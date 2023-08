escuchar

A principios de este verano boreal, un escolta que trabajaba en el equipo de seguridad de Taylor Swift fue despedido de su trabajo tras cantar “Cruel Summer”, uno de los temas más famosos de la nacida en Pensilvania, durante el concierto de Eras Tour, en Minneapolis. El joven de nombre Calvin Denker compartió su experiencia en TikTok, donde explicó que había violado una de las reglas de la empresa que lo contrató.

“Mi antigua compañía de seguridad dijo que tenían una regla sobre tomar fotografías con cualquiera de sus artistas y el principal problema que tuvieron fue con mi video de seguimiento, donde dije que les había entregado papelitos a las personas enfrente mío para pedirles me enviaran cualquier foto”, contó el seguridad.

Sin embargo, llama la atención que Denker admitió que ver a Swift gratis siempre fue su “objetivo”. Se anotó como aspirante a escolta después de haber interrogado a miembros de la seguridad de la artista durante la gira Reputation, de 2018. “Después de la primera noche me di cuenta de lo cerca que tenía a Taylor de mí, así que realmente quería tomar fotos para documentarlo”, narró en redes sociales.

Exguardia de seguridad de Taylor Swift narra lo que pasó con su despido

El exescolta afirmó en su reciente clip que hizo bien su trabajo al resguardar a la reconocida artista: “Por encima de todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y que todos los fans lo pasaran bien”, y agregó: “Estaba haciendo mi trabajo”.

Taylor Swift actúa durante su Eras Tour en el estadio Sofi de Inglewood, California MICHAEL TRAN - AFP

Según la anécdota que el extrabajador compartió en su cuenta de TikTok, un par de días después del concierto y de pedirles a las fans que le tomaran fotos durante la presentación, recibió la llamada de despido. “La mujer de recursos humanos no pudo explicar exactamente qué hice mal”, explicó. “Más allá de pedir fotos, que es lo que sucede en cualquier otro concierto, con la única excepción de que me aseguré de obtener todas las imágenes en las que yo aparecía”.

Su último día de trabajo

El joven fan comentó que antes de su último día de trabajo lo mandaron a cubrir un concierto de Ed Sheeran, en el mismo lugar. Sin embargo, previo a que el cantante subiera al escenario, un manager lo movió a otro sitio distinto. Siete horas después, lo despidieron oficialmente.

Tanto Billboard como Daily Mail señalaron que buscaron la versión de la empresa Best, que contrató y luego rescindió el contrato del trabajador, pero no obtuvieron respuesta. Como un mensaje final, el hombre hizo un pedido para todos los fanáticos de Taylor swift y suplicó a los swifties, como se denomina a este grupo, que no atacaran a su exempresa por la decisión de despedirlo, dado que es consciente del error que cometió.

Asimismo, los usuarios se mostraron interesados en su historia. “Sabía que había gente que conseguía trabajo como personal de seguridad solo para hacer esto. ¿Cómo llegaste a elegir ese lugar en el que estabas?”, le preguntó una persona en la publicación: “Suerte. Me asignaron el sitio, junto con 1/3 de la seguridad esa noche”, respondió él.