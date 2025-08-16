Mundial 2026: cuáles serán todos los estadios donde se jugará la Copa del Mundo en Estados Unidos

Estados Unidos, México y Canadá se dividirán la organización del próximo Mundial 2026, pero la nación americana acumulará la mayor parte de los partidos del torneo. Los estadounidenses albergarán 78 de los 104 encuentros, lo que incluye la gran final de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el 19 de julio en Nueva Jersey, por lo que ya se preparan con sus complejos deportivos del más alto nivel.

Los estadios de EE.UU. donde se jugará el Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español), dio a conocer las 16 ciudades, así como los recintos donde se llevarán a cabo todos los partidos de la Copa del Mundo. Y dentro de Estados Unidos, destacan 11 estadios por su gran capacidad.

La Copa del Mundo 2026 se llevará por primera ocasión en 3 países diferentes

MetLife Stadium

La capacidad del estadio es de 82.500 aficionados, lo cual lo convierte en uno de los de mayor capacidad para el torneo. Este complejo se encuentra en East Rutherford, New Jersey, y fue inaugurado en 2010. A lo largo de su historia ha sido elegido para albergar otras justas internacionales como la reciente Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final, así como la gran final del Mundial 2026, según FIFA.

El MetLife Stadium fue sede del Mundial de Clubes de la FIFA

SoFi Stadium

La actual casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL (National Football League, por sus siglas en inglés) será una de las sedes más modernas debido a que el estadio fue inaugurado en 2020. Este complejo se ubica en Inglewood, California, con capacidad para 70 mil aficionados.

Además, tiene un teatro YouTube con capacidad para 6000 personas y una plaza American Airlines, así como una red de espacios verdes. El SoFi ha albergado distintos cotejos de fútbol y de torneos internacionales como la Copa América 2024.

Para la justa mundialista tendrá cinco partidos de la fase de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

SoFi Stadium será uno de los más modernos del Mundial 2026, ya que fue inaugurado en 2020

Mercedes-Benz Stadium

Fue inaugurado en 2017 en Atlanta y cuenta con un aforo de 75 mil personas. En este complejo también se llevaron a cabo juegos del Mundial de Clubes de este año, así como de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés), al ser la casa del Atlanta United desde su apertura.

En el estadio se llevarán a cabo cinco partidos de la fase de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y otro de semifinales.

Mercedes-Benz Stadium, la casa del Atlanta United tendrá partidos de rondas finales

Levi’s Stadium

El complejo deportivo se encuentra en Santa Clara, California, con capacidad para 71 mil personas. Levi’s Stadium fue abierto al público en 2014 y desde ese momento ha albergado diversos eventos deportivos como juegos de hockey, de la NFL e incluso de la lucha libre estadounidense.

El primer partido de futbol en este sitio fue un encuentro de la MLS entre San Jose Earthquakes y Seattle Sounders en agosto de ese mismo año, de acuerdo con Stadium Guide. Ahora, 11 años después, tendrá cinco partidos de grupos y uno de los dieciseisavos de final de la copa del mundo.

El Levi's Stadium ha sido sede en distintas ocasiones de la Copa Oro

AT&T Stadium

La casa de los Vaqueros de Dallas en Texas se encuentra en proceso de renovación del área de suites, superficie de juego, entre otras mejores al interior del estadio para albergar la justa deportiva, de acuerdo con Dallas News. El estadio cuenta con un aforo de 94 mil aficionados y se ubica en la ciudad de Arlington.

Durante el mundial tendrá cinco partidos de la ronda de grupos, dos de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

AT&T Stadium, la casa de los vaqueros tendrá renovaciones de cara a la Copa del Mundo

Gillette Stadium

De acuerdo con FIFA, esta sede lleva a cabo una serie de renovaciones y una vez acabadas contará con pantalla de video de alta definición, conectividad de 360 grados, espacios de hospitalidad, entre otras amenidades.

La infraestructura ubicada en Foxborough, Massachusetts, tiene una capacidad de 65 mil aficionados, aunque esto podría aumentar con los trabajos de remodelación.

Gillette Stadium tendrá cinco partidos de la ronda de grupos, uno de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

Gillete Stadium fue una de las sedes eligidas por FIFA para recibir siete partidos del mundial

NRG Stadium

Inaugurado en 2002 en Texas, cuenta con una capacidad de 72.220 aficionados, lo cual puede extenderse a 80 mil en la justa mundialista. Desde su apertura ha recibido partidos de estrellas de la MLS, selección de Estados Unidos y México, así como de partidos de la Copa América Centenario en 2016.

En el Mundial de 2026 tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

NRG Stadium ha sido la casa de los Houston Texans de la NFL desde su apertura

Lincoln Financial Field

El complejo deportivo de Pensilvania se inauguró en 2003 en un partido amistoso entre Manchester United y Barcelona. Este estadio tiene una capacidad de 69 mil aficionados y desde su apertura ha tenido partidos de la selección estadounidense, fue la sede de la final de la Copa Oro 2015 y se convirtió en la casa temporal del Philadelphia Unión de la MLS en la temporada del 2010.

En este estadio se realizarán cinco partidos de la fase de grupos y uno de los octavos de final.

Lincoln Financial Field ha sido la sede de diversos eventos deportivos desde su inauguración en 2003

Lumen Field

Este estadio abrió sus puertas en 2022 en Washington para brindarle emociones a más de 60 mil aficionados. El diseño del complejo y el ruido de los aficionados que asisten regularmente a partidos de la NFL lo ha metido en dos ocasiones al Libro de Récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso

Durante la fiesta mundialista, los aficionados podrán asistir para disfrutar de cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, así como uno de los octavos de final.

Lumen Field será la sede de un partido de octavos de final del Mundial 2026 que se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá

Hard Rock Stadium

Uno de los estadios más antiguos de la justa con más de 30 años de historia. Inaugurado en 1987 en Florida, cuenta con capacidad para 65 mil aficionados. Equipos como Barcelona, Milán, Real Madrid, Manchester United han disputado encuentros amistosos en dicho campo.

Hard Rock Stadium será la sede de cuatro partidos de la ronda de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los cuartos de final y el partido por el tercer lugar del torneo.

El estadio Hard Rock fue sede del pasado Mundial de Clubes

Arrowhead Stadium

La actual casa de los Kansas City Chiefs de la NFL será el estadio más longevo del mundial. Dicha infraestructura abrió sus puertas en 1972 con capacidad para 75 mil aficionados.

Este complejo recibirá cuatro partidos de la fase de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los cuartos de final.