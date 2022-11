Renunció a cuatro trabajos después del primer día porque “la vida es muy corta” y la criticaron en TikTok

escuchar

La vida laboral no siempre es fácil y muchos alguna vez pensaron en dejar sus trabajos por situaciones particulares. Pero de ahí a realmente hacerlo hay una gran diferencia. Han es una joven que sí lo cumplió y no se quedó con las ganas de decirle adiós a ese empleo que no la hacía feliz, pero se volvió viral porque lo hizo en al menos cuatro ocasiones. Además, en todas renunció durante su primera jornada.

Fue a través de un video corto de TikTok (@hanelizabetx) donde dio a conocer su experiencia y se ganó la atención de miles de espectadores: “Literalmente, esta es como la cuarta vez que renuncio a mi trabajo después de un turno. Porque la vida es demasiado corta, y si no te gusta tu trabajo, vete”, dijo la joven en el clip que duró tan solo diez segundos.

A pesar de que su aparición en la grabación fue breve, también dejó un mensaje contundente. Eso se tradujo en más de 400.000 reproducciones y decenas de comentarios de personas que estuvieron de acuerdo con ella: “Creí que era el único. He hecho esto en cuatro trabajos este año porque no benefician mi salud mental ni me dan ganas de llegar a la mañana”; “Literalmente yo no soporto estar en un lugar donde no quiero estar. La vida es demasiado corta”, le dejaron.

Renunció al trabajo en cuatro ocasiones y este fue el motivo

Las críticas por renunciar en la primera jornada

En la sección de opiniones, también se hicieron presentes las personas que criticaron el modus operandi de la tiktoker para enfrentarse a la vida laboral: “Lamentablemente, las facturas deben pagarse y algunas personas no están en condiciones de simplemente renunciar, incluso si el trabajo afecta su salud mental”; “Esa excusa no pagará mis cuentas”; “Debe ser bueno no tener facturas”, se quejaron.

Al parecer, varios supusieron que Han no tenía responsabilidades económicas para cumplir y que por eso podía darse el lujo de renunciar a su trabajo cuantas veces quisiera, pero ella misma les aclaró que sí tenía cuentas que pagar, pero era estudiante y tenía otras maneras de conseguir dinero: su segundo trabajo y su préstamo estudiantil.

Además, reveló que sus padres la apoyaban bastante cuando les daba la noticia de su renuncia bajo el argumento de que su trabajo no le parecía interesante o por su salud mental. Eso sí, no se le ha dificultado encontrar oportunidades. Es por eso que su familia tiene toda la fe puesta en ella: “Siempre iba y encontraba un nuevo trabajo dentro de las 24 horas para que supieran que estaría bien”, enfatizó.

Los trabajos de servicio al cliente suelen ser de los más detestados por las personas

El consejo que le dieron los usuarios

Lejos de hacer un juicio de valor sobre las actitudes que tomó la joven acerca de sus empleos, la comunidad virtual le hizo algunas sugerencias para el futuro. Consideraron que debería intentar permanecer en un sitio por más tiempo por las siguientes razones: “¿Cómo sabes si te gusta después de un turno? El primer turno es siempre el peor”; “No sigas yendo de un trabajo a otro tan rápido porque llegará un punto en el que la gente no te contratará porque no te verán como confiable”, escribieron.

LA NACION