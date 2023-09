escuchar

Una mujer argentina se convirtió en tendencia en TikTok luego de publicar un video para exponer la decepción que se llevó cuando le negaron la visa de Estados Unidos. Según su testimonio, cumplía con todos los requisitos para ser que se la otorgaran, pero quien la entrevistó no pensó lo mismo y no se la aprobó. En consecuencia, quiso alertar a otros extranjeros que estén por tramitar el documento, dado que cree saber cuál fue el motivo por el que le rechazaron su pedido.

“Me la negaron por decirles que gano 600 mil pesos (argentinos) al mes (1714 dólares en la cotización oficial de Argentina) y estar soltera sin hijos”, fue la frase con la que la tiktoker (@brendcpda) inició. Si bien no dio detalles de qué preguntas le hicieron en su entrevista en la embajada en Buenos Aires, sí aseguró que llevó todas las pruebas necesarias para demostrar que solo pretendía viajar a EE.UU. con fines turísticos. Sin embargo, no le permitieron presentarlas a la hora de la entrevista.

Una joven argentina dijo por qué cree que no le aprobaron la visa de EE.UU.

En su testimonio, detalló que además contaba con la solvencia económica suficiente, por lo que no tenía intenciones de expatriarse: “Para cualquiera ser una mujer independiente no sería nada malo, pero para EE.UU. sí”. Desde su visión, para el entrevistador no fue suficiente su relato, aun cuando también tenía pruebas de que contaba con un trabajo estable y vínculos fuertes en su país. “No importa si estás en blanco, si tenés un local... para ellos ya sos un potencial para quedarte a vivir en EE.UU.... Tenía todo para demostrar, pero no me pidieron nada”, afirmó.

Por otro lado, expresó su molestia por haber gastado dinero en un viaje al que no podrá ir: “Me quedaré con las ganas de conocer Miami, Los Ángeles y Las Vegas, pero como no les interesa si tenés ahorros, ni cómo lo pagaste, no importa”.

Pide consejos para que le aprueben la visa de EE.UU.

Además de hacer su descargo, la tiktoker argentina recurrió a sus seguidores para pedirles recomendaciones sobre qué hacer en su próximo trámite. Aseguró que por ahora no intentará solicitar otra vez el visado, pero quiere estar lista para tener un resultado exitoso: “Tengo que demostrar que de este país (Argentina) no me sacan ni con orden de allanamiento. Si alguien tiene algún consejo, bienvenido sea. De todos modos voy a volver a tramitar todo para dentro de tres años”, aseguró.

Obtener la visa de EE.UU. fue casi imposible, desde la experiencia de la joven argentina Freepik

El posteo tiene hasta el momento 500 mil reproducciones y cientos de personas que ya pasaron por el mismo proceso le dieron sus recomendaciones para la siguiente ocasión que tramite la visa. También le contaron sus experiencias propias: “Soy soltera, sin hijos, tengo dos trabajos, y me la dieron”; “A mí me la dieron y tengo el mismo perfil que tú, es cuestión de suerte, no más”; “Yo me presente soltero y me la aprobaron. Ellos quieren ver si tenés movimientos en tus tarjetas y viajes a otros países con sellos en tu pasaporte”; “Estar soltera es que vas a ir a buscar al amor de tu visa”; “Yo me dedico a eso y he levantado negadas. Algunas cosas que te pueden sumar son: vivir en pareja, que tu compañero de viaje tenga la visa, haber visitado países, el ingreso está bien”, escribieron.