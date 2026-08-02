Nació en Illinois, se convirtió en presidenta de SpaceX y tiene una fortuna que se acerca a la de JB Pritzker

Mientras el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, figura entre los políticos más ricos de Estados Unidos, otra personalidad nacida en el estado también integra el ranking de multimillonarios de Forbes. Se trata de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones (COO, por sus siglas en inglés) de SpaceX, cuyo patrimonio aumentó de la mano del crecimiento de la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

Cómo Gwynne Shotwell construyó su fortuna en SpaceX

Según el ranking en tiempo real de Forbes, Shotwell posee una fortuna estimada en US$1500 millones, mientras que J.B. Pritzker alcanza los US$4300 millones. Ambos figuran entre las mayores fortunas de EE.UU., aunque llegaron a ese lugar por caminos muy distintos.

La ejecutiva nació en Evanston, Illinois, en 1963. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica y una maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Northwestern. Antes de incorporarse a SpaceX, desarrolló su carrera en la industria aeroespacial y fue directora de sistemas espaciales en Microcosm.

Ingresó a SpaceX en 2002, cuando la empresa daba sus primeros pasos. Fue una de las primeras empleadas y quedó al frente del desarrollo comercial y de la relación con clientes públicos y privados. Con el tiempo asumió la presidencia y la dirección de operaciones de la compañía.

Forbes estima que Shotwell posee alrededor del 0,3% de SpaceX, participación que explica la mayor parte de su patrimonio. La ejecutiva no confirmó públicamente ese cálculo.

Cómo SpaceX impulsó la fortuna de Gwynne Shotwell

La fortuna de Shotwell aumentó con la valuación de SpaceX y con su posterior salida a bolsa. En febrero de 2026, la compañía adquirió xAI mediante una operación que valoró el negocio combinado en aproximadamente US$1,25 billones. Tras la cotización pública, la capitalización de SpaceX rondaba los US$1,5 billones al 27 de julio, aunque esa cifra cambia con el precio de las acciones.

La operación buscó combinar las capacidades espaciales y de conectividad de SpaceX con los proyectos de inteligencia artificial de xAI, incluidos los planes de infraestructura informática en órbita.

SpaceX es la principal fuente de la fortuna de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de la compañía aeroespacial. (Space X)

J.B. Pritzker y Gwynne Shotwell: qué diferencia hay entre sus fortunas

Aunque ambos nacieron en Illinois, el origen de sus patrimonios es diferente. J.B. Pritzker heredó parte de la fortuna de la familia propietaria de la cadena hotelera Hyatt y luego amplió sus inversiones mediante Pritzker Group, antes de asumir como gobernador en 2019.

JB Pritzker heredó parte de la fortuna de la familia propietaria de la cadena hotelera Hyatt X @GovPritzker

Shotwell, en cambio, construyó su patrimonio sin heredar una gran fortuna familiar. Como directora, coordina áreas vinculadas con el desarrollo de productos, los contratos comerciales y la relación con organismos públicos y privados.

Bajo su conducción operativa, SpaceX consolidó contratos con la NASA para transporte de carga, vuelos tripulados y el desarrollo de una variante lunar de Starship.

La agencia contrató a la empresa para realizar una demostración de alunizaje tripulado como parte de Artemis IV.

En una entrevista con la revista TIME, explicó cómo define su trabajo dentro de la compañía y la relación que mantiene con Musk.

“Veo mi papel como el de una socia que lo ayuda a lograr todo lo que necesita hacerse. Ahí es donde agrego valor”, afirmó al describir sus responsabilidades como presidenta y directora de operaciones.

La ejecutiva también señaló que la división de funciones entre ambos quedó establecida desde que asumió la presidencia de la empresa, con Musk enfocado en la visión estratégica y ella a cargo de la gestión operativa y la ejecución de los proyectos.