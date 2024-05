La iglesia alemana que brinda un servicio con temática de Taylor Swift y atrae a miles de fieles: los seis temas elegidos

Escuchar

La influencia de Taylor Swift no solo se extiende a la música y la cultura pop, sino que también llega a lugares inesperados, como las iglesias. En un acontecimiento único, la Iglesia del Espíritu Santo, con sus 600 años de antigüedad en Heidelberg, Alemania, celebró un servicio religioso con temática de la famosa cantante estadounidense, lo que atrajo a más de 1200 fieles en una muestra de apertura hacia las nuevas formas de expresión espiritual.

Bajo el título Anti-Hero - Taylor Swift Church Service (Anti-Héroe - Servicio religioso Taylor Swift), la iglesia protestante organizó este evento para conectarse con la generación más joven y explorar las profundas convicciones religiosas expresadas en la música de Swift. Aunque la cantante no estuvo presente en el servicio, su influencia y sus temas fueron el centro de atención en esta liturgia especial.

La iglesia protestante de Alemania dio su misa con la temática de Taylor Swift para llegar a los más jóvenes Foto Facebook Heiliggeistkirche Veranstaltungen

La elección de las canciones para el servicio no fue aleatoria. La nacida en Pensilvania ha integrado sus creencias en su música, donde abordó asuntos como la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Estas cualidades inspiraron a los organizadores de la iglesia, quienes vieron en su música una oportunidad para explorar cuestiones profundas y relevantes para la vida contemporánea.

De acuerdo con el medio DW, el pastor Christof Ellsiepen señaló que la Iglesia del Espíritu Santo siempre ha sido un lugar de encuentro e intercambio, y que un servicio religioso con música pop era una forma natural de conectar con la comunidad más joven. Por otro lado, el pastor parroquial Vincenzo Petracca reconoció que las canciones de Swift pueden interpretarse de diversas maneras, pero subrayó los fuertes mensajes cristianos y políticos que transmiten.

De acuerdo con los datos revelados, asistieron alrededor de 1200 personas a la misa del domingo pasado Imagen Facebook Heiliggeistkirche Veranstaltungen

Así fue la misa que contó con canciones de Taylor Swift en Alemania

Durante los servicios dominicales, la congregación vivió una experiencia única y emocionante al disfrutar de canciones de Taylor Swift interpretadas en vivo por Tine Weichmann y su banda. Con dos servicios organizados para permitir la participación de la gran cantidad de asistentes, la iglesia se llenó de una atmósfera vibrante y acogedora, notablemente más joven y femenina de lo habitual.

Las interpretaciones en vivo de seis canciones, entre las que se les incluyó “Soon You’ll Get Better”, conmovieron profundamente a la audiencia. Esta canción, escrita por Swift para su madre enferma de cáncer, habla de la desesperación y los poderes curativos de la medicina y la oración.

El pastor Petracca, quien reconoció que la iglesia no estaba acostumbrada a la música de la estadounidense, quedó impresionado por la reacción de la congregación. La misa no estuvo exenta de momentos de alegría y celebración. El servicio culminó con un estallido de energía comunitaria cuando la banda interpretó el himno final, “Shake It Off”.

La banda culminó la misa al ritmo de la canción Shake It Off Foto Facebook Heiliggeistkirche Veranstaltungen

“Anti-Hero” fue solo el último de una serie de servicios City Church Rock ‘n’ Pop que comenzaron en 2015. Este junio, la Iglesia del Espíritu Santo ha anunciado un servicio de baile callejero, donde invita a participantes de toda Europa a unirse a su competencia de baile, para promover la inclusión y celebrar a través de la música y el arte. De acuerdo con The Independent, debido al éxito del evento, se planea realizar otros servicios de música pop adicionales en el otoño con música de Billie Eilish y Beyoncé.

¿Cuál es la relación de Taylor Swift con la religión?

Swift ha abordado públicamente su fe cristiana en varias ocasiones a lo largo de su carrera. En el documental de Netflix de 2020 Miss Americana, la cantante habló con emoción sobre cómo su fe la motivó a tomar una postura política y a expresar su desacuerdo con la senadora republicana Marsha Blackburn de Tennessee. La artista expresó su opinión de que ciertas políticas no reflejaban los verdaderos valores cristianos en un estado en el que ella misma vive y se identifica.

Sin embargo, su relación con la religión no ha estado exenta de controversia. Algunos cristianos evangélicos han criticado las letras religiosas presentes en su música más reciente. En canciones como “But Daddy I Love Him” y “Guilty As Sin”, Swift utiliza imágenes y referencias religiosas para explorar temas relacionados con el amor y las relaciones. Estas letras han llevado a algunos críticos a acusar a la cantante de ser “anticristiana” y han generado debate sobre la interpretación de su música en el contexto de la fe.

