Es Argentina, le negaron la visa una vez, pero descifró por qué y volvió a intentarlo con éxito: así lo consiguió

Melina Buitrago es argentina y trabaja como au pair en Estados Unidos. En un clip en TikTok compartió su experiencia sobre cómo le negaron la visa para trabajar en ese país la primera vez que lo intentó. La joven dio detalles de la entrevista que tuvo en la embajada y dio consejos prácticos para futuros solicitantes: preparación, nivel de inglés, vínculos con el país y seguridad, sus claves.

El primer intento: el motivo por el que le negaron la visa de EE.UU.

Melina explicó que al acudir por primera vez a la embajada de Estados Unidos confiaba en que obtendría la visa, principalmente porque ya había pagado un programa de intercambio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ese pago no garantizaba nada. “Literalmente, a la embajada no le importa si pagaste el programa. No es plata de ellos, es tu plata, y si no cumplís con los requisitos, no entrás”, reflexionó.

Durante su entrevista, la joven se enfrentó a varios problemas, entre ellos su nivel de inglés, que describió como limitado en ese momento. “Me puse nerviosa, hablé todo mal. Siento que una de las razones por las que me la rechazaron fue esta: no podía ni hablar inglés y quería ir a trabajar allá”.

Melina explicó que la primera vez que solicitó su visa de trabajo en EE.UU. estaba nerviosa y no se preparó bien. Freepik

Otro momento clave fue cuando le preguntaron sobre su experiencia con niños, ya que el trabajo al que aplicaba -como au pair- estaba relacionado con su cuidado. Según su relato, los nervios jugaron en su contra. “Cuando me preguntaron, me quedé tipo ‘ehhh… sí’. Creo que en ese momento pensaron que estaba mintiendo”.

Documentos sin presentar y poco respaldo

Entre los errores que señaló Melina en su clip estuvo no haber mostrado los documentos que llevaba consigo en la entrevista. Aunque había reunido papeles que acreditaban su situación laboral y académica en Argentina, no los presentó. “Pensé que ellos me los iban a pedir, pero no. A ellos no les importa, si vos querés mostrarlos, lo hacés. Yo no mostré nada”.

Para ella, esta omisión fue determinante, ya que no pudo demostrar que tenía lazos sólidos con Argentina, como un empleo, estudios o bienes a su nombre. “Si estás estudiando, es importante que muestres el certificado de alumno regular. Yo no mostré nada, y parecía que tenía todas las razones para quedarme a vivir en Estados Unidos”, dijo.

Además, Melina destacó que ser soltera y no tener propiedades o bienes registrados a su nombre también influyeron en la decisión de rechazar su solicitud.

La segunda oportunidad: preparación y estrategia

Tras la negativa inicial, Melina decidió intentarlo de nuevo. Esta vez se preparó mejor: no solo en manejo del idioma inglés, sino también en cómo responder a las preguntas más comunes de la embajada. “Sabía más o menos lo que me habían preguntado la primera vez, así que preparé mis respuestas. Por ejemplo, dónde iba a ir, los nombres de la familia y de los niños que iba a cuidar, cuánto tiempo estaría allá y quién pagaba los pasajes”.

La joven se aseguró de llevar y presentar todos los documentos necesarios. Mostró su certificado de alumno regular en la universidad, su título y un comprobante de empleo. “Cuando mostré mi título, el oficial lo tomó y se fue, creo que para validar el código QR. Creo que eso fue clave porque mi título no es válido en Estados Unidos, lo que demostraba que sí o sí tendría que volver a Argentina para ejercer mi profesión”.

Consejos para obtener la visa de EE.UU.

Con base en su experiencia, Melina recomendó a otros solicitantes demostrar fuertes vínculos con su país de origen. “Si tienen una casa o un auto a su nombre, servicios a su nombre, un título universitario, todo eso ayuda para convencerlos de que no te vas a quedar allá”, remarcó.

La joven dio consejos en TikTok para quienes tengan una entrevista para solicitar la visa en Estados Unidos Imagen de cytis en Pixabay

Además, la joven enfatizó la importancia de la actitud y la preparación: “La segunda vez me mostré seria, tranquila, con todo planeado. Esta vez no me puse nerviosa y eso hizo la diferencia”.

La joven comentó que logró obtener la visa en su segundo intento y aconsejó a otros que pasen por una situación similar que no se desanimen. “Si no se las dan a la primera, pueden volver a aplicar. Prepárense bien, eviten un gasto innecesario y lleven todo lo que tengan para mostrar”, concluyó.