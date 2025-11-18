En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Ecuador vs. Nueva Zelanda: hora y cómo ver en vivo el amistoso

El duelo entre Ecuador y Nueva Zelanda será uno de los tantos partidos que tendrán lugar como parte de la fecha FIFA de la segunda semana de noviembre, ambas escuadras que ya obtuvieron su pase directo a la Copa del Mundo 2026 del próximo año.

El camino de Ecuador rumbo al Mundial 2026

En el caso de Ecuador, quedó en segundo lugar de las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en una de sus mejores actuaciones en la etapa previa de la Copa Mundial.

Ecuador llega de empatar contra Canadá en su último encuentro (X @LaTri)

Nueva Zelanda aseguró su cupo en la justa mundialista desde marzo pasado, cuando se impuso 3-0 contra Nueva Caledonia para así asegurar su tercera clasificación en la historia del país al certamen global de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés).

A qué hora y dónde ver el partido de Ecuador y Nueva Zelanda en Estados Unidos

El partido amistoso entre la selección de Ecuador y Nueva Zelanda se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre a las 20.30 hs, tiempo del Este de Estados Unidos en el Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena) en Nueva Jersey.

18 de noviembre a las 20.30 hs, tiempo del Este de Estados Unidos en el Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena) en Nueva Jersey. Los fanáticos en el país norteamericano podrán seguir en vivo el encuentro de la fecha FIFA a través de Fanatiz, de acuerdo con Sporting News.

Nueva Zelanda clasificó al Mundial por tercera ocasión en su historia (FIFA)

Cómo llegan Ecuador y Nueva Zelanda al partido amistoso

Ambas escuadras ya obtuvieron su pase directo para el Mundial 2026, pero en el caso de Ecuador viene de ganar apenas uno de sus últimos ocho encuentros, incluido uno amistoso de fecha FIFA contra Canadá, donde empató 0-0, de acuerdo con Bola Vip.

Pese a que los ecuatorianos quedaron en segundo ligar de la clasificación general de Conmebol, no han demostrado dicho resultado, al no conseguir ninguna victoria en sus recientes partidos, por lo que este encuentro será clave, ya que es el último previo al Mundial del siguiente año.

Ecuador se enfrenta a Nueva Zelanda en fecha FIFA este 18 de noviembre en Nueva Jersey (X @LaTri)

Por su parte, Nueva Zelanda está invicta desde hace 27 partidos en la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés) y consiguió su cupo para la Copa Mundial después de vencer 3-0 a Nueva Caledonia en su torneo regional desde marzo pasado durante la segunda parte de su encuentro, gracias a los goles de Michael Boxall, Kosta Barbarouses y Elijah.

De esta manera, los neozelandeses lograron clasificarse al certamen global por tercera ocasión en su historia, luego de España 1982 y Sudáfrica en 2010, de acuerdo con FIFA. Mientras que Nueva Caledonia consiguió un lugar para el Torneo de Repesca de la federación que se llevará a cabo en marzo del siguiente año, que tendrá sede en México y donde se disputarán los dos últimos lugares para el máximo torneo del balompié masculino.

Cuáles son las alineaciones de Ecuador y Nueva Zelanda para fecha FIFA

El duelo amistoso entre Ecuador vs. Nueva Zelanda aún no cuenta con las alineaciones oficiales de los equipos. No obstante, con base en sus formaciones anteriores, estas podrían ser los 11 iniciales de cada uno:

Nueva Zelanda y Ecuador lograron obtener su pase directo al Mundial 2026 y se enfrentarán por primera vez en su historia (Instagram/ New Zealand Football)

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez (John Yeboah) y Enner Valencia.

Nueva Zelanda: Crocombe, De Vries, Boxall, Surman, Tuiloma, Bell, Stamenić, Garbett, Singh, Just y Barbarouses.

Historial de partidos entre Ecuador y Nueva Zelanda

De igual manera, este será el primer partido oficial entre ambas selecciones, pese a que ambas tienen un extenso recorrido e historial con diversos equipos de todo el planeta, por lo que este será el primer encuentro que genere historial futbolístico.