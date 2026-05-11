El acusado de intentar matar a Trump se declaró no culpable y crecen las teorías conspirativas sobre el atentado

WASHINGTON.– El hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se declaró este lunes no culpable de todos los cargos en su contra, en un caso que volvió a alimentar el clima de polarización y teorías conspirativas que atraviesa al país.

Cole Allen, de 31 años, compareció esposado y vestido con un mono naranja ante un tribunal federal de Washington, aunque no habló durante la audiencia: fue su abogado quien presentó formalmente la declaración de inocencia en su nombre. Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, agresión a un agente federal y delitos vinculados con armas de fuego.

Según la fiscalía, el acusado viajó en tren hasta Washington con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, reservó una habitación en el hotel Washington Hilton —sede de la gala del 25 de abril— y luego disparó contra un agente del Servicio Secreto antes de irrumpir en un control de seguridad en un supuesto intento de atacar a Trump y otros altos funcionarios de su gobierno.

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Allen enfrenta una pena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump.

La audiencia del lunes también anticipó la próxima gran batalla judicial del caso. La defensa buscará apartar al fiscal general interino, Todd Blanche, y a la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, debido a que ambos asistieron a la cena y podrían haber sido potenciales objetivos del ataque.

El abogado defensor, Eugene Ohm, sostuvo que incluso podría pedir la recusación de toda la fiscalía federal de Washington por la cercanía política y personal de Pirro con Trump.

“Es totalmente inapropiado que las víctimas de un supuesto hecho como este sean quienes lleven adelante el caso”, afirmó Ohm ante el tribunal.

Los fiscales deberán responder antes del 22 de mayo. Pirro, exconductora de Fox News y figura cercana al presidente, rechazó las críticas y aseguró a CNN que su presencia en la gala “no afecta en absoluto” su capacidad para conducir la causa.

Este boceto de la sala del tribunal muestra a Cole Tomas Allen, el hombre de California arrestado en el incidente del tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, compareciendo ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el tribunal federal Dana Verkouteren - FR31454 AP

La semana pasada, otro juez federal incluso pidió disculpas a Allen por el trato recibido en la cárcel local de Washington, donde permaneció bajo medidas de prevención de suicidio y aislamiento.

Teorías conspirativas

Pero mientras la investigación judicial avanza, el episodio abrió otro frente inesperado: el de las teorías conspirativas.

Según una encuesta publicada este lunes por la firma NewsGuard y citada por The Washington Post, cerca de uno de cada cuatro estadounidenses cree que el ataque durante la cena de corresponsales fue montado o fingido.

El sondeo, realizado por YouGov entre el 28 de abril y el 4 de mayo sobre una muestra de 1000 adultos, reveló que el 24% considera que el episodio fue “escenificado”, frente a un 45% que cree que el ataque fue real. Otro 32% dijo no estar seguro.

Agentes desenfundan sus armas después de que se escucharan fuertes detonaciones durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton MANDEL NGAN - AFP

La división política aparece marcada en los resultados. Aproximadamente un tercio de los votantes demócratas afirmó creer que el atentado fue armado, frente a apenas uno de cada ocho republicanos. Además, los jóvenes de entre 18 y 29 años fueron más proclives que los mayores a desconfiar de la versión oficial.

Las teorías conspirativas comenzaron a circular pocas horas después del ataque frustrado en el Washington Hilton. En redes sociales se multiplicaron publicaciones que afirmaban, sin pruebas, que el gobierno de Trump había organizado el episodio para fortalecer el apoyo al presidente, al Partido Republicano y al proyecto de construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

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El vocero presidencial Davis Ingle rechazó esas versiones en declaraciones al Washington Post: “Cualquiera que piense que el presidente Trump montó sus propios intentos de asesinato es un completo idiota”.

Para Sofia Rubinson, editora de NewsGuard, los resultados reflejan una creciente desconfianza tanto hacia el gobierno como hacia los medios tradicionales.

Agencias AP, Reuters y The Washington Post