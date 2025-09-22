En qué ciudad fue el epicentro del terremoto que golpeó este lunes a Estados Unidos

Un terremoto de magnitud 4,6 sacudió el Área de la Bahía en California en la madrugada del lunes y generó alarma entre los residentes, lo que activó sistemas de alerta temprana. El sismo, con epicentro en una zona cercana a importantes centros urbanos, se registró a las 2:56 de la mañana, hora del Pacífico.

¿En qué ciudad fue el epicentro del terremoto?

El epicentro del terremoto se localizó al este-sureste de Berkeley, cerca de San Francisco, en California. Estimaciones preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situaron el punto exacto en la intersección de Dwight Way y Piedmont Avenue, cerca del campus de la Universidad de California.

Magnitud e intensidad del terremoto

El fenómeno natural alcanzó una magnitud de 4,6. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) clasificó la sacudida como “leve” en la Escala de Intensidad Modificada de Mercalli. Se sintió en Berkeley, Oakland, San Francisco, Albany, Alameda, San Leandro, Piedmont, Orinda, Lafayette, Walnut Creek y Richmond. Este nivel de intensidad puede causar la vibración de ventanas y vajilla, o incluso mover autos estacionados.

Dave Clark, presentador de KTVU-TV, relató el impacto en los medios: “Estamos recibiendo llamados desde San Francisco, East Bay y de todas partes. Las cosas se estaban moviendo en nuestra sala de redacción... A todos nos tomó por sorpresa”.

El momento del terremoto en una escalera mecánica

Consecuencias inmediatas del sismo

Hasta el momento del reporte, no se registraron heridos ni daños significativos. El USGS advirtió sobre un 4% de probabilidad de que ocurra otro terremoto de magnitud 4 o mayor en la siguiente semana y existe menos de un 1% de posibilidades de una réplica de magnitud 5 o superior, la cual podría causar daños.

Activación del sistema de alerta temprana

El movimiento sísmico activó la aplicación MyShake, que opera con el sistema de alerta temprana ShakeAlert del USGS. Algunos usuarios reportaron que recibieron la notificación en sus teléfonos al mismo tiempo que comenzaban a sentir el temblor, confirmando que se trataba de un sismo.

Peligro latente de la falla de Hayward

La falla de Hayward

El epicentro se ubicó cerca de la falla de Hayward, considerada una de las más peligrosas del Área de la Bahía. Esta falla se extiende a lo largo de 119 kilómetros, desde el este de San José hasta el norte de Richmond, atravesando zonas densamente pobladas del East Bay. La falla de Hayward registró su terremoto más destructivo en 1868.

Estudios del USGS advierten que un evento similar en la actualidad podría ser devastador. Un temblor de magnitud 7 a lo largo de la falla generaría sacudidas severas, violentas o extremas en gran parte del East Bay, North Bay y Silicon Valley. En comparación, el terremoto de Loma Prieta de 1989 (magnitud 6,9) provocó ese nivel de intensidad solo en las montañas de Santa Cruz, Watsonville y Gilroy.

Reacciones y testimonios de los residentes

El terremoto en el parque de una casa

El temblor se sintió desde Santa Rosa, al norte, hasta Santa Cruz, al sur. En Alameda, Laura Sonido contó a Los Angeles Times que se despertó con la sacudida inicial de unos cinco segundos, seguida de un nuevo golpe y otros instantes de movimiento. “Fue lo suficientemente fuerte como para escuchar mis ventanas vibrar”, relató. “Los espejos del baño se abrieron de golpe, aunque por suerte nada cayó”. En Oakland Hills, un oyente relató a la radio KCBS-AM que la vajilla se desparramó por el suelo tras el movimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.