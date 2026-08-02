¿Adiós temporada de huracanes? El fenómeno que podría reducir drásticamente las tormentas en Florida este 2026

Las previsiones para la temporada de huracanes muestran un escenario distinto al de otros años. Los pronósticos meteorológicos consultados indican que la cuenca del Atlántico podría registrar una menor cantidad de tormentas debido a la interacción de fenómenos oceánicos y atmosféricos que dificultan el desarrollo de ciclones tropicales.

El Niño y la Niña Atlántica podrían frenar los huracanes en 2026

El escenario analizado contempla la coincidencia de un episodio intenso de El Niño con un posible enfriamiento de las aguas ecuatoriales del Atlántico, conocido como Niña Atlántica. Ambos procesos actuarían de manera simultánea sobre la atmósfera.

La combinación de un super El Niño con una Niña Atlántica podría reducir aun más el riesgo de impactos ciclónicos en las costas de Estados Unidos y el Golfo de México NOAA

La plataforma meteorológica Severe Weather Europe describió esta combinación como un “escudo atmosférico”. De consolidarse este patrón, las condiciones serían menos favorables para que las tormentas tropicales se intensifiquen y alcancen la categoría de huracán. Esto reduciría especialmente las probabilidades de impacto sobre Florida y otras zonas del golfo de México.

Los informes disponibles del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mostraron una probabilidad superior al 80% de que El Niño alcance una intensidad muy elevada hacia finales del año en curso. Al mismo tiempo, la posible aparición de una Niña Atlántica, un fenómeno registrado en pocas oportunidades durante las últimas décadas, reforzaría ese efecto.

“La Niña atlántica ha sido bastante rara durante los últimos 25 años, hasta 2025”, dijo Franz Philip Tuchen, profesor asistente del Departamento de Ciencias Oceánicas de la Universidad de Miami, según The Hill. “Realmente no sabemos por qué hay décadas con una reducción de eventos y otras con un aumento. Pero sin duda estamos nuevamente en una era de eventos más extremos”, señaló.

A pesar de estas cifras reducidas, los expertos advierten que el riesgo para las costas nunca es cero NOAA

Cómo El Niño reduciría la formación de ciclones cerca de Florida

Uno de los principales mecanismos es el aumento de la cizalladura vertical del viento. Cuando los vientos cambian de velocidad y dirección entre distintos niveles de la atmósfera, resulta más difícil que una tormenta mantenga una estructura organizada y continúe con su fortalecimiento.

Otro elemento es la presencia de aire descendente sobre el Atlántico tropical. Ese movimiento estabiliza la atmósfera y reduce la formación de las nubes profundas necesarias para alimentar un ciclón tropical.

A ello se suma una menor humedad en niveles medios de la atmósfera. Con menos humedad disponible, resulta más difícil mantener la convección profunda necesaria para que los sistemas tropicales se intensifiquen.

“Sin duda existe una conexión entre el Pacífico y el Atlántico”, indicó Tuchen. “Los fenómenos en ambos océanos pueden generarse de forma independiente, pero incluso en ese caso, en algún momento habrá interacción a través de la atmósfera”, explicó.

Pronóstico de huracanes 2026: cuántas tormentas anticipa la NOAA

Para la temporada de huracanes del Atlántico, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó una actividad por debajo de lo normal (con un 55% de probabilidad). De acuerdo con la agencia, los números específicos previstos son:

Huracanes : se pronostican entre tres y seis .

: se pronostican entre . Tormentas con nombre : se esperan entre ocho y 14 sistemas.

: se esperan entre sistemas. Huracanes de gran intensidad: se estiman entre uno y tres.

La NOAA ya definió la lista oficial de nombres que se utilizarán para identificar las tormentas tropicales y huracanes de este año en el Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Aunque el listado incluye 21 denominaciones posibles, las estimaciones actuales sugieren que no todas llegarían a utilizarse debido al menor número de sistemas previstos para este año. A pesar de las cifras reducidas, los expertos advirtieron que el riesgo para las costas nunca es cero y que incluso en años con poca actividad pueden ocurrir tormentas devastadoras.