Avanza el ICE en Miami: busca sumar 700 nuevas camas en centros de detención de migrantes tras el cierre de Alligator Alcatraz

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una solicitud de información para identificar proveedores capaces de ofrecer al menos 700 camas de detención en el área de Miami. El documento forma parte de un estudio de mercado nacional y no constituye todavía una convocatoria definitiva ni la adjudicación de un contrato.

ICE busca ampliar los centros de detención en Miami

Según el aviso publicado en el portal oficial del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés), el organismo solicita propuestas de empresas capaces de habilitar las instalaciones en un plazo máximo de 30 días desde la adjudicación del contrato.

De acuerdo con la convocatoria, el gobierno prevé incorporar:

700 camas en Miami

1500 en Denver

1500 en Seattle

1800 en Filadelfia

La agencia dará prioridad a inmuebles ya construidos y listos para operar. Sin embargo, también evaluará edificios que requieran adecuaciones e incluso proyectos de nueva construcción.

La convocatoria se conoce después del cierre del centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, y apunta a mantener la capacidad operativa del sistema migratorio federal en el sur de Florida.

Qué requisitos deberán cumplir las nuevas instalaciones de ICE en Miami

Los futuros establecimientos deberán ofrecer servicios básicos para las personas bajo custodia, entre ellos:

Alojamiento

Atención médica

Servicios de salud mental

Alimentación

Transporte

Seguridad y custodia

El organismo también indicó que se privilegiarán complejos con altos estándares de seguridad destinados exclusivamente a personas bajo custodia migratoria.

Tras el cierre de Alligator Alcatraz, Miami busca aumentar los centros de detención Center for Immigration Studies

El aumento de arrestos impulsa la expansión de ICE

Según datos citados por TRAC Immigration, proyecto de la Universidad de Syracuse que analiza estadísticas oficiales, más de 65.000 personas permanecían alojadas en dependencias de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante julio de 2026.

La cifra representa un incremento de aproximadamente 65% respecto del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, cuando había cerca de 39.000 personas detenidas. En junio, ICE y CBP realizaron más de 43.000 arrestos, el mayor registro mensual desde enero de 2025.

Por qué ICE recurre a empresas privadas para ampliar su capacidad

De acuerdo con EFE, el gobierno federal recurre a contratistas privados para ampliar la infraestructura destinada al alojamiento de migrantes.

Cabe destacar que, incluso antes del cambio de administración, la mayoría de las personas bajo custodia de ICE permanecía en establecimientos administrados por compañías privadas.

De acuerdo con la convocatoria, el gobierno prevé incorporar 700 camas en Miami. Imagen Ilustrativa generada con IA

La agencia opera una red integrada por complejos propios, cárceles locales e instalaciones administradas mediante contratos con empresas especializadas para aplicar las leyes migratorias federales.

En su sitio oficial, la propia entidad sostiene que utiliza una “red diversa de centros de detención, incluidas instalaciones privadas” para garantizar que las personas bajo su custodia permanezcan en entornos “seguros y protegidos” mientras avanzan sus procedimientos migratorios.

Según los funcionarios, con este nuevo proceso de contratación, el organismo busca reforzar esa red en ciudades consideradas estratégicas, entre ellas Miami.