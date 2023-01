Viajó a Las Vegas, se encontró con algo inusual en su habitación y así lo recompensaron

escuchar

Hospedarse en un hotel siempre implica un riesgo de encontrarse con escenarios desconocidos. Lo que todo huésped espera es llegar a su habitación y verla perfectamente ordenada, o por lo menos sin rastro de los anteriores ocupantes. No obstante, hay ocasiones en las que ocurre todo lo contrario. Eso le sucedió a un hombre, que al entrar a su cuarto se encontró con algo totalmente inesperado, llamó a la policía para reportarlo y fue recompensado de una increíble manera.

El involucrado se llama Daniel Bautista y quiso compartir su experiencia a través de una publicación en la red social Quora. Allí detalló que todo pasó cuando pretendía tomarse un año sabático para viajar y visitar diferentes ciudades. En una de sus últimas paradas, en Las Vegas, Nevada, fue que halló algo increíble en el armario de su habitación.

Cuando abrió el mueble para guardar sus pertenencias, un artículo cayó desde un estante del guardarropa, relató. “Me registré en un resort en la ciudad durante un par de días, después del feriado estadounidense del Cuatro de Julio, para simplemente relajarme. Mientras guardaba mis cosas, una bolsa cayó al suelo, justo donde se guardan las almohadas adicionales”, continuó.

El hombre no esperó encontrarse con un regalo tan grande en su habitación Pixabay

Enseguida la abrió y se llevó la sorpresa de su vida: eran alrededor de $45 mil dólares en efectivo. “El dinero estaba en fajos de US$5000 y US$10.000″, mencionó. Enseguida llamó al personal de seguridad del hotel para reportar lo sucedido, y ellos de inmediato realizaron la denuncia a la policía.

La recompensa

Cuando las autoridades llegaron para indagar sobre la situación, le notificaron a Daniel que no podía quedarse con el dinero. “Me dijeron que el hotel necesitaba retenerlo durante 30 días y ver si el propietario lo reclamaba. Caso contrario, podría reclamarlo yo”, contó. Así, el hotel y los agentes intentaron localizar a las personas que se habían quedado en esa habitación anteriormente, pero no tuvieron éxito.

La recompensa por haber devuelto el dinero fue que, después, finalmente pudo quedárselo en buena ley. Pasados los 30 días obligatorios, el hombre fue el legítimo dueño de los miles de dólares.

Según contó, donó unos US$2000 a una organización benéfica, para retribuirle a la vida ese regalo que había puesto en su camino. “Reuní crayones y libros para colorear para chicos en centros de tratamiento de cáncer y hospitales. Sé cómo es ser paciente en esos centros y quiero ayudar a los demás”, concluyó.

Una bolsa con US$45.000 apareció en la habitación de hotel de un hombre que visitaba Las Vegas, en Nevada Shutterstock

Por otro lado, en su misma publicación exhortó a otros usuarios a contar qué había sido lo más extraño o incluso aterrador que habían encontrado en su habitación de hotel. Las respuestas lo dejaron perplejo. Algunos hasta hallaron a otros individuos dentro de sus cuartos: “Encontré a una mujer sentada en una silla leyendo un libro. Asusté muchísimo a la pobre mujer y también me hizo saltar del susto a mí. De alguna manera, la recepción me reservó una habitación ya ocupada”, contó un usuario de redes.

