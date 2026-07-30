Los repartidores de Nueva York ya recuperaron US$104 millones en propinas gracias a una nueva ley

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que quienes realizan entregas mediante aplicaciones ya recuperaron más de US$104 millones en propinas gracias a una ley que obliga a las plataformas digitales a mostrar de forma visible la opción de dejar una gratificación al momento del pago. Según estimaciones oficiales, la medida podría generar US$184 millones adicionales al año para unos 70.000 trabajadores.

Nueva York estima US$104 millones adicionales en propinas para repartidores

Según informó el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado oficial, el análisis corresponde a los primeros meses de aplicación de la normativa, que entró en vigor el 26 de enero de 2026.

Nueva York estima US$104 millones adicionales en propinas para repartidores Instagram @zohrankmamdani

“Durante años, las aplicaciones de reparto ocultaron el botón de propinas para aumentar sus ganancias, y los repartidores pagaron las consecuencias”, afirmó el alcalde.

Luego agregó: “Cambiamos la ley, la hicimos cumplir y está funcionando: US$104 millones han regresado a los bolsillos de los trabajadores que abastecen de alimentos a esta ciudad, llueva o truene”.

El informe señala que aplicaciones como Uber Eats y DoorDash ahora deben ofrecer durante el proceso de compra una opción claramente visible para dejar propina, con un monto sugerido del 10%, una cantidad personalizada o la posibilidad de no dejar ninguna.

Cuánto aumentaron las propinas en Nueva York

Los datos oficiales muestran que las propinas prácticamente se duplicaron desde la entrada en vigor de la ley. Antes de la reforma, el promedio era de US$1,18 por entrega.

Durante las cuatro semanas posteriores, esa cifra ascendió a US$2,29 por pedido, lo que representa un incremento de US$1,11 por viaje. Si esa tendencia continúa, la ciudad estima que los cerca de 70.000 repartidores obtendrán US$184 millones adicionales por año.

Comienza a regir en Nueva York una ley que modifica el sistema de propinas en las aplicaciones de delivery Imagen compuesta

Ingresos de repartidores subieron un 161% en Nueva York

El informe indica que las nuevas reglas no redujeron la demanda del servicio de entrega a domicilio. Las aplicaciones registran alrededor de 3,3 millones de pedidos semanales, unos 700 mil más que cuando comenzó a aplicarse el salario mínimo para repartidores en diciembre de 2023.

De acuerdo con el DCWP, los ingresos totales por hora (incluidos el salario y las propinas) pasaron de US$10,48 a US$27,32, un aumento del 161%. Desde la implementación del salario mínimo, la ciudad calcula que estos trabajadores recibieron más de US$2000 millones en ingresos adicionales.

Uber Eats y DoorDash: qué motivó la reforma de propinas en Nueva York

La reforma surgió después de que el DCWP detectara que varias plataformas habían cambiado el diseño de sus aplicaciones tras la entrada en vigor del salario mínimo obligatorio, en diciembre de 2023.

Según el organismo, esas modificaciones dificultaban que los usuarios dejaran propinas durante el proceso de compra y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, provocaron pérdidas cercanas a US$550 millones para los repartidores. Ante esa situación, el Ayuntamiento aprobó una ley que obliga a las empresas a mostrar nuevamente esa opción antes de finalizar cada pedido.

Los datos oficiales muestran que las propinas prácticamente se duplicaron desde la entrada en vigor de la ley Canva

El comisionado del DCWP, Samuel Levine, sostuvo que los resultados confirman el impacto de la medida. “Los datos son claros: permitir que los consumidores den propinas a los repartidores beneficia a nuestros trabajadores y fortalece nuestra economía”.

Por su parte, la organización Los Deliveristas Unidos celebró los resultados del informe y aseguró que la aplicación de la ley permitió que miles de trabajadores recuperaran ingresos que anteriormente dejaban de percibir por el funcionamiento de las plataformas.