran medida, negativos para los costos de la energía en los hogares).

Trump señaló que las comunidades deberían ver con buenos ojos la construcción de centros de datos y negociar acuerdos para “sacarles provecho”.

El presidente Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Hagan que les paguen, hagan que paguen a su comunidad, pero no los cierren. Queremos que los construyan aquí”, explicó el mandatario, quien no brindó más detalles sobre a cuánto ascenderían las posibles sanciones y qué pasaría con proyectos que ya estaban anunciados con antelación.

Microsoft, Alphabet -propietaria de Google-, y Amazon operan centros de datos en todo el mundo y gastan cifras siderales para ampliar aún más su capacidad con el fin de alimentar sistemas de IA. Aunque Estados Unidos concentra la mayor capacidad del mundo en la materia, las empresas tecnológicas están recurriendo a lugares como China, partes de Europa y América Latina para instalar más infraestructura, señaló Bloomberg.

El año pasado, por ejemplo, OpenAI, la compañía estadounidense creadora de ChatGPT, había firmado una carta de intención con Sur Energy para construir un centro de datos de gran escala dedicado a IA en la Patagonia argentina.

El proyecto, bautizado Stargate Argentina y que preveía una capacidad de 500 megawatts alimentados íntegramente con energía renovable, tendría una inversion estimada entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, según se anunció en aquel momento.

El presidente Javier Milei -que tiene en Trump a su principal aliado internacional- impulsa a la Argentina para convertirla en un polo de IA sin regulación previa y con incentivos para atraer centros de datos e inversión tecnológica.

En Estados Unidos, muchos candidatos demócratas que prometieron imponer regulaciones más estrictas sobre los centros de datos par IA ganaron sus contiendas y podrían darles impulso en el nuevo Congreso cuando se conforme el 3 de enero próximo, bajo dominio opositor.

De todas formas, Trump sostuvo que todavía hay “muchos lugares que quieren desesperadamente” instalar centros de datos y desestimó las preocupaciones de los norteamericanos a los que le preocupan los eventuales aumentos en los costos de la energía.

Ante el creciente rechazo en comunidades locales en Estados Unidos hacia los centros de datos, los gigantes tecnológicos han prometido reducir su dependencia de los subsidios públicos y destinar más fondos a aquellas comunidades que acepten albergar las instalaciones de servidores.

En la sala de Prensa de la Casa Blanca, Trump estuvo secundado en el escenario por el vicepresidente JD Vance y por el secretario de Estado, Marco Rubio, señalados como los potenciales aspirantes a presentarse como precandidatos republicanos en 2028.

Además, en las sillas situadas junto al podio estuvieron sentados los secretarios Scott Bessent, del Departamento del Tesoro, y Pete Hegseth, del Departamento de Defensa. También estuvo el jefe de Gabinete, Stephen Miller, y la asistente especial del mandatario Natalie Harp.

Logros

Entre los diversos temas de los que habló, el líder republicano volvió a destacar los logros de su reciente gira por Filipinas y China, y ensalzó su reunión con Xi y Putin, que generó fuertes críticas entre sus opositores y recelos entre los socios europeos por su acercamiento al presidente ruso.

Los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, en Shenzhen. Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

“Fue algo importante. Fue magnífico, una energía fantástica, increíble. La relación entre los tres fue excelente”, comentó.

Trump indicó también que Putin “expresó su deseo” de poner fin a la guerra en Ucrania “por la vía diplomática”. El magnate relató que le preguntó directamente al líder del Kremlin si hubiera iniciado la guerra contra el país europeo de haber sido él (Trump) el presidente norteamericano en 20222. “Dijo que nunca habría ocurrido”, afirmó el presidente republicano.

Por otra parte, Trump reafirmó su descripción de Putin como un “amigo” suyo, aunque señaló que “no puede asegurar” si el presidente ruso es, a su vez, un amigo de Estados Unidos. Esa frase le valió fuertes críticas de líderes demócratas y europeos, mientras la invasión rusa a Ucrania sigue su curso.

Al ser consultado sobre los ataques más recientes en Ucrania —ocurridos horas después de que Putin se reuniera con Trump en China—, el magnate sugirió que tanto el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, como Putin comparten la misma responsabilidad en el conflicto actual.

“A él le encantaría terminar la guerra”, dijo Trump al referirse a Putin. “Hay dos personas que no saben cómo ponerle fin. Estamos tratando de ayudarlos. Son dos individuos que se detestan: Zelensky y Putin. No saben cómo terminarla, aunque quieren hacerlo. Ambos están atrapados en la situación”, añadió.