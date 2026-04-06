Solo el 35% aprueba a Trump: qué dicen las últimas encuestas y qué preocupa más a los estadounidenses
El 62% considera que el país va por el camino equivocado, según The Economist/YouGov; la inflación y el empleo lideran las preocupaciones, mientras que el 59% rechaza la guerra con Irán
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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta uno de sus momentos de mayor rechazo frente a sus estrictas políticas. De hecho, una nueva encuesta reveló cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. Según los números, la mayoría cree que el gobierno va en el camino equivocado, mientras que solo un pequeño porcentaje considera que va en la dirección correcta.
La mayoría cree que EE.UU. va en el camino equivocado, según una encuesta reciente
En los últimos meses, en medio de las intensas operaciones de inmigración desarrolladas en varias partes de Estados Unidos, la imagen pública de Trump registró una caída sostenida.
Uno de los sondeos más recientes, elaborado por The Economist/YouGov, puso de relieve la mirada de la mayoría de los ciudadanos sobre su gestión.
De acuerdo con los datos de la encuesta, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (62%) considera que el país va por el camino equivocado, mientras que solo un 27% cree que está en la dirección correcta.
En cuanto a la imagen particular del presidente Trump, su aprobación general como mandatario es del 35%, mientras que el 58% desaprueba su gestión.
En ese sentido, registró niveles de desaprobación similares en temas específicos como el medioambiente (53%) y la atención médica (57%).
Sobre uno de los últimos conflictos entre legisladores, los encuestados culpan más a los republicanos (36%) que a los demócratas (29%) por el cierre parcial del gobierno federal.
Qué dicen las últimas encuestas sobre la gestión de Trump
La caída de la imagen positiva de Trump en la consideración de los ciudadanos estadounidenses es una situación que se repite desde hace meses.
La guerra con Irán, que provocó un incremento pronunciado del precio del combustible, sumada a las tensiones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), empeoraron la mirada de los encuestados sobre la gestión actual.
En ese sentido, otros informes recientes, recopilados por Real Clear Polling, muestran el siguiente panorama:
- Elaborado entre el 29 de marzo y el 2 de abril, el sondeo de Rasmussen indica que el 40% cree que Trump va en la dirección correcta, mientras que el 55% cree que está en el camino equivocado (15 puntos porcentuales de diferencia).
- Elaborado entre el 25 y el 26 de marzo, el informe de Harvard-Harris señala que el 35% opina que el país va por buen camino, mientras que el 55% considera que está en la dirección errónea (20 puntos porcentuales de diferencia).
- Elaborado entre el 25 y el 26 de marzo, el informe de Quantus Insights muestra que el 36% piensa que el presidente de EE.UU. está bien orientado, mientras que el 60% reflexiona que está en la dirección incorrecta (24 puntos porcentuales de diferencia).
- Elaborado entre el 22 y el 24 de marzo, el análisis de Big Data Poll refleja que el 33% cree que Trump va en la dirección correcta, mientras que el 58% afirma que está en el camino equivocado (25 puntos porcentuales de diferencia).
Qué es lo que más preocupa a los estadounidenses en abril 2026
Junto con la percepción de las personas sobre la gestión de Trump, según la encuesta de The Economist/YouGov, la mayor parte de la población se mantiene preocupada por determinadas problemáticas:
- La inflación y los precios se consolidan como el problema más importante para los encuestados (23%), seguido por el empleo y la economía (15%).
- La situación económica actual fue calificada por el 72% como “regular” o “mala”.
- El 58% percibe que la economía está empeorando y un 61% reporta que los precios de la gasolina están subiendo demasiado.
- El 59% de los ciudadanos se opone a la guerra con Irán, frente a solo un 28% que la apoya.
- El 62% de los encuestados rechaza contundentemente el envío de tropas terrestres a Medio Oriente.
En contraparte, el Ejército (58%) y las pequeñas empresas (56%) son las instituciones que gozan de mayor confianza. Por su parte, los medios de comunicación y las grandes empresas registran los niveles más bajos.
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